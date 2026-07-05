Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Μουντιάλ 2026: Με ματσάρες Βραζιλία-Νορβηγία και Αγγλία-Μεξικό συνεχίζεται η φάση των «16»
Μουντιάλ 2026: Με ματσάρες Βραζιλία-Νορβηγία και Αγγλία-Μεξικό συνεχίζεται η φάση των «16»
Από τις 23:00 απόψε ξεκινά το πρόγραμμα της ημέρας με τα δύο σημερινά παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Η νοκ-άουτ φάση των 16 του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται το βράδυ της Κυριακής καθώς και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, με το ποδοσφαιρικό μενού να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις.
Στις 23:00 η πεντάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία συγκρούεται με την φιλόδοξη Νορβηγία, με τους Σκανδιναβούς να καμαρώνουν πως είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει χάσει ποτέ από τη χώρα του «jogo bonito» και έχουν παίξει αντίπαλοι 4 φορές στην ιστορία τους.
Στις 03:00 η συνδιοργανώτρια ομάδα του Μεξικού κοντράρεται με την Αγγλία, με τους νικητές των δύο ζευγαριών να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στα προημιτελικά.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα για τα σημερινά ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου:
23:00 Βραζιλία – Νορβηγία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03:00 Μεξικό – Αγγλία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Στις 23:00 η πεντάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία συγκρούεται με την φιλόδοξη Νορβηγία, με τους Σκανδιναβούς να καμαρώνουν πως είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει χάσει ποτέ από τη χώρα του «jogo bonito» και έχουν παίξει αντίπαλοι 4 φορές στην ιστορία τους.
Στις 03:00 η συνδιοργανώτρια ομάδα του Μεξικού κοντράρεται με την Αγγλία, με τους νικητές των δύο ζευγαριών να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στα προημιτελικά.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα για τα σημερινά ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου:
Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 σήμερα
23:00 Βραζιλία – Νορβηγία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03:00 Μεξικό – Αγγλία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
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