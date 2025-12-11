Μπράιτον: Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν για τον Στέφανο Τζίμα
Στέφανος Τζίμας Μπράιτον Αστον Βίλα ρήξη χιαστού

Μπράιτον: Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν για τον Στέφανο Τζίμα

Τα άσχημα νέα επιβεβαιώθηκαν για το Στέφανο Τζίμα, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού

Μπράιτον: Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν για τον Στέφανο Τζίμα
Η πρώτη του χρονιά στην Premier League δεν ήταν όπως αναμενόταν για τον Στέφανο Τζίμα.

Ο Έλληνας επιθετικός στάθηκε πολύ άτυχος καθώς στο ματς της Μπράιτον κόντρα στην Άστον Βίλα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, με συνέπεια να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο τραυματισμός αυτός, δυστυχώς, ήρθε τη χειρότερη δυνατή στιγμή για τον 19χρονο αθλητή.

Στο ματς κόντρα στην Άστον Βίλα ξεκίνησε για πρώτη φορά με τη φανέλα βασικού, γεγονός που έκανε ξεκάθαρο πως ο νεαρός είχε ξεκινήσει να εδραιώνεται στην πρώτη ενδεκάδα των «γλάρων».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Στέφανος Τζίμας μετρούσε δώδεκα συμμετοχές και τρία γκολ με τη Μπράιτον, έχοντας πετύχει κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ το πρώτο του γκολ στην Premier League.


