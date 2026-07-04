Ρατσιστικό σχόλιο του Τσιλαβέρτ για τον αγώνα της Παραγουάης με τους «τρικολόρ»: Το 1998 αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους, τώρα θα παίξουμε με μια αφρικανική εθνική ομάδα
SPORTS
Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ Παραγουάη Μουντιάλ 2026 Γαλλία Κριστόφ Ντουγκαρί

Ρατσιστικό σχόλιο του Τσιλαβέρτ για τον αγώνα της Παραγουάης με τους «τρικολόρ»: Το 1998 αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους, τώρα θα παίξουμε με μια αφρικανική εθνική ομάδα

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα λόγια του παλαίμαχου τερματοφύλακα της Παραγουάης ο οποίος απάντησε στην άποψη του  Ντουγκαρί για εύκολη επικράτηση της Γαλλίας στο ματς των «16» του Μουντιάλ

Ρατσιστικό σχόλιο του Τσιλαβέρτ για τον αγώνα της Παραγουάης με τους «τρικολόρ»: Το 1998 αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους, τώρα θα παίξουμε με μια αφρικανική εθνική ομάδα
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Κάποτε γινόταν πρώτη είδηση για τα γκολ που έβαζε με χαρακτηριστική ευκολία, παρότι τερματοφύλακας.

Πλέον, ο Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ συνηθίζει να τραβάει τα βλέμματα για τους λάθος λόγους, εκφράζοντας συχνά ρατσιστικό ή ομοφοβικό λόγο...

Στο τελευταίο του... χτύπημα, ο παλαίμαχος γκολκίπερ τα έβαλε με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, ενόψει του αγώνα με την Παραγουάη για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σχολιάζοντας τοποθέτηση του Κριστόφ Ντουγκαρί, που προέβλεψε εύκολη επικράτηση των Τρικολόρ, ο Τσιλαβέρτ έγραψε στα social media τα εξής:

«Κριστόφ, έχεις δίκιο. Το 1998, αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους και τώρα η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει μία αφρικανική εθνική ομάδα».

Αναμενόμενα, τα λόγια του 61χρονου πρώην ποδοσφαιριστή προκάλεσαν αντιδράσεις, με πολλούς να σχολιάζουν εύστοχα ότι και το '98, στο ματς για το οποίο μιλούσε ο Τσιλαβέρτ, η Γαλλία είχε στις τάξεις της ποδοσφαιριστές με καταγωγή από την Αφρική.

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