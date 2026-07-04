Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ρατσιστικό σχόλιο του Τσιλαβέρτ για τον αγώνα της Παραγουάης με τους «τρικολόρ»: Το 1998 αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους, τώρα θα παίξουμε με μια αφρικανική εθνική ομάδα
Ρατσιστικό σχόλιο του Τσιλαβέρτ για τον αγώνα της Παραγουάης με τους «τρικολόρ»: Το 1998 αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους, τώρα θα παίξουμε με μια αφρικανική εθνική ομάδα
Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα λόγια του παλαίμαχου τερματοφύλακα της Παραγουάης ο οποίος απάντησε στην άποψη του Ντουγκαρί για εύκολη επικράτηση της Γαλλίας στο ματς των «16» του Μουντιάλ
Κάποτε γινόταν πρώτη είδηση για τα γκολ που έβαζε με χαρακτηριστική ευκολία, παρότι τερματοφύλακας.
Πλέον, ο Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ συνηθίζει να τραβάει τα βλέμματα για τους λάθος λόγους, εκφράζοντας συχνά ρατσιστικό ή ομοφοβικό λόγο...
Στο τελευταίο του... χτύπημα, ο παλαίμαχος γκολκίπερ τα έβαλε με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, ενόψει του αγώνα με την Παραγουάη για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σχολιάζοντας τοποθέτηση του Κριστόφ Ντουγκαρί, που προέβλεψε εύκολη επικράτηση των Τρικολόρ, ο Τσιλαβέρτ έγραψε στα social media τα εξής:
«Κριστόφ, έχεις δίκιο. Το 1998, αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους και τώρα η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει μία αφρικανική εθνική ομάδα».
Αναμενόμενα, τα λόγια του 61χρονου πρώην ποδοσφαιριστή προκάλεσαν αντιδράσεις, με πολλούς να σχολιάζουν εύστοχα ότι και το '98, στο ματς για το οποίο μιλούσε ο Τσιλαβέρτ, η Γαλλία είχε στις τάξεις της ποδοσφαιριστές με καταγωγή από την Αφρική.
Πλέον, ο Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ συνηθίζει να τραβάει τα βλέμματα για τους λάθος λόγους, εκφράζοντας συχνά ρατσιστικό ή ομοφοβικό λόγο...
Στο τελευταίο του... χτύπημα, ο παλαίμαχος γκολκίπερ τα έβαλε με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, ενόψει του αγώνα με την Παραγουάη για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σχολιάζοντας τοποθέτηση του Κριστόφ Ντουγκαρί, που προέβλεψε εύκολη επικράτηση των Τρικολόρ, ο Τσιλαβέρτ έγραψε στα social media τα εξής:
«Κριστόφ, έχεις δίκιο. Το 1998, αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους και τώρα η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει μία αφρικανική εθνική ομάδα».
Αναμενόμενα, τα λόγια του 61χρονου πρώην ποδοσφαιριστή προκάλεσαν αντιδράσεις, με πολλούς να σχολιάζουν εύστοχα ότι και το '98, στο ματς για το οποίο μιλούσε ο Τσιλαβέρτ, η Γαλλία είχε στις τάξεις της ποδοσφαιριστές με καταγωγή από την Αφρική.
@lequipe @ABCDigital @UltimaHoracom Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. pic.twitter.com/X0DwYEW81p— José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 3, 2026
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