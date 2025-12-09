Ολυμπιακός: Τα δύο παιχνίδια στα οποία θα κυνηγήσει την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League
O Ολυμπιακός έχει 5 βαθμούς μετά από 6 αγώνες και θέλει άλλους 6 για να είναι σίγουρα στην 24αδα

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να φτάσει στην 6η αγωνιστική για να πετύχει την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League. 

Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα και έφτασε τους 5 βαθμούς, αφού έχει μια νίκη και δύο ισοπαλίες. 

Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Champions League για το 2025 και απομένουν άλλα δύο για το 2026.

Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός στις 20 Ιανουαρίου υποδέχεται στο Καραϊσκάκη τη Λεβερκούζεν στην 7η αγωνιστική και στην 8η ταξιδεύει στις 28 Ιανουαρίου στο Άμστερνταμ για να παίξει με τον Άγιαξ. 

Η ομάδα του Πειραιά με 2/2 νίκες πάει στους 11 βαθμούς και είναι σίγουρα στην 24αδα της βαθμολογίας και στα νοκ άουτ που δίνουν μια θέση στους "16" της διοργάνωσης.

Εάν ο Ολυμπιακός χάσει βαθμούς έχει ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να κάνει ήττα. Με νίκη και ισοπαλία πάει στους 9β. και ίσως να έχει κάποιες ελπίδες.
