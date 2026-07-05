Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκίδα: Εστάλη μήνυμα από το 112, σηκώθηκαν εναέρια μέσα, δείτε βίντεο
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκίδα: Εστάλη μήνυμα από το 112, σηκώθηκαν εναέρια μέσα, δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα», αναφέρει το μήνυμα που έφτασε στα κινητά των κατοίκων
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (5/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Ευβοίας, κοντά στη Χαλκίδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Μηνά στη Χαλκίδα στη θέση Μπουρνώντα. Λίγο πριν τις 15:00 η φωτιά οριοθετήθηκε.
Υπενθυμίζεται ότι στις 13.51 εστάλη μέσω του 112 ενημερωτικό μήνυμα στους κατοίκους στον Μπουρνώντα Χαλκίδας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν επεκταθεί.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Μηνά στη Χαλκίδα στη θέση Μπουρνώντα. Λίγο πριν τις 15:00 η φωτιά οριοθετήθηκε.
Υπενθυμίζεται ότι στις 13.51 εστάλη μέσω του 112 ενημερωτικό μήνυμα στους κατοίκους στον Μπουρνώντα Χαλκίδας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν εννέα πυροσβεστικά οχήματα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μπουρνώντας_Χαλκίδας της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν επεκταθεί.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εικόνες και βίντεο από το σημείοΌπως φαίνεται στα πλάνα που έρχονται στη δημοσιότητα η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, στην περιοχή έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, ενώ όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, καθ'όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
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