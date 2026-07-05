Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ο Εβάν Φουρνιέ είδε Γαλλία - Παραγουάη και... τρόλαρε την Άρσεναλ: «Ο προπονητής της το βλέπει με τεράστιο χαμόγελο»
Ο Εβάν Φουρνιέ είδε Γαλλία - Παραγουάη και... τρόλαρε την Άρσεναλ: «Ο προπονητής της το βλέπει με τεράστιο χαμόγελο»
Ο σταρ του Ολυμπιακού σχολίασε στο X την αμυντική προσέγγιση της Παραγουάης και πέταξε «καρφί» για το στιλ παιχνιδιού της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα
Η Γαλλία τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Παραγουάη, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 και την πρόκριση, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στο 70ό λεπτό.
Ανάμεσα σε όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση ήταν και ο Εβάν Φουρνιέ, με τον μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παρακολουθεί στενά και το ποδόσφαιρο.
Ο Γάλλος σταρ δεν έμεινε απλώς στην εξέλιξη του αγώνα, αλλά σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση στο X τον τρόπο παιχνιδιού της Παραγουάης, η οποία είχε επιλέξει μια ιδιαίτερα αμυντική προσέγγιση απέναντι στους «τρικολόρ».
Λίγο αργότερα, συνέχισε με ένα σχόλιο που προκάλεσε αντιδράσεις, βάζοντας στο... κάδρο την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα.
«Ο προπονητής της Άρσεναλ βλέπει το παιχνίδι με ένα τεράστιο χαμόγελο», ανέφερε ο Φουρνιέ, αφήνοντας αιχμές για το στιλ παιχνιδιού των Λονδρέζων.
Με αυτόν τον τρόπο ο Γάλλος άσος συνέδεσε την τακτική της Παραγουάης με το γνωστό «park the bus», δηλαδή τη μαζική άμυνα με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα, μια προσέγγιση που συχνά προκαλεί συζητήσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Ανάμεσα σε όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση ήταν και ο Εβάν Φουρνιέ, με τον μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παρακολουθεί στενά και το ποδόσφαιρο.
Ο Γάλλος σταρ δεν έμεινε απλώς στην εξέλιξη του αγώνα, αλλά σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση στο X τον τρόπο παιχνιδιού της Παραγουάης, η οποία είχε επιλέξει μια ιδιαίτερα αμυντική προσέγγιση απέναντι στους «τρικολόρ».
Η σπόντα για τον Αρτέτα και την ΆρσεναλΒλέποντας τους Παραγουανούς να αμύνονται μαζικά, ο Φουρνιέ έγραψε αρχικά: «Ούτε καν προσποιούνται ότι παίζουν οι τύποι», σχολιάζοντας το πόσο χαμηλά είχαν κλείσει τους χώρους.
Ils font meme pas semblant de jouer les enflures— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 4, 2026
Le coach d’Arsenal il regarde le game avec un baro de lespace😂😂😂— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 4, 2026
Με αυτόν τον τρόπο ο Γάλλος άσος συνέδεσε την τακτική της Παραγουάης με το γνωστό «park the bus», δηλαδή τη μαζική άμυνα με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα, μια προσέγγιση που συχνά προκαλεί συζητήσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
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