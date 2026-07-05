Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια ο Σφαιρόπουλος με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην Αθήνα, λένε οι Σέρβοι
Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια ο Σφαιρόπουλος με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην Αθήνα, λένε οι Σέρβοι
Ο Ομπράντοβιτς κατηγόρησε τον Σφαιρόπουλο ότι τον είχε στοχοποιήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν, υποστηρίζοντας πως υπήρξαν επαφές με παίκτες της ομάδας και προσπάθεια υπονόμευσής του
Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, έντονο επεισόδιο σημειώθηκε στην Αθήνα κατά τη διάρκεια σεμιναρίου της Ένωσης Προπονητών της EuroLeague, με πρωταγωνιστές τους δύο πρώην τεχνικούς του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς και Γιάννη Σφαιρόπουλο.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η κατάσταση ξέφυγε όταν ο Ομπράντοβιτς φέρεται να αντέδρασε έντονα προς τον Έλληνα προπονητή, σε σημείο που χρειάστηκε η παρέμβαση παρευρισκομένων για να αποφευχθεί η φυσική σύγκρουση.
Ο πρώην τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον Σφαιρόπουλο, με σκοπό να έρθει σε άμεση αντιπαράθεση, κάτι που απέτρεψαν οι ψυχραιμότεροι της αίθουσας.
Σύμφωνα πάντα με τις σερβικές αναφορές, ο Ομπράντοβιτς κατηγόρησε τον Σφαιρόπουλο ότι τον είχε στοχοποιήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν, υποστηρίζοντας πως υπήρξαν επαφές με παίκτες της ομάδας και προσπάθεια υπονόμευσής του. Από την πλευρά του, ο Έλληνας τεχνικός δεν αντέδρασε στις προκλήσεις και αποχώρησε χωρίς να δώσει συνέχεια, με την ένταση να εκτονώνεται γρήγορα.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο προπονητές έχουν συνδεθεί με την πρόσφατη ιστορία του ΕρυθρούΑστέρα, καθώς ο Ομπράντοβιτς είχε διαδεχθεί τον Σφαιρόπουλο στον πάγκο της ομάδας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει με επιτυχία τη σεζόν, οδηγώντας τελικά σε νέο διαζύγιο.
Οι πληροφορίες για το περιστατικό δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, ωστόσο το θέμα έχει προκαλέσει συζητήσεις στα σερβικά ΜΜΕ.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η κατάσταση ξέφυγε όταν ο Ομπράντοβιτς φέρεται να αντέδρασε έντονα προς τον Έλληνα προπονητή, σε σημείο που χρειάστηκε η παρέμβαση παρευρισκομένων για να αποφευχθεί η φυσική σύγκρουση.
Ο πρώην τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον Σφαιρόπουλο, με σκοπό να έρθει σε άμεση αντιπαράθεση, κάτι που απέτρεψαν οι ψυχραιμότεροι της αίθουσας.
Σύμφωνα πάντα με τις σερβικές αναφορές, ο Ομπράντοβιτς κατηγόρησε τον Σφαιρόπουλο ότι τον είχε στοχοποιήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν, υποστηρίζοντας πως υπήρξαν επαφές με παίκτες της ομάδας και προσπάθεια υπονόμευσής του. Από την πλευρά του, ο Έλληνας τεχνικός δεν αντέδρασε στις προκλήσεις και αποχώρησε χωρίς να δώσει συνέχεια, με την ένταση να εκτονώνεται γρήγορα.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο προπονητές έχουν συνδεθεί με την πρόσφατη ιστορία του ΕρυθρούΑστέρα, καθώς ο Ομπράντοβιτς είχε διαδεχθεί τον Σφαιρόπουλο στον πάγκο της ομάδας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει με επιτυχία τη σεζόν, οδηγώντας τελικά σε νέο διαζύγιο.
Οι πληροφορίες για το περιστατικό δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, ωστόσο το θέμα έχει προκαλέσει συζητήσεις στα σερβικά ΜΜΕ.
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