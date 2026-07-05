Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Οι viral γιαγιάδες από την Κρήτη ξαναχτυπούν με νέο τραγούδι και ανοίγουν... πόλεμο εναντίον του σούσι, δείτε βίντεο
Οι viral γιαγιάδες από την Κρήτη ξαναχτυπούν με νέο τραγούδι και ανοίγουν... πόλεμο εναντίον του σούσι, δείτε βίντεο
Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, το νέο βίντεο των Κρητικών Γιαγιάδων έχει κατακλύσει τα social media και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο
Οι αγαπημένες γιαγιάδες της Κρήτης επέστρεψαν με ένα νέο απολαυστικό βίντεο που έχει ήδη γίνει viral στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και αμέτρητες κοινοποιήσεις μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.
Στη νέα τους ξεκαρδιστική περιπέτεια, ένα μικρό κρητικό χωριό γίνεται το σκηνικό ενός απρόσμενου... γαστρονομικού πολέμου. Το παραδοσιακό καφενείο των γιαγιάδων, σημείο αναφοράς για γλέντια, γάμους, εκλογές και κάθε σημαντική στιγμή του χωριού, βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν απρόσμενο ανταγωνιστή.
Παράλληλα, ξεκινούν μια καμπάνια υπέρ του σούσι, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των γιαγιάδων.
Αποφασισμένες να υπερασπιστούν την κρητική παράδοση, τον ντάκο, την τηγανητή πατάτα και τις αυθεντικές γεύσεις του τόπου, οι γιαγιάδες κηρύσσουν... πόλεμο στους νεοφερμένους. Το αποτέλεσμα είναι μια απολαυστική μουσική και κωμική ιστορία γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και την αυθεντική «κουζουλάδα» που έχει κάνει τις Κρητικές Γιαγιάδες αγαπητές σε όλη την Ελλάδα και την ομογένεια.
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφουν για ακόμη μία φορά ο Γιώργος Μπαλοθιάρης και η Γωγώ Βερίγου, με αφορμή τη νέα σεζόν της ραδιοφωνικής εκπομπής «Καλοκαίρι Στο Νότο».
Στη νέα τους ξεκαρδιστική περιπέτεια, ένα μικρό κρητικό χωριό γίνεται το σκηνικό ενός απρόσμενου... γαστρονομικού πολέμου. Το παραδοσιακό καφενείο των γιαγιάδων, σημείο αναφοράς για γλέντια, γάμους, εκλογές και κάθε σημαντική στιγμή του χωριού, βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν απρόσμενο ανταγωνιστή.
Ντάκος εναντίον... σούσιΗ Penelope, μια επιτυχημένη ομογενής σεφ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της μαζί με τον γιο της, Tyler. Οι δυο τους ανακαινίζουν το πατρικό τους σπίτι και ανοίγουν ακριβώς δίπλα από το ιστορικό καφενείο ένα σύγχρονο... Village Sushi Spot, προσελκύοντας τόσο τους κατοίκους όσο και τους τουρίστες.
Παράλληλα, ξεκινούν μια καμπάνια υπέρ του σούσι, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των γιαγιάδων.
Αποφασισμένες να υπερασπιστούν την κρητική παράδοση, τον ντάκο, την τηγανητή πατάτα και τις αυθεντικές γεύσεις του τόπου, οι γιαγιάδες κηρύσσουν... πόλεμο στους νεοφερμένους. Το αποτέλεσμα είναι μια απολαυστική μουσική και κωμική ιστορία γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και την αυθεντική «κουζουλάδα» που έχει κάνει τις Κρητικές Γιαγιάδες αγαπητές σε όλη την Ελλάδα και την ομογένεια.
Δείτε το βίντεο:
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφουν για ακόμη μία φορά ο Γιώργος Μπαλοθιάρης και η Γωγώ Βερίγου, με αφορμή τη νέα σεζόν της ραδιοφωνικής εκπομπής «Καλοκαίρι Στο Νότο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα