Κρουζέιρο: Παραιτήθηκε ο Λεονάρντο Ζαρντίμ
Ο Πορτογάλος κόουτς παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό στα πέναλτι από την Κορίνθιανς, μίλησε για «μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της ζωής του», ενώ η σεζόν κλείνει με 3η θέση και επιστροφή της ομάδας στο Copa Libertadores
Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ παραιτήθηκε (15/12) από τη θέση του προπονητή της Κρουζέιρο, ανακοίνωσε η βραζιλιάνικη ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την επόμενη μέρα μετά την ήττα της στον ημιτελικό από την Κορίνθιανς (0-1, 2-1, 4-5 στα πέναλτι).
«Συναισθηματικά, ήταν μια πλήρης αποτυχία επειδή δεν κερδίσαμε κανέναν τίτλο. Μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της ζωής μου. Μου αρέσει να κερδίζω, και δεν κέρδισα εδώ», δήλωσε ο πρώην προπονητής της Μονακό, ο οποίος την οδήγησε στο γαλλικό πρωτάθλημα το 2017, στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.
Οι επίσημοι λόγοι της αποχώρησής του δεν είναι ακόμη γνωστοί, και ο Ζαρντίμ θα τους αναφέρει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έχει προγραμματιστεί αργότερα σήμερα.
Παρόλο που τελείωσε χωρίς τρόπαιο, η περιπέτειά του με τον σύλλογο του Μπέλο Οριζόντε ολοκληρώθηκε με την 3η θέση αυτή τη σεζόν, το καλύτερο αποτέλεσμά τους από τον τελευταίο τίτλο που κατέκτησαν το 2014, που σήμαινε επίσης την πρώτη τους πρόκριση στο Copa Libertadores από το 2019.
O Λεονάρντο Ζαρντίμ έφτασε στον Ολυμπιακό στις 5 Ιουνίου 2012 με διετές συμβόλαιο, αντικαθιστώντας τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Απολύθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2013, παρόλο που η ομάδα προηγούνταν στο πρωτάθλημα με δέκα βαθμούς διαφορά.
O Cruzeiro informa que o treinador Leonardo Jardim não seguirá no comando técnico da equipe na temporada 2026.— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 15, 2025
Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias.
Somos gratos por toda a dedicação, comprometimento e profissionalismo durante… pic.twitter.com/0XgPrhMx0F
