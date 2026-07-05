«Απείλησε τη μητέρα μου»: Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας περιγράφει το επεισόδιο με τον γιατρό στο Καστελοριζο
«Απείλησε τη μητέρα μου»: Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας περιγράφει το επεισόδιο με τον γιατρό στο Καστελοριζο
Ο καταστηματάρχης περιγράφει στο protothema.gr όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησαν στη μήνυση κατά του 33χρονου
Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο που οδήγησε στη μήνυση σε βάρος του 33χρονου αγροτικού γιατρού δίνει μέσω του protothema.gr ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας στο Καστελόριζο, περιγράφοντας μια έντονη και όπως υποστηρίζει απειλητική συμπεριφορά.
«Ο τρόπος συμπεριφοράς του είναι αυτός που μας ενόχλησε», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι όλα συνέβησαν το ίδιο βράδυ, λίγες ώρες μετά το περιστατικό με το ασθενοφόρο που προσέκρουσε στην τέντα της επιχείρησής του.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιατρός επέστρεψε αργότερα στο κατάστημα μαζί με τη σύντροφό του, σε ώρα αιχμής, όταν το μαγαζί ήταν γεμάτο κόσμο.
«Πέρασε από μπροστά μας και άρχισε να μας ειρωνεύεται. Κουβέντα στην κουβέντα άρχισε να καταφέρεται δημόσια εναντίον της επιχείρησης, λέγοντας ότι είναι παράνομη, ότι το φαγητό βρωμάει ενώ έκανε και άλλα δυσφημιστικά σχόλια», υποστηρίζει.
Όπως περιγράφει, η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε. «Κάποια στιγμή ήρθε και κόλλησε το πρόσωπό του πάνω μου, σαν να είχε πρόθεση να με χτυπήσει», λέει, ενώ αμέσως μετά όπως καταγγέλλει κινήθηκε προς το τραπέζι όπου καθόταν η ηλικιωμένη μητέρα του.
«Πήγε πάνω από το τραπέζι της μητέρας μου και της είπε “φύγετε από εδώ, βρωμάει το φαγητό”. Όταν εκείνη αντέδρασε και του είπε “ηρεμήστε ”, της απάντησε: “Καλύτερα να μην πέσετε στα χέρια μου”», υποστηρίζει ο καταστηματάρχης. Μετά το περιστατικό, όπως λέει, η οικογένεια αποφάσισε να κινηθεί νομικά. «Μετά από όλα αυτά καταθέσαμε μήνυση και θα ακολουθήσει και αγωγή», ξεκαθαρίζει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας.
«Ο τρόπος συμπεριφοράς του είναι αυτός που μας ενόχλησε», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι όλα συνέβησαν το ίδιο βράδυ, λίγες ώρες μετά το περιστατικό με το ασθενοφόρο που προσέκρουσε στην τέντα της επιχείρησής του.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιατρός επέστρεψε αργότερα στο κατάστημα μαζί με τη σύντροφό του, σε ώρα αιχμής, όταν το μαγαζί ήταν γεμάτο κόσμο.
«Πέρασε από μπροστά μας και άρχισε να μας ειρωνεύεται. Κουβέντα στην κουβέντα άρχισε να καταφέρεται δημόσια εναντίον της επιχείρησης, λέγοντας ότι είναι παράνομη, ότι το φαγητό βρωμάει ενώ έκανε και άλλα δυσφημιστικά σχόλια», υποστηρίζει.
Όπως περιγράφει, η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε. «Κάποια στιγμή ήρθε και κόλλησε το πρόσωπό του πάνω μου, σαν να είχε πρόθεση να με χτυπήσει», λέει, ενώ αμέσως μετά όπως καταγγέλλει κινήθηκε προς το τραπέζι όπου καθόταν η ηλικιωμένη μητέρα του.
«Πήγε πάνω από το τραπέζι της μητέρας μου και της είπε “φύγετε από εδώ, βρωμάει το φαγητό”. Όταν εκείνη αντέδρασε και του είπε “ηρεμήστε ”, της απάντησε: “Καλύτερα να μην πέσετε στα χέρια μου”», υποστηρίζει ο καταστηματάρχης. Μετά το περιστατικό, όπως λέει, η οικογένεια αποφάσισε να κινηθεί νομικά. «Μετά από όλα αυτά καταθέσαμε μήνυση και θα ακολουθήσει και αγωγή», ξεκαθαρίζει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα