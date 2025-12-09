Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Ολυμπιακός: Τα δύο παιχνίδια στα οποία θα κυνηγήσει την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League
Ολυμπιακός: Τα δύο παιχνίδια στα οποία θα κυνηγήσει την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League
O Ολυμπιακός έχει 5 βαθμούς μετά από 6 αγώνες και θέλει άλλους 6 για να είναι σίγουρα στην 24αδα
Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να φτάσει στην 6η αγωνιστική για να πετύχει την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League.
Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα και έφτασε τους 5 βαθμούς, αφού έχει μια νίκη και δύο ισοπαλίες.
Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Champions League για το 2025 και απομένουν άλλα δύο για το 2026.
Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός στις 20 Ιανουαρίου υποδέχεται στο Καραϊσκάκη τη Λεβερκούζεν στην 7η αγωνιστική και στην 8η ταξιδεύει στις 28 Ιανουαρίου στο Άμστερνταμ για να παίξει με τον Άγιαξ.
Η ομάδα του Πειραιά με 2/2 νίκες πάει στους 11 βαθμούς και είναι σίγουρα στην 24αδα της βαθμολογίας και στα νοκ άουτ που δίνουν μια θέση στους "16" της διοργάνωσης.
Εάν ο Ολυμπιακός χάσει βαθμούς έχει ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να κάνει ήττα. Με νίκη και ισοπαλία πάει στους 9β. και ίσως να έχει κάποιες ελπίδες.
Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα και έφτασε τους 5 βαθμούς, αφού έχει μια νίκη και δύο ισοπαλίες.
Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Champions League για το 2025 και απομένουν άλλα δύο για το 2026.
Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός στις 20 Ιανουαρίου υποδέχεται στο Καραϊσκάκη τη Λεβερκούζεν στην 7η αγωνιστική και στην 8η ταξιδεύει στις 28 Ιανουαρίου στο Άμστερνταμ για να παίξει με τον Άγιαξ.
Η ομάδα του Πειραιά με 2/2 νίκες πάει στους 11 βαθμούς και είναι σίγουρα στην 24αδα της βαθμολογίας και στα νοκ άουτ που δίνουν μια θέση στους "16" της διοργάνωσης.
Εάν ο Ολυμπιακός χάσει βαθμούς έχει ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να κάνει ήττα. Με νίκη και ισοπαλία πάει στους 9β. και ίσως να έχει κάποιες ελπίδες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα