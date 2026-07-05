«Απείλησε τη μητέρα μου»: Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας περιγράφει το επεισόδιο με τον γιατρό στο Καστελοριζο
ΕΛΛΑΔΑ
Καστελόριζο Αγροτικός Γιατρός Ταβέρνα Μήνυση

«Απείλησε τη μητέρα μου»: Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας περιγράφει το επεισόδιο με τον γιατρό στο Καστελοριζο

Ο καταστηματάρχης περιγράφει στο protothema.gr όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησαν στη μήνυση κατά του 33χρονου

«Απείλησε τη μητέρα μου»: Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας περιγράφει το επεισόδιο με τον γιατρό στο Καστελοριζο
Φρίξος Δρακοντίδης
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Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο που οδήγησε στη μήνυση σε βάρος του 33χρονου αγροτικού γιατρού δίνει μέσω του protothema.gr ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας στο Καστελόριζο, περιγράφοντας μια έντονη και όπως υποστηρίζει απειλητική συμπεριφορά.

«Ο τρόπος συμπεριφοράς του είναι αυτός που μας ενόχλησε», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι όλα συνέβησαν το ίδιο βράδυ, λίγες ώρες μετά το περιστατικό με το ασθενοφόρο που προσέκρουσε στην τέντα της επιχείρησής του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιατρός επέστρεψε αργότερα στο κατάστημα μαζί με τη σύντροφό του, σε ώρα αιχμής, όταν το μαγαζί ήταν γεμάτο κόσμο.

«Πέρασε από μπροστά μας και άρχισε να μας ειρωνεύεται. Κουβέντα στην κουβέντα άρχισε να καταφέρεται δημόσια εναντίον της επιχείρησης, λέγοντας ότι είναι παράνομη, ότι το φαγητό βρωμάει ενώ έκανε και άλλα δυσφημιστικά σχόλια», υποστηρίζει.

Όπως περιγράφει, η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε. «Κάποια στιγμή ήρθε και κόλλησε το πρόσωπό του πάνω μου, σαν να είχε πρόθεση να με χτυπήσει», λέει, ενώ αμέσως μετά όπως καταγγέλλει κινήθηκε προς το τραπέζι όπου καθόταν η ηλικιωμένη μητέρα του.

«Πήγε πάνω από το τραπέζι της μητέρας μου και της είπε “φύγετε από εδώ, βρωμάει το φαγητό”. Όταν εκείνη αντέδρασε και του είπε “ηρεμήστε ”, της απάντησε: “Καλύτερα να μην πέσετε στα χέρια μου”», υποστηρίζει ο καταστηματάρχης. Μετά το περιστατικό, όπως λέει, η οικογένεια αποφάσισε να κινηθεί νομικά. «Μετά από όλα αυτά καταθέσαμε μήνυση και θα ακολουθήσει και αγωγή», ξεκαθαρίζει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας.
Φρίξος Δρακοντίδης
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