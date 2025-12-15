Κρουζέιρο: Παραιτήθηκε ο Λεονάρντο Ζαρντίμ

Ο Πορτογάλος κόουτς παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό στα πέναλτι από την Κορίνθιανς, μίλησε για «μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της ζωής του», ενώ η σεζόν κλείνει με 3η θέση και επιστροφή της ομάδας στο Copa Libertadores