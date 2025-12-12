Το γκολ του Μαρίν της ΑΕΚ κορυφαίο της 5ης αγωνιστικής στο Conference League, βίντεο

«Έχουμε πολύ καλούς παίκτες στις στατικές φάσεις. Έχουμε παίκτες με ποιότητα. Πήρα σήμερα εγώ την ευθύνη, το πίστευα, είμαι χαρούμενος που σκόραρα. Ίσως σε άλλη στιγμή, ο Κοϊτά ή ο Μάνταλος να σκοράρει από στατική φάση. Σήμερα ήμουν εγώ», δήλωσε για το υπέροχο γκολ του ο Ρουμάνος άσος της ΑΕΚ.

View this post on Instagram A post shared by UEFA Conference League (@conferenceleague)