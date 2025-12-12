Το γκολ του Μαρίν της ΑΕΚ κορυφαίο της 5ης αγωνιστικής στο Conference League, βίντεο
ΑΕΚ Conference League Σαμσουνσπόρ Ραζβάν Μαρίν

Το γκολ με απευθείας φάουλ κόντρα στην Σαμσουνσπόρ έδωσε την πρωτιά στον Ρουμάνο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ 

Το γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν, στη (1-2) της ΑΕΚ επί της Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική League phase του Conference League, αυτό με το οποίο η ελληνική ομάδα ισοφάρισε (52' για το 1-1), αναδείχθηκε κορυφαίο γκολ ανάμεσα στα 42 που σημειώθηκαν στις 18 αναμετρήσεις.

«Έχουμε πολύ καλούς παίκτες στις στατικές φάσεις. Έχουμε παίκτες με ποιότητα. Πήρα σήμερα εγώ την ευθύνη, το πίστευα, είμαι χαρούμενος που σκόραρα. Ίσως σε άλλη στιγμή, ο Κοϊτά ή ο Μάνταλος να σκοράρει από στατική φάση. Σήμερα ήμουν εγώ», δήλωσε για το υπέροχο γκολ του ο Ρουμάνος άσος της ΑΕΚ. 

Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα τέσσερα υποψήφια, ήταν και εκείνο του Κοϊτά της ΑΕΚ στο ίδιο παιχνίδι. 



