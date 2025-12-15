Κρουζέιρο: Παραιτήθηκε ο Λεονάρντο Ζαρντίμ
SPORTS
Λεονάρντο Ζαρντίμ Κρουζέιρο

Κρουζέιρο: Παραιτήθηκε ο Λεονάρντο Ζαρντίμ

Ο Πορτογάλος κόουτς παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό στα πέναλτι από την Κορίνθιανς, μίλησε για «μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της ζωής του», ενώ η σεζόν κλείνει με 3η θέση και επιστροφή της ομάδας στο Copa Libertadores

Κρουζέιρο: Παραιτήθηκε ο Λεονάρντο Ζαρντίμ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ παραιτήθηκε (15/12) από τη θέση του προπονητή της Κρουζέιρο, ανακοίνωσε η βραζιλιάνικη ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την επόμενη μέρα μετά την ήττα της στον ημιτελικό από την Κορίνθιανς (0-1, 2-1, 4-5 στα πέναλτι).

«Συναισθηματικά, ήταν μια πλήρης αποτυχία επειδή δεν κερδίσαμε κανέναν τίτλο. Μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της ζωής μου. Μου αρέσει να κερδίζω, και δεν κέρδισα εδώ», δήλωσε ο πρώην προπονητής της Μονακό, ο οποίος την οδήγησε στο γαλλικό πρωτάθλημα το 2017, στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.

Οι επίσημοι λόγοι της αποχώρησής του δεν είναι ακόμη γνωστοί, και ο Ζαρντίμ θα τους αναφέρει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έχει προγραμματιστεί αργότερα σήμερα.

Παρόλο που τελείωσε χωρίς τρόπαιο, η περιπέτειά του με τον σύλλογο του Μπέλο Οριζόντε ολοκληρώθηκε με την 3η θέση αυτή τη σεζόν, το καλύτερο αποτέλεσμά τους από τον τελευταίο τίτλο που κατέκτησαν το 2014, που σήμαινε επίσης την πρώτη τους πρόκριση στο Copa Libertadores από το 2019.

O Λεονάρντο Ζαρντίμ έφτασε στον Ολυμπιακό στις 5 Ιουνίου 2012 με διετές συμβόλαιο, αντικαθιστώντας τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Απολύθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2013, παρόλο που η ομάδα προηγούνταν στο πρωτάθλημα με δέκα βαθμούς διαφορά.


1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης