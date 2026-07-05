Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Fly Athens 2026 απόψε στο Καλλιμάρμαρο με Καραλή, Στεφανίδη και τον θρύλο του επί κοντώ, Ρενό Λαβιλενί
Fly Athens 2026 απόψε στο Καλλιμάρμαρο με Καραλή, Στεφανίδη και τον θρύλο του επί κοντώ, Ρενό Λαβιλενί
Η δράση στο Καλλιμάρμαρο θα ξεκινήσει το απόγευμα της Κυριακής με τον αγώνα των γυναικών στις 17:00, ενώ η μεγάλη μάχη των ανδρών θα ξεκινήσει στις 19:30 - Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη
Στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα δεν μπορεί παρά να ξεχωρίσει το διεθνές μίτινγκ άλματος επί κοντώ «Fly Athens 2026», το οποίο διεξάγεται και φέτος με φόντο το Παναθηναϊκό Στάδιο. Η μετάδοση θα γίνει στις 16:30 και στις 20:00 μέσω της ΕΡΤ2.
Πέρα από τον κορυφαίο της λίστας, Εμμανουήλ Καραλή (ατομικό ρεκόρ 6.17μ) ο οποίος κατέχει και το ρεκόρ μίτινγκ με 6.00μ, μεγάλα ονόματα του επί κοντώ θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο την Κυριακή 5 Ιουλίου. Στο αγώνισμα των ανδρών δεσπόζει η παρουσία του θρύλου του αγωνίσματος, χρυσού Ολυμπιονίκη και πρώην κατόχου του παγκόσμιου ρεκόρ, Ρενό Λαβιλενί (ρεκόρ 6.16μ).
Μαζί του θα βρεθούν οι αθλητές της παγκόσμιας ελίτ που έχουν σπάσει το φράγμα των 6 μέτρων, ο Αμερικανός Ολυμπιονίκης Κρίστοφερ Νίλσεν (6.05μ) και ο Φιλιππινέζος κάτοχος του ρεκόρ Ασίας Ίτζεϊ Ομπιένα (6.00μ). Μαζί τους θα αγωνιστεί ο «ιπτάμενος» Ολλανδός πρωταθλητής Ευρώπης Μένο Βλον (5.96μ), ο Γάλλος Μπαπτίστ Τιερί (5.91μ), καθώς και τα αδέλφια Τιμπό Κολέ (5.95μ) και Ματιέ Κολέ (5.75μ). Τη δυνατή λίστα συμπληρώνουν ο Τούρκος πέμπτος Ολυμπιονίκης Ερσού Σασμά (5.92μ) και ο Γερμανός Λίτα Μπέρε (5.90μ).
Στις γυναίκες, τα βλέμματα στρέφονται στην κορυφαία Ελληνίδα άλτρια του επί κοντώ όλων των εποχών και χρυσή Ολυμπιονίκη, Κατερίνα Στεφανίδη (ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ 4.91μ). Δίπλα της θα βρει σπουδαίες αντιπάλους, όπως τη Σλοβένα πρωταγωνίστρια των μεταλλίων Τίνα Σούτεϊ (φετινό 4.82μ) και την ανερχόμενη δύναμη από τη Νέα Ζηλανδία Ιμότζεν Άιρις (4.81μ). Το high-level grid συμπληρώνουν η Νεοζηλανδή Ολίβια Μακ Τάγκαρτ (4.70μ), η Βραζιλιάνα πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής Ζουλιάνα ντε Μένις Κάμπος (4.76μ), η Ουγγαρέζα Χάνα Κλέκνερ (4.60μ) και η Νορβηγίδα Λένε Ρέτζιους (4.50μ).
Η δράση στο Καλλιμάρμαρο θα ξεκινήσει το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, με τον αγώνα των γυναικών να είναι προγραμματισμένος για τις 17:00, ενώ η μεγάλη μάχη των ανδρών θα ξεκινήσει στις 19:30. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους φίλους του αθλητισμού να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική, παγκόσμιου ενδιαφέροντος εμπειρία.
To μίτινγκ συνδιοργανώνεται από τον Ολυμπιακό ΣΦΠ και τον ΟΠΑΝΔΑ ενώ η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του ΣΕΓΑΣ και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Η ΕΡΤ, ως χορηγός επικοινωνίας, θα μεταδώσει ζωντανά τη δράση.
Πέρα από τον κορυφαίο της λίστας, Εμμανουήλ Καραλή (ατομικό ρεκόρ 6.17μ) ο οποίος κατέχει και το ρεκόρ μίτινγκ με 6.00μ, μεγάλα ονόματα του επί κοντώ θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο την Κυριακή 5 Ιουλίου. Στο αγώνισμα των ανδρών δεσπόζει η παρουσία του θρύλου του αγωνίσματος, χρυσού Ολυμπιονίκη και πρώην κατόχου του παγκόσμιου ρεκόρ, Ρενό Λαβιλενί (ρεκόρ 6.16μ).
Μαζί του θα βρεθούν οι αθλητές της παγκόσμιας ελίτ που έχουν σπάσει το φράγμα των 6 μέτρων, ο Αμερικανός Ολυμπιονίκης Κρίστοφερ Νίλσεν (6.05μ) και ο Φιλιππινέζος κάτοχος του ρεκόρ Ασίας Ίτζεϊ Ομπιένα (6.00μ). Μαζί τους θα αγωνιστεί ο «ιπτάμενος» Ολλανδός πρωταθλητής Ευρώπης Μένο Βλον (5.96μ), ο Γάλλος Μπαπτίστ Τιερί (5.91μ), καθώς και τα αδέλφια Τιμπό Κολέ (5.95μ) και Ματιέ Κολέ (5.75μ). Τη δυνατή λίστα συμπληρώνουν ο Τούρκος πέμπτος Ολυμπιονίκης Ερσού Σασμά (5.92μ) και ο Γερμανός Λίτα Μπέρε (5.90μ).
Στις γυναίκες, τα βλέμματα στρέφονται στην κορυφαία Ελληνίδα άλτρια του επί κοντώ όλων των εποχών και χρυσή Ολυμπιονίκη, Κατερίνα Στεφανίδη (ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ 4.91μ). Δίπλα της θα βρει σπουδαίες αντιπάλους, όπως τη Σλοβένα πρωταγωνίστρια των μεταλλίων Τίνα Σούτεϊ (φετινό 4.82μ) και την ανερχόμενη δύναμη από τη Νέα Ζηλανδία Ιμότζεν Άιρις (4.81μ). Το high-level grid συμπληρώνουν η Νεοζηλανδή Ολίβια Μακ Τάγκαρτ (4.70μ), η Βραζιλιάνα πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής Ζουλιάνα ντε Μένις Κάμπος (4.76μ), η Ουγγαρέζα Χάνα Κλέκνερ (4.60μ) και η Νορβηγίδα Λένε Ρέτζιους (4.50μ).
Η δράση στο Καλλιμάρμαρο θα ξεκινήσει το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, με τον αγώνα των γυναικών να είναι προγραμματισμένος για τις 17:00, ενώ η μεγάλη μάχη των ανδρών θα ξεκινήσει στις 19:30. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους φίλους του αθλητισμού να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική, παγκόσμιου ενδιαφέροντος εμπειρία.
To μίτινγκ συνδιοργανώνεται από τον Ολυμπιακό ΣΦΠ και τον ΟΠΑΝΔΑ ενώ η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του ΣΕΓΑΣ και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Η ΕΡΤ, ως χορηγός επικοινωνίας, θα μεταδώσει ζωντανά τη δράση.
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