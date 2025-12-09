Ζέλσον Μαρτίνς για το γκολ στην Καϊράτ: Είδα πως ήταν άδεια η εστία από εκείνη την πλευρά και δοκίμασα την τύχη μου
Οι δηλώσεις του σκόρερ του μοναδικού γκολ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καϊράτ
Ο Ζέλσον Μαρτίνς πέτυχε το μοναδικό του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Καϊράτ και του χάρισε την πρώτη του νίκη στο Champions League.
Μετά το παιχνίδι ο Πορτογάλος εξτρέμ μίλησε στην Cosmote TV για το γκολ, την εικόνα του Ολυμπιακού αλλά και τον αντίπαλο τερματοφύλακα.
Οι δηλώσεις του Ζέλσον Μαρτίνς
Για το πώς σκέφτηκε να εκτελέσει από αυτή τη γωνία: «Όταν βρέθηκα εκεί είδα πως ήμουν κοντά. Σκέφτηκα ότι ίσως έπρεπε να δώσω την μπάλα, αλλά είδα ότι ήταν άδεια εκεί η εστία και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου».
Για το αν «έσπασε» η κακοτυχία: «Ναι είναι κάτι που το χρειαζόμασταν. Προσπαθούσαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά δεν είχαμε την τύχη μαζί μας. Σήμερα το προσπαθήσαμε και είμαστε χαρούμενοι που το πετύχαμε».
Για το αν φοβήθηκαν μετά τις χαμένες ευκαιρίες: «Δεν νομίζω πως φοβηθήκαμε παρόλο που ξέρουμε ότι αυτό είναι το Champions League και όλα μπορεί να συμβούν. Δεν ήταν θέμα τύχης, ήταν η ικανότητα του αντίπαλου τερματοφύλακα που μας εμπόδισε να σκοράρουμε δεύτερο γκολ. Παλέψαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν εγκαταλείψαμε το παιχνίδι μετά το 1-0 και δικαιωθήκαμε».
