Mundo Deportivo: «Βασικός στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ»
Mundo Deportivo: «Βασικός στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ»
Η ισπανική εφημερίδα σε δημοσίευμά της συνδέει την περίπτωση της απόκτησης του Μπόνγκα από τον Παναθηναϊκό με το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Χουάντσο, ο οποίος βέβαια δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους πράσινους
Αμέσως μετά την είδηση ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κούρσα για την υπογραφή του Ισαάκ Μπόνγκα, άρχισαν να σκάνε δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία αυτή η κίνηση μπορεί να προκαλέσει domino effect στις μεγάλες ομάδες της EuroLeague, σε ό,τι αφορά στις θέσεις 3-4.
Ως γνωστόν, τον Μπόνγκα διεκδίκησε έντονα και η Μπαρτσελόνα, ενώ όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, μπορεί η διαφαινόμενη μεταγραφή του Μπόνγκα στον Παναθηναϊκό να… διευκολύνει το έργο της Ρεάλ, η οποία ως βασικό στόχο φέρεται να έχει τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και όχι τον πρώην φόργουορντ της Παρτίζαν.
Ο Ισπανός διεθνής δεσμεύεται με συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι Ισπανοί θεωρούν ότι έλευση του Μπόνγκα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
Μάλιστα, η Mundo επικαλείται πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ότι η Ρεάλ έχει ήδη καταθέσει μία προσφορά στον Χουάντσο, με τον Παναθηναϊκό βέβαια, να έχει ξεκάθαρα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
Ως γνωστόν, τον Μπόνγκα διεκδίκησε έντονα και η Μπαρτσελόνα, ενώ όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, μπορεί η διαφαινόμενη μεταγραφή του Μπόνγκα στον Παναθηναϊκό να… διευκολύνει το έργο της Ρεάλ, η οποία ως βασικό στόχο φέρεται να έχει τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και όχι τον πρώην φόργουορντ της Παρτίζαν.
❗️ El Real Madrid aprieta para fichar a Juancho Hernangómez— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 4, 2026
✍️ @josehuguet https://t.co/IKZ4mkoZRY
Ο Ισπανός διεθνής δεσμεύεται με συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι Ισπανοί θεωρούν ότι έλευση του Μπόνγκα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
Μάλιστα, η Mundo επικαλείται πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ότι η Ρεάλ έχει ήδη καταθέσει μία προσφορά στον Χουάντσο, με τον Παναθηναϊκό βέβαια, να έχει ξεκάθαρα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
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