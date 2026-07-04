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Πασκουάλ: «Συγχαρητήρια στον Μπαρτζώκα, ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα και πήρε δίκαια τη Euroleague»
Πασκουάλ: «Συγχαρητήρια στον Μπαρτζώκα, ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα και πήρε δίκαια τη Euroleague»
Ο Καταλανός τεχνικός βρέθηκε στο Telecom Center Athens ενόψει του σεμιναρίου προπονητών της Euroleague
Ο Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και συμμετέχει στο EuroLeague Head Coaches Board Congress (2-5/7) στο Telekom Center Athens.
Το Σάββατο (4/7) ο Ισπανός μίλησε στο συνέδριο των προπονητών, και λίγο αργότερα έκανε δηλώσεις στην εκπομπή Playmakers των καναλιών NovaSports.
Εκεί αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της Euroleague από τους ερυθρόλευκους.
Συγκεκριμένα ο πρώην τεχνικός της Μπαρτσελόνα έδωσε συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τόνισε πως τη φετινή διοργάνωση την κατέκτησε η καλύτερη ομάδα.
Η δήλωση του Τσάβι Πασκουάλ
«Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, από την πρώτη ως την τελευταία ημέρα της EuroLeague. Αυτός και η Βαλένθια θα έλεγα. Πολλές φορές μπορεί να είσαι η καλύτερη ομάδα και στο Final Four να μην είσαι σε καλή ημέρα και να χάσεις έναν τίτλο.
Ήταν μία ομάδα που έπαιζε πολύ καλή άμυνα, οργανωμένα στην επίθεση, πασάρανε την μπάλα και την μοίραζαν πολύ καλά. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ήταν μία χρονιά που η καλύτερη ομάδα κέρδισε τη EuroLeague».
Το Σάββατο (4/7) ο Ισπανός μίλησε στο συνέδριο των προπονητών, και λίγο αργότερα έκανε δηλώσεις στην εκπομπή Playmakers των καναλιών NovaSports.
Εκεί αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της Euroleague από τους ερυθρόλευκους.
Συγκεκριμένα ο πρώην τεχνικός της Μπαρτσελόνα έδωσε συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τόνισε πως τη φετινή διοργάνωση την κατέκτησε η καλύτερη ομάδα.
Η δήλωση του Τσάβι Πασκουάλ
«Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, από την πρώτη ως την τελευταία ημέρα της EuroLeague. Αυτός και η Βαλένθια θα έλεγα. Πολλές φορές μπορεί να είσαι η καλύτερη ομάδα και στο Final Four να μην είσαι σε καλή ημέρα και να χάσεις έναν τίτλο.
Ήταν μία ομάδα που έπαιζε πολύ καλή άμυνα, οργανωμένα στην επίθεση, πασάρανε την μπάλα και την μοίραζαν πολύ καλά. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ήταν μία χρονιά που η καλύτερη ομάδα κέρδισε τη EuroLeague».
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