Μάριν: «Το πίστευα ότι θα σκοράρω, αξίζαμε τη νίκη»
Όσα δήλωσε ο Ρουμάνος χαφ της Ένωσης μετά το διπλό στην Τουρκία

Ο Ραζβάν Μάριν, που σκόραρε το εντυπωσιακό γκολ-φάουλ για την ισοφάριση της ΑΕΚ απέναντι στη Σάμσουνσπορ, μίλησε μετά το διπλό στην Τουρκία στην Cosmote TV για τη μεγάλη νίκη της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Θεωρώ πως είχαμε τον έλεγχο και στο πρώτο μέρος. Ό,τι έκανε ο αντίπαλος ήταν από δικά μας λάθη. Στην ανάπαυλα συζητήσαμε ότι έπρεπε να βελτιωθούμε.

Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και δίκαια νικήσαμε. Είμαστε χαρούμενοι», σχολίασε αρχικά ο Μαρίν.

«Και με τη Σάμροκ είχαμε κάνει ένα καλό παιχνίδι παρά την ισοπαλία. Είχαμε δύο δυνατά εκτός έδρας παιχνίδια με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ.

Δείξαμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κάναμε δύο νίκες, ελπίζουμε σε ακόμα μια νίκη με την Κραϊόβα. Τώρα σκεφτόμαστε το παιχνίδι της Κυριακής».

Όσο για το εκπληκτικό φάουλ με το οποίο ισοφάρισε, τόνισε: «Έχουμε πολύ καλούς παίκτες στις στατικές φάσεις. Έχουμε παίκτες με ποιότητα.

Πήρα σήμερα εγώ την ευθύνη, το πίστευα, είμαι χαρούμενος που σκόραρα. Ίσως σε άλλη στιγμή, ο Κοϊτά ή ο Μάνταλος να σκοράρει από στατική φάση. Σήμερα ήμουν εγώ».

