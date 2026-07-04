Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
«Απόβαση» της Ferrari στην Πάρο με κρουαζιερόπλοιο, δισεκατομμυριούχους πελάτες και συλλεκτικά μοντέλα, φωτογραφίες
«Απόβαση» της Ferrari στην Πάρο με κρουαζιερόπλοιο, δισεκατομμυριούχους πελάτες και συλλεκτικά μοντέλα, φωτογραφίες
Διακόσια πενήντα άτομα προσκάλεσε στο Crios o executive chairman της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας και εγγονός του Τζιάνι Ανιέλι, Τζονι Έλκαν
Η θέα του κρουαζιερόπλοιου «Explora II» το πρωί του Σαββάτου με το σήμα της Ferrari να δεσπόζει στο πλάι, ανοιχτά της Παροικιάς στην Πάρο, ήταν η αρχή μόνο για ένα πολύ ξεχωριστό πάρτι.
Ένα πάρτι με 250 καλεσμένους του Τζόνι Έλκαν, executive chairman της μυθικής αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίοι τυγχάνουν οι καλύτεροι πελάτες της και το οποίο έλαβε χώρα στο beach restaurant Crios.
Ανάμεσά τους ήταν ο δισεκατομμυριούχος από την Αυστραλία Κρις Στιλ, ιδιοκτήτης μερικών εκ των σπανιότερων μοντέλων του οίκου, ο επίσης δισεκατομμυριούχος Μπέβαν Σλάτερι και ο Ματ Λάτιμορ.
Ο τελευταίος θεωρείται ένας από τους καλύτερους VIP πελάτες της Ferrari, ενώ στους προσκεκλημένους υπήρχαν ουκ ολίγοι εκατομμυριούχοι, αλλά και ανώτατα στελέχη από τη φίρμα του Μαρανέλο.
Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση
Απόλαυσαν ένα seafood experience, όπου η εκλεκτή πρώτη ύλη πρωταγωνιστεί μέσα από φίνα ceviche, λαχταριστά στρείδια που σερβίρονται στον πάγο με εκλεκτές συνοδευτικές γεύσεις, premium επιλογές sushi και sashimi, αλλά και φρέσκα οστρακοειδή.
Ο Τζόνι Έλκαν είχε μαζί του τα παιδιά του, ενώ το πάρτι στο Crios τελείωσε αργά το απόγευμα, όταν οι τελευταίοι καλεσμένοι επέστρεψαν στο κρουαζιερόπλοιο.
Ένα πάρτι με 250 καλεσμένους του Τζόνι Έλκαν, executive chairman της μυθικής αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίοι τυγχάνουν οι καλύτεροι πελάτες της και το οποίο έλαβε χώρα στο beach restaurant Crios.
Ανάμεσά τους ήταν ο δισεκατομμυριούχος από την Αυστραλία Κρις Στιλ, ιδιοκτήτης μερικών εκ των σπανιότερων μοντέλων του οίκου, ο επίσης δισεκατομμυριούχος Μπέβαν Σλάτερι και ο Ματ Λάτιμορ.
Ο τελευταίος θεωρείται ένας από τους καλύτερους VIP πελάτες της Ferrari, ενώ στους προσκεκλημένους υπήρχαν ουκ ολίγοι εκατομμυριούχοι, αλλά και ανώτατα στελέχη από τη φίρμα του Μαρανέλο.
Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση
Τα συλλεκτικά μοντέλαΌλοι όσοι παρέστησαν άρχισαν να έρχονται σταδιακά από τις 12 το μεσημέρι και μετά με τέντερ από το «Explora II», το οποίο μετέφερε και κάποια συλλεκτικά μοντέλα των καλεσμένων, επιλεγμένες ιστορικές, καθώς και one-off Ferrari.
Απόλαυσαν ένα seafood experience, όπου η εκλεκτή πρώτη ύλη πρωταγωνιστεί μέσα από φίνα ceviche, λαχταριστά στρείδια που σερβίρονται στον πάγο με εκλεκτές συνοδευτικές γεύσεις, premium επιλογές sushi και sashimi, αλλά και φρέσκα οστρακοειδή.
Ο Τζόνι Έλκαν είχε μαζί του τα παιδιά του, ενώ το πάρτι στο Crios τελείωσε αργά το απόγευμα, όταν οι τελευταίοι καλεσμένοι επέστρεψαν στο κρουαζιερόπλοιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα