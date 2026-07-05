Ο Εβάν Φουρνιέ είδε Γαλλία - Παραγουάη και... τρόλαρε την Άρσεναλ: «Ο προπονητής της το βλέπει με τεράστιο χαμόγελο»
SPORTS

Ο Εβάν Φουρνιέ είδε Γαλλία - Παραγουάη και... τρόλαρε την Άρσεναλ: «Ο προπονητής της το βλέπει με τεράστιο χαμόγελο»

Ο σταρ του Ολυμπιακού σχολίασε στο X την αμυντική προσέγγιση της Παραγουάης και πέταξε «καρφί» για το στιλ παιχνιδιού της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα

Ο Εβάν Φουρνιέ είδε Γαλλία - Παραγουάη και... τρόλαρε την Άρσεναλ: «Ο προπονητής της το βλέπει με τεράστιο χαμόγελο»
Η Γαλλία τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Παραγουάη, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 και την πρόκριση, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στο 70ό λεπτό.

Ανάμεσα σε όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση ήταν και ο Εβάν Φουρνιέ, με τον μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παρακολουθεί στενά και το ποδόσφαιρο.

Ο Γάλλος σταρ δεν έμεινε απλώς στην εξέλιξη του αγώνα, αλλά σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση στο X τον τρόπο παιχνιδιού της Παραγουάης, η οποία είχε επιλέξει μια ιδιαίτερα αμυντική προσέγγιση απέναντι στους «τρικολόρ».

Η σπόντα για τον Αρτέτα και την Άρσεναλ

Βλέποντας τους Παραγουανούς να αμύνονται μαζικά, ο Φουρνιέ έγραψε αρχικά: «Ούτε καν προσποιούνται ότι παίζουν οι τύποι», σχολιάζοντας το πόσο χαμηλά είχαν κλείσει τους χώρους.

Λίγο αργότερα, συνέχισε με ένα σχόλιο που προκάλεσε αντιδράσεις, βάζοντας στο... κάδρο την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα.
«Ο προπονητής της Άρσεναλ βλέπει το παιχνίδι με ένα τεράστιο χαμόγελο», ανέφερε ο Φουρνιέ, αφήνοντας αιχμές για το στιλ παιχνιδιού των Λονδρέζων.

Κλείσιμο
Με αυτόν τον τρόπο ο Γάλλος άσος συνέδεσε την τακτική της Παραγουάης με το γνωστό «park the bus», δηλαδή τη μαζική άμυνα με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα, μια προσέγγιση που συχνά προκαλεί συζητήσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

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