Η καλύτερη φίλη της Τέιλορ Σουίφτ έβαλε το ίδιο φόρεμα με άλλη καλεσμένη στον γάμο της
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Τέιλορ Σουίφτ Γάμος Φόρεμα Φίλη

Η καλύτερη φίλη της Τέιλορ Σουίφτ έβαλε το ίδιο φόρεμα με άλλη καλεσμένη στον γάμο της

Οι δύο γυναίκες επέλεξαν το ίδιο σχέδιο του οίκου Sau Lee για την τελετή στο Madison Square Garden

Η καλύτερη φίλη της Τέιλορ Σουίφτ έβαλε το ίδιο φόρεμα με άλλη καλεσμένη στον γάμο της
Ιωάννα Μαρίνου
Μία απρόσμενη στιλιστική σύμπτωση σημειώθηκε στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, καθώς η στενή φίλη της τραγουδίστριας, Άμπιγκεϊλ Άντερσον Μπεράρντ, φόρεσε το ίδιο φόρεμα με άλλη καλεσμένη.

Μπορεί προς το παρόν να μην έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες από το ζευγάρι, που παντρεύτηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, ωστόσο έχουν δημοσιευτεί στιγμιότυπα από την άφιξη ή την έξοδο πολλών από τους καλεσμένους.

Έτσι λοιπόν, παρατηρήθηκε πως η   Άμπιγκεϊλ Άντερσον Μπεράρντ, η οποία είναι στενή φίλη της Τέιλορ Σουίφτ από τα μαθητικά τους χρόνια, εμφανίστηκε στην τελετή φορώντας το ίδιο στράπλες φόρεμα με τη Λόρα Κρουκ, αρραβωνιαστικιά του παίκτη των New York Giants, ΤζούΤζου Σμιθ-Σούστερ.

Οι δύο γυναίκες απαθανατίστηκαν κατά την άφιξή τους στο Madison Square Garden με την ίδια δημιουργία του οίκου Sau Lee, με κορσέ χωρίς τιράντες, κεντημένο μπούστο, εφαρμοστή γραμμή και μακριά καφέ φούστα σε σοκολατί απόχρωση. Το επάνω μέρος του φορέματος ήταν διακοσμημένο με μοτίβα λουλουδιών.

Παρότι οι δύο γυναίκες επέλεξαν το ίδιο φόρεμα, διαφοροποίησαν το σύνολό τους μέσα από τα αξεσουάρ. Η Λόρα Κρουκ κρατούσε τσάντα Lady Dior σε μέντα απόχρωση, ενώ η Άμπιγκεϊλ Άντερσον Μπεράρντ συνδύασε το φόρεμά της με τσάντα χειρός Cult Gaia και διάφανα ψηλοτάκουνα παπούτσια.

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Η φιλία της Άμπιγκεϊλ Άντερσον Μπεράρντ με την Τέιλορ Σουίφτ ξεκίνησε όταν γνωρίστηκαν ως μαθήτριες στο Λύκειο, και αποτέλεσε την έμπνευση για το τραγούδι «Fifteen», που κυκλοφόρησε το 2008. Η Μπεράρντ αναφέρεται επίσης στο τραγούδι «Ruin the Friendship» του 2025, ενώ έχει εμφανιστεί σε αρκετά βιντεοκλίπ της τραγουδίστριας, καθώς και στο ντοκιμαντέρ «Miss Americana».

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, παρουσία περίπου 1.000 καλεσμένων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού. Κουμπάρος έγινε ο Άνταμ Σάντλερ. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden εμφάνισαν το μήνυμα: «Just Married (Μόλις παντρεύτηκαν)».
Ιωάννα Μαρίνου

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