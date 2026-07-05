Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Δείτε βίντεο: Το πιο κοντό ζευγάρι στον κόσμο άνοιξε το σπίτι του, πώς κατάφεραν και τα έφεραν όλα στα μέτρα τους
Δείτε βίντεο: Το πιο κοντό ζευγάρι στον κόσμο άνοιξε το σπίτι του, πώς κατάφεραν και τα έφεραν όλα στα μέτρα τους
Ο Πάουλο Γκαμπριέλ ντα Σίλβα Μπάρος και η Κατιούσια Λι Χοσίνο είναι το πιο κοντό σε ύψος παντρεμένο ζευγάρι στον κόσμο, σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες
Το σπίτι τους είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξυπηρετεί κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους.
Ο Πάουλο Γκαμπριέλ ντα Σίλβα Μπάρος και η Κατιούσια Λι Χοσίνο -το παντρεμένο ζευγάρι που έχει αναγνωριστεί από τα Ρεκόρ Γκίνες ως το πιο κοντό σε ύψος στον κόσμο- άνοιξαν τις πόρτες της κατοικίας τους στη Βραζιλία, αποκαλύπτοντας τις παρεμβάσεις που τους επιτρέπουν να ζουν με άνεση και αυτονομία.
Οι δυο τους έλαβαν μέρος στη νέα σειρά του TLC «Most Extreme Humans», η οποία παρουσιάζει ανθρώπους με σπάνιες ιατρικές ή σωματικές ιδιαιτερότητες.
Στο επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στη ζωή τους, παρουσιάζουν το σπίτι τους στην Ιταπέβα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο, εξηγώντας πώς το μετέτρεψαν σε έναν χώρο απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.
Πόμολα, διακόπτες, αποθηκευτικοί χώροι και έπιπλα τοποθετήθηκαν σε χαμηλότερο ύψος, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα, ενώ σε διάφορα σημεία υπάρχουν ελαφριά πλαστικά σκαλοπάτια που τους βοηθούν να φτάνουν σε ψηλότερα ράφια.
Η μεγαλύτερη αλλαγή πραγματοποιήθηκε στην κουζίνα. Τα παραδοσιακά ντουλάπια αντικαταστάθηκαν από χαμηλά συρτάρια και ανοιχτά ράφια, ενώ ο νεροχύτης, οι πάγκοι εργασίας και η εστία μαγειρέματος σχεδιάστηκαν ειδικά για το ύψος τους.
Ο Πάουλο Γκαμπριέλ ντα Σίλβα Μπάρος και η Κατιούσια Λι Χοσίνο -το παντρεμένο ζευγάρι που έχει αναγνωριστεί από τα Ρεκόρ Γκίνες ως το πιο κοντό σε ύψος στον κόσμο- άνοιξαν τις πόρτες της κατοικίας τους στη Βραζιλία, αποκαλύπτοντας τις παρεμβάσεις που τους επιτρέπουν να ζουν με άνεση και αυτονομία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι δυο τους έλαβαν μέρος στη νέα σειρά του TLC «Most Extreme Humans», η οποία παρουσιάζει ανθρώπους με σπάνιες ιατρικές ή σωματικές ιδιαιτερότητες.
Στο επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στη ζωή τους, παρουσιάζουν το σπίτι τους στην Ιταπέβα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο, εξηγώντας πώς το μετέτρεψαν σε έναν χώρο απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του σπιτιού τουςΟ Πάουλο, με ύψος 90,4 εκατοστά, και η Κατιούσια, με ύψος 91,13 εκατοστά, γεννήθηκαν με νανισμό και χρειάστηκε να ανασχεδιάσουν σχεδόν κάθε γωνιά του σπιτιού τους, ώστε να μπορούν να κινούνται και να εξυπηρετούνται με άνεση στην καθημερινότητά τους.
Πόμολα, διακόπτες, αποθηκευτικοί χώροι και έπιπλα τοποθετήθηκαν σε χαμηλότερο ύψος, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα, ενώ σε διάφορα σημεία υπάρχουν ελαφριά πλαστικά σκαλοπάτια που τους βοηθούν να φτάνουν σε ψηλότερα ράφια.
Η μεγαλύτερη αλλαγή πραγματοποιήθηκε στην κουζίνα. Τα παραδοσιακά ντουλάπια αντικαταστάθηκαν από χαμηλά συρτάρια και ανοιχτά ράφια, ενώ ο νεροχύτης, οι πάγκοι εργασίας και η εστία μαγειρέματος σχεδιάστηκαν ειδικά για το ύψος τους.
Όπως εξήγησε ο Πάουλο, ο νέος νεροχύτης αποτελεί το αγαπημένο του σημείο, καθώς του επιτρέπει να πλένει τα πιάτα χωρίς δυσκολία. Παράλληλα, ειδικές κατασκευές στον χώρο εργασίας τους κάνουν πιο εύκολη την καθημερινή τους δραστηριότητα.
Η Κατιούσια περιγράφει το σπίτι ως το προσωπικό της καταφύγιο. Όπως αναφέρει, έξω από αυτό οι ίδιοι καλούνται συνεχώς να προσαρμόζονται σε έναν κόσμο που δεν είναι σχεδιασμένος για τις ανάγκες τους. Μέσα στο σπίτι, όμως, οι ρόλοι αντιστρέφονται, αφού ο χώρος έχει διαμορφωθεί αποκλειστικά για να τους εξυπηρετεί.
Η πρώτη τους διαδικτυακή επαφή δεν είχε θετική κατάληξη, καθώς η Κατιούσια αγνόησε το μήνυμα του Πάουλο και τον απέκλεισε. Η ζωή, όμως, τους έφερε ξανά κοντά λίγα χρόνια αργότερα και η γνωριμία εξελίχθηκε σε μια δυνατή σχέση που οδήγησε στον γάμο τους το 2016 στο Λονδίνο, ύστερα από οκτώ χρόνια κοινής πορείας.
Η τελετή τράβηξε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ενώ την ίδια χρονιά τα Ρεκόρ Γκίνες τούς απένειμαν τον τίτλο του πιο κοντού σε ύψος παντρεμένου ζευγαριού στον κόσμο.
Σήμερα, πέρα από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις τους, οι δύο Βραζιλιάνοι έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από βίντεο και αναρτήσεις μοιράζονται στιγμές από την καθημερινή τους ζωή, αλλά και το πάθος τους για τη μαγειρική.
Ο Πάουλο παρουσιάζει τη διαδικτυακή σειρά «Minichef», δημοσιεύοντας συνταγές και γαστρονομικό περιεχόμενο, ενώ μαζί έχουν δημιουργήσει μια πολυπληθή κοινότητα εκατομμυρίων ακολούθων σε YouTube, TikTok, Instagram και Kwai.
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά, συνεχίζουν να προσαρμόζουν τη ζωή τους στις ανάγκες τους, αποδεικνύοντας ότι η λειτουργικότητα, η επιμονή και η αμοιβαία στήριξη μπορούν να μετατρέψουν ένα σπίτι σε έναν χώρο πραγματικής ανεξαρτησίας.
Η Κατιούσια έχει παραδεχθεί πως τη στενοχωρεί όταν βλέπει τον σύζυγό της να υποφέρει από τους σωματικούς περιορισμούς, ενώ εκείνος δηλώνει πως η ίδια αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη και το καθημερινό του κίνητρο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Κατιούσια περιγράφει το σπίτι ως το προσωπικό της καταφύγιο. Όπως αναφέρει, έξω από αυτό οι ίδιοι καλούνται συνεχώς να προσαρμόζονται σε έναν κόσμο που δεν είναι σχεδιασμένος για τις ανάγκες τους. Μέσα στο σπίτι, όμως, οι ρόλοι αντιστρέφονται, αφού ο χώρος έχει διαμορφωθεί αποκλειστικά για να τους εξυπηρετεί.
Η γνωριμίαΗ ιστορία του ζευγαριού ξεκίνησε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια μέσω διαδικτύου.
Η πρώτη τους διαδικτυακή επαφή δεν είχε θετική κατάληξη, καθώς η Κατιούσια αγνόησε το μήνυμα του Πάουλο και τον απέκλεισε. Η ζωή, όμως, τους έφερε ξανά κοντά λίγα χρόνια αργότερα και η γνωριμία εξελίχθηκε σε μια δυνατή σχέση που οδήγησε στον γάμο τους το 2016 στο Λονδίνο, ύστερα από οκτώ χρόνια κοινής πορείας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η τελετή τράβηξε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ενώ την ίδια χρονιά τα Ρεκόρ Γκίνες τούς απένειμαν τον τίτλο του πιο κοντού σε ύψος παντρεμένου ζευγαριού στον κόσμο.
Σήμερα, πέρα από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις τους, οι δύο Βραζιλιάνοι έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από βίντεο και αναρτήσεις μοιράζονται στιγμές από την καθημερινή τους ζωή, αλλά και το πάθος τους για τη μαγειρική.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Πάουλο παρουσιάζει τη διαδικτυακή σειρά «Minichef», δημοσιεύοντας συνταγές και γαστρονομικό περιεχόμενο, ενώ μαζί έχουν δημιουργήσει μια πολυπληθή κοινότητα εκατομμυρίων ακολούθων σε YouTube, TikTok, Instagram και Kwai.
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά, συνεχίζουν να προσαρμόζουν τη ζωή τους στις ανάγκες τους, αποδεικνύοντας ότι η λειτουργικότητα, η επιμονή και η αμοιβαία στήριξη μπορούν να μετατρέψουν ένα σπίτι σε έναν χώρο πραγματικής ανεξαρτησίας.
Η Κατιούσια έχει παραδεχθεί πως τη στενοχωρεί όταν βλέπει τον σύζυγό της να υποφέρει από τους σωματικούς περιορισμούς, ενώ εκείνος δηλώνει πως η ίδια αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη και το καθημερινό του κίνητρο.
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