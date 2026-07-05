Μουντιάλ 2026: Με ματσάρες Βραζιλία-Νορβηγία και Αγγλία-Μεξικό συνεχίζεται η φάση των «16»
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Μουντιάλ 2026: Με ματσάρες Βραζιλία-Νορβηγία και Αγγλία-Μεξικό συνεχίζεται η φάση των «16»

Από τις 23:00 απόψε ξεκινά το πρόγραμμα της ημέρας με τα δύο σημερινά παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μουντιάλ 2026: Με ματσάρες Βραζιλία-Νορβηγία και Αγγλία-Μεξικό συνεχίζεται η φάση των «16»
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Η νοκ-άουτ φάση των 16 του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται το βράδυ της Κυριακής καθώς και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, με το ποδοσφαιρικό μενού να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις.

Στις 23:00 η πεντάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία συγκρούεται με την φιλόδοξη Νορβηγία, με τους Σκανδιναβούς να καμαρώνουν πως είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει χάσει ποτέ από τη χώρα του «jogo bonito» και έχουν παίξει αντίπαλοι 4 φορές στην ιστορία τους.

Στις 03:00 η συνδιοργανώτρια ομάδα του Μεξικού κοντράρεται με την Αγγλία, με τους νικητές των δύο ζευγαριών να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στα προημιτελικά.


Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 σήμερα

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα για τα σημερινά ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

23:00 Βραζιλία – Νορβηγία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03:00 Μεξικό – Αγγλία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
13 ΣΧΟΛΙΑ

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