Δείτε βίντεο με μέλη της ΚΝΕ να βαδίζουν στο Βίτσι φωνάζοντας συνθήματα - Οι αιχμές Κουτσούμπα κατά Τσίπρα στην αντιιμπεριαλιστική κατασκήνωση

Κόκκινες σημαίες, συνθήματα και ύμνοι από τη νεολαία του ΚΚΕ, που ανέβηκε στις κορυφές Βίγλα και Λούτζερ - «Η Ιστορία δεν αφήνει χρέη, τα ξεπληρώνει όλα, όταν ο λαός το αποφασίσει», είπε ο Δημήτρης Κούτσούμπας