Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Μεντιλίμπαρ: Μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ, είναι νωρίς να μιλάμε για πρόκριση
Μεντιλίμπαρ: Μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ, είναι νωρίς να μιλάμε για πρόκριση
Το σχόλιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το διπλό του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ Αλμάτι
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα, πέτυχε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League, και ελπίζει σε πρόκριση.
Μετά τον αγώνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote TV για την απόδοση του Ολυμπιακού αλλά και για την υπόθεση πρόκριση.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
«Σήμερα πραγματικά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος ήταν καλός αμυντικά, δεν μας επέτρεψε να βάλουμε γκολ. Ήρθε το γκολ μετά, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν επίσης καταιγιστικοί. Μας απείλησαν όμως χωρίς να ανησυχήσουμε.
Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει πολλά περισσότερα γκολ, είχαμε τρία δοκάρια. Αλλά στο τέλος όταν βάζεις ένα γκολ και δεν δέχεσαι παίρνεις τους τρεις πόντους».
Για το αν το πιστεύουν περισσότερο πλέον για την πρόκριση: «Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα περάσουν τα Χριστούγεννα, με τη νέα χρονιά θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μας παιχνίδι, θα ανησυχήσουμε για αυτό λίγο αργότερα».
Για την εμφάνιση του Μουζακίτη: «Πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε κάποιον παίκτη. Δεν το βλέπω έτσι. Ήταν ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από όλη την ομάδα. Από την άμυνα, τους χαφ και τους επιθετικούς, ήταν συνολικά μια καλή εμφάνιση».
Μετά τον αγώνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote TV για την απόδοση του Ολυμπιακού αλλά και για την υπόθεση πρόκριση.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
«Σήμερα πραγματικά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος ήταν καλός αμυντικά, δεν μας επέτρεψε να βάλουμε γκολ. Ήρθε το γκολ μετά, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν επίσης καταιγιστικοί. Μας απείλησαν όμως χωρίς να ανησυχήσουμε.
Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει πολλά περισσότερα γκολ, είχαμε τρία δοκάρια. Αλλά στο τέλος όταν βάζεις ένα γκολ και δεν δέχεσαι παίρνεις τους τρεις πόντους».
Για το αν το πιστεύουν περισσότερο πλέον για την πρόκριση: «Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα περάσουν τα Χριστούγεννα, με τη νέα χρονιά θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μας παιχνίδι, θα ανησυχήσουμε για αυτό λίγο αργότερα».
Για την εμφάνιση του Μουζακίτη: «Πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε κάποιον παίκτη. Δεν το βλέπω έτσι. Ήταν ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από όλη την ομάδα. Από την άμυνα, τους χαφ και τους επιθετικούς, ήταν συνολικά μια καλή εμφάνιση».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα