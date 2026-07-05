Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκίδα: Εστάλη μήνυμα από το 112, σηκώθηκαν εναέρια μέσα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά φωτιά τώρα Εύβοια Πυρκαγιά Χαλκίδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκίδα: Εστάλη μήνυμα από το 112, σηκώθηκαν εναέρια μέσα, δείτε βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα», αναφέρει το μήνυμα που έφτασε στα κινητά των κατοίκων

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκίδα: Εστάλη μήνυμα από το 112, σηκώθηκαν εναέρια μέσα, δείτε βίντεο
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (5/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Ευβοίας, κοντά στη Χαλκίδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Μηνά στη Χαλκίδα στη θέση Μπουρνώντα. Λίγο πριν τις 15:00 η φωτιά οριοθετήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13.51 εστάλη μέσω του 112 ενημερωτικό μήνυμα στους κατοίκους στον Μπουρνώντα Χαλκίδας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν επεκταθεί.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εικόνες και βίντεο από το σημείο

Όπως φαίνεται στα πλάνα που έρχονται στη δημοσιότητα η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

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Χαλκίδα: Φωτιά ανάμεσα σε σπίτια

Χαλκ΄ίδα: Φωτιά ανάμεσα σε σπίτια

Χαλκίδα: Φωτιά ανάμεσα σε σπίτια

Φωτιά τώρα στην Εύβοια


Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκίδα: Εστάλη μήνυμα από το 112, σηκώθηκαν εναέρια μέσα, δείτε βίντεο
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκίδα: Εστάλη μήνυμα από το 112, σηκώθηκαν εναέρια μέσα, δείτε βίντεο

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, στην περιοχή έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, ενώ όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, καθ'όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

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