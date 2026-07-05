Θεσσαλονίκη: Επιχειρήσεις και αυτοκίνητα κάηκαν στο Ωραιόκαστρο εκτός από τα δύο εργοστάσια που τυλίχθηκαν στις φλόγες
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ωραιόκαστρο Φωτιά Πυρκαγιά

Θεσσαλονίκη: Επιχειρήσεις και αυτοκίνητα κάηκαν στο Ωραιόκαστρο εκτός από τα δύο εργοστάσια που τυλίχθηκαν στις φλόγες

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες της ολικής καταστροφής που υπέστη επιχείρηση με τζάκια και σόμπες στη περιοχή της Φιλοθέης

Θεσσαλονίκη: Επιχειρήσεις και αυτοκίνητα κάηκαν στο Ωραιόκαστρο εκτός από τα δύο εργοστάσια που τυλίχθηκαν στις φλόγες
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Βελτιωμένη είναι η η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε χθες αργά το απόγευμα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και κατέκαιγε ό,τι έβρισκε στο πέρασμά της κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε δασική περιοχή, ενώ στις φλόγες έχουν παραδοθεί δύο εργοστάσια, όπου και δίνεται το βάρος των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να περιοριστούν οι δύο πυρκαγιές στις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη φωτιά που καίει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης με συνέπεια να εκλύονται τοξικοί καπνοί που κάλυψαν όλη την πόλη.

Οι φλόγες έχουν κάψει δασικές εκτάσεις, βιοτεχνίες και αυτοκίνητα που υπήρχαν εντός αυτών σε Ωραιόκαστρο και Φιλοθέη, ενώ από την πύρινη λαίλαπα έχουν καταστραφεί και υποδομές ηλεκτροδότησης.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες της ολικής καταστροφής που υπέστη επιχείρηση με τζάκια και σόμπες στη Φιλοθέη:
Θεσσαλονίκη: Επιχειρήσεις και αυτοκίνητα κάηκαν στο Ωραιόκαστρο εκτός από τα δύο εργοστάσια που τυλίχθηκαν στις φλόγες
Θεσσαλονίκη: Επιχειρήσεις και αυτοκίνητα κάηκαν στο Ωραιόκαστρο εκτός από τα δύο εργοστάσια που τυλίχθηκαν στις φλόγες
Θεσσαλονίκη: Επιχειρήσεις και αυτοκίνητα κάηκαν στο Ωραιόκαστρο εκτός από τα δύο εργοστάσια που τυλίχθηκαν στις φλόγες


Οι φλόγες μάλιστα κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν πολύ κοντά σε σπίτια στην περιοχή της Φιλοθέης, όμως χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστών αλλά και των εθελοντών, οι κατοικίες δεν παραδόθηκαν στις φλόγες. Ωστόσο, αυλές και παραπήγματα στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα αλλά και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως ενεργοποιήθηκαν και τα εναέρια μέσα προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.


Βίντεο και φωτογραφίες από το όχημα του 76χρονου


Στον εισαγγελέα ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά

Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς η αρχική προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη έπειτα από την ολοκλήρωση της προανάκρισης.

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έπειτα από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.
Θεσσαλονίκη: Επιχειρήσεις και αυτοκίνητα κάηκαν στο Ωραιόκαστρο εκτός από τα δύο εργοστάσια που τυλίχθηκαν στις φλόγες
Θεσσαλονίκη: Επιχειρήσεις και αυτοκίνητα κάηκαν στο Ωραιόκαστρο εκτός από τα δύο εργοστάσια που τυλίχθηκαν στις φλόγες
Θεσσαλονίκη: Επιχειρήσεις και αυτοκίνητα κάηκαν στο Ωραιόκαστρο εκτός από τα δύο εργοστάσια που τυλίχθηκαν στις φλόγες
Θεσσαλονίκη: Επιχειρήσεις και αυτοκίνητα κάηκαν στο Ωραιόκαστρο εκτός από τα δύο εργοστάσια που τυλίχθηκαν στις φλόγες


Κατά την προανάκριση και σύμφωνα με την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέβαλαν στην ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης.
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