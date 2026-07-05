Συνελήφθη 76χρονος για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, είχε καταναλώσει αλκοόλ
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Ωραιόκαστρο

Συνελήφθη 76χρονος για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, είχε καταναλώσει αλκοόλ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά - Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Συνελήφθη 76χρονος για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, είχε καταναλώσει αλκοόλ
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Ένας ημεδαπός 76 ετών, ο οποίος φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πιθανώς σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο συνελήφθη από τις Αρχές. 

Κατόπιν έρευνας και μαρτυριών, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του στη μεγάλη φωτιά, για την οποία είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά, όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.
 
Έτσι, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Από την πρώτη στιγμή, σημειωτέον, για τη διερεύνηση και την άμεση εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης στις έρευνες.
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