Δείτε βίντεο με μέλη της ΚΝΕ να βαδίζουν στο Βίτσι φωνάζοντας συνθήματα - Οι αιχμές Κουτσούμπα κατά Τσίπρα στην αντιιμπεριαλιστική κατασκήνωση
Δείτε βίντεο με μέλη της ΚΝΕ να βαδίζουν στο Βίτσι φωνάζοντας συνθήματα - Οι αιχμές Κουτσούμπα κατά Τσίπρα στην αντιιμπεριαλιστική κατασκήνωση
Κόκκινες σημαίες, συνθήματα και ύμνοι από τη νεολαία του ΚΚΕ, που ανέβηκε στις κορυφές Βίγλα και Λούτζερ - «Η Ιστορία δεν αφήνει χρέη, τα ξεπληρώνει όλα, όταν ο λαός το αποφασίσει», είπε ο Δημήτρης Κούτσούμπας
Κόκκινες σημαίες, συνθήματα και αναφορές στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις της 35ης Αντιιμπεριαλιστικής Κατασκήνωσης της ΚΝΕ που έγινε στο Βίτσι, με παρόντα και τον ΓΓ του κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα.
Σύμφωνα με την ΚΝΕ, μέλη και φίλοι ανέβηκαν στις κορυφές Βίγλα και Λούτζερ, που είναι περιοχές συνδεόμενες με τις μάχες του Εμφυλίου της περιόδου 1946 - 1949.
Σύμφωνα με τον 902.gr, στη μία κορυφή υψώθηκε σημαία του ΣΔΕ και πολλές σημαίες του ΚΚΕ, ενώ ακούστηκε μεταξύ άλλων το σύνθημα «Οι μαχητές στο Βίτσι δεν λύγισαν ποτέ, δόξα και τιμή στον ΔΣΕ».
Παρών ήταν και ο ΓΓΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που έκανε και εκτενή αναφορά στην ιστορία του κόμματος και του ΔΣΕ.
«Την Ιστορία την πάει μπροστά η ταξική πάλη. Δεν αφήνει χρέη. Τα ξεπληρώνει όλα, όταν ο λαός το αποφασίσει», ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι «η Ιστορία μάς καλεί να διδαχτούμε από τους αγώνες των προηγούμενων γενιών και να τους συνεχίσουμε μέχρι να δικαιωθούν, μέχρι την τελική νίκη του λαού».
Αιχμές άφησε ο κ. Κουτσούμπας και κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ορισμένοι «προσπαθούν να καπηλευτούν» την Ιστορία.
«Όπως κάνει ο Τσίπρας, για να έρθει στη συνέχεια να ξεκαθαρίσει ότι "η ιστορία δεν ζητάει από τη σημερινή γενιά να επαναλάβει τους αγώνες των προηγούμενων"», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι το δίλημμα για τον λαό «δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει: Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους;».
Σύμφωνα με την ΚΝΕ, μέλη και φίλοι ανέβηκαν στις κορυφές Βίγλα και Λούτζερ, που είναι περιοχές συνδεόμενες με τις μάχες του Εμφυλίου της περιόδου 1946 - 1949.
Σύμφωνα με τον 902.gr, στη μία κορυφή υψώθηκε σημαία του ΣΔΕ και πολλές σημαίες του ΚΚΕ, ενώ ακούστηκε μεταξύ άλλων το σύνθημα «Οι μαχητές στο Βίτσι δεν λύγισαν ποτέ, δόξα και τιμή στον ΔΣΕ».
Αιχμές κατά Τσίπρα για καπήλευση της Ιστορίας
Παρών ήταν και ο ΓΓΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που έκανε και εκτενή αναφορά στην ιστορία του κόμματος και του ΔΣΕ.
«Την Ιστορία την πάει μπροστά η ταξική πάλη. Δεν αφήνει χρέη. Τα ξεπληρώνει όλα, όταν ο λαός το αποφασίσει», ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι «η Ιστορία μάς καλεί να διδαχτούμε από τους αγώνες των προηγούμενων γενιών και να τους συνεχίσουμε μέχρι να δικαιωθούν, μέχρι την τελική νίκη του λαού».
Αιχμές άφησε ο κ. Κουτσούμπας και κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ορισμένοι «προσπαθούν να καπηλευτούν» την Ιστορία.
«Όπως κάνει ο Τσίπρας, για να έρθει στη συνέχεια να ξεκαθαρίσει ότι "η ιστορία δεν ζητάει από τη σημερινή γενιά να επαναλάβει τους αγώνες των προηγούμενων"», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι το δίλημμα για τον λαό «δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει: Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους;».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα