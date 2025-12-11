Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Μπράιτον: Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν για τον Στέφανο Τζίμα
Τα άσχημα νέα επιβεβαιώθηκαν για το Στέφανο Τζίμα, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού
Η πρώτη του χρονιά στην Premier League δεν ήταν όπως αναμενόταν για τον Στέφανο Τζίμα.
Ο Έλληνας επιθετικός στάθηκε πολύ άτυχος καθώς στο ματς της Μπράιτον κόντρα στην Άστον Βίλα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, με συνέπεια να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.
Ο τραυματισμός αυτός, δυστυχώς, ήρθε τη χειρότερη δυνατή στιγμή για τον 19χρονο αθλητή.
Στο ματς κόντρα στην Άστον Βίλα ξεκίνησε για πρώτη φορά με τη φανέλα βασικού, γεγονός που έκανε ξεκάθαρο πως ο νεαρός είχε ξεκινήσει να εδραιώνεται στην πρώτη ενδεκάδα των «γλάρων».
Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Στέφανος Τζίμας μετρούσε δώδεκα συμμετοχές και τρία γκολ με τη Μπράιτον, έχοντας πετύχει κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ το πρώτο του γκολ στην Premier League.
Brighton striker Stefanos Tzimas has been ruled out for the rest of the season after suffering an ACL rupture.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 11, 2025
The 19-year-old was hurt in innocuous circumstances during the first half of Brighton's 4-3 defeat against Aston Villa at the Amex Stadium on December 3 — his first… pic.twitter.com/VH1JI0W6K6
