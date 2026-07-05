Μητσοτάκης για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη

Όπως εξαρθρώθηκε η 17Ν και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, ξεκαθαρίζει ο πρωθυπουργός - «Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 2019 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλουμε τον νόμο παντού, ενοχλεί κάποιους»