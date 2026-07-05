Ιράν: Ποιοι είναι οι τρεις γιοι του Χαμενεΐ που έδωσαν το παρών στην κηδεία– Απών ο διάδοχός του, Μοτζτάμπα
Ιράν: Ποιοι είναι οι τρεις γιοι του Χαμενεΐ που έδωσαν το παρών στην κηδεία– Απών ο διάδοχός του, Μοτζτάμπα
Ο Μοσταφά, ο Μασούντ και ο Μεϊσάμ Χαμενεΐ προσευχήθηκαν μπροστά στη σορό του πατέρα τους
Τρεις από τους γιους του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εμφανίστηκαν σήμερα στην τελετή δημόσιου πένθους στην Τεχεράνη, σε αντίθεση με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στη θέση του Ανώτατου Ηγέτη.
Ο Μοσταφά, ο Μασούντ και ο Μεϊσάμ Χαμενεΐ εθεάθησαν να προσεύχονται μπροστά στη σορό του πατέρα τους, καθώς και στις σορούς ακόμη τεσσάρων μελών της οικογένειας που σκοτώθηκαν, με τα φέρετρα να έχουν τοποθετηθεί στο Ιμάμ Χομεϊνί Γκραντ Μοσάλα της Τεχεράνης.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης, με τους συγκεντρωμένους να απευθύνουν εκκλήσεις για αντίσταση και αψηφισιά, κατά τη δεύτερη ημέρα του δημόσιου αποχαιρετισμού.
Ο Μοσταφά Χαμενεΐ, 64 ετών, είναι σιίτης κληρικός και ο μεγαλύτερος γιος του εκλιπόντος ηγέτη. Έχει περιορισμένη πολιτική παρουσία και δεν κατέχει επίσημη θέση στην ιρανική κυβέρνηση, ωστόσο θεωρείται πρόσωπο με επιρροή στους θρησκευτικούς κύκλους.
Ο Μασούντ Χαμενεΐ, 52 ετών, επίσης κληρικός και τρίτος γιος του Αγιατολάχ, είναι επικεφαλής του Γραφείου Διατήρησης και Δημοσίευσης των Έργων του Χαμενεΐ, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση και προώθηση των ομιλιών του πρώην Ανώτατου Ηγέτη.
Σύμφωνα με το φιλομεταρρυθμιστικό μέσο IranWire, ο Μασούντ ελέγχει έναν μεγάλο μηχανισμό προπαγάνδας με διασυνδέσεις σε πολλά μέσα ενημέρωσης.
Ο Μεϊσάμ Χαμενεΐ, 48 ετών, είναι ο μικρότερος από τους γιους του και διατηρεί χαμηλότερο δημόσιο προφίλ σε σχέση με τα αδέλφια του. Έχει επίσης εργαστεί στο Γραφείο Διατήρησης και Δημοσίευσης των Έργων του Ανώτατου Ηγέτη.
Στην τελετή εμφανίστηκαν ακόμη ο πεθερός του Μοτζταμπά, Γκολάμ Αλί Χαντάντ Αντέλ, καθώς και ο γαμπρός του Χαμενεΐ, Μοχαμάντ Μοχαμαντί Γκολπαϊγκανί. Η 4χρονη κόρη του τελευταίου, Ζάχρα, ήταν ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας που κηδεύτηκαν.
Ο Μοσταφά, ο Μασούντ και ο Μεϊσάμ Χαμενεΐ εθεάθησαν να προσεύχονται μπροστά στη σορό του πατέρα τους, καθώς και στις σορούς ακόμη τεσσάρων μελών της οικογένειας που σκοτώθηκαν, με τα φέρετρα να έχουν τοποθετηθεί στο Ιμάμ Χομεϊνί Γκραντ Μοσάλα της Τεχεράνης.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης, με τους συγκεντρωμένους να απευθύνουν εκκλήσεις για αντίσταση και αψηφισιά, κατά τη δεύτερη ημέρα του δημόσιου αποχαιρετισμού.
Ποιοι είναι οι γιοι του Χαμενεΐ
Ο Μοσταφά Χαμενεΐ, 64 ετών, είναι σιίτης κληρικός και ο μεγαλύτερος γιος του εκλιπόντος ηγέτη. Έχει περιορισμένη πολιτική παρουσία και δεν κατέχει επίσημη θέση στην ιρανική κυβέρνηση, ωστόσο θεωρείται πρόσωπο με επιρροή στους θρησκευτικούς κύκλους.
Ο Μασούντ Χαμενεΐ, 52 ετών, επίσης κληρικός και τρίτος γιος του Αγιατολάχ, είναι επικεφαλής του Γραφείου Διατήρησης και Δημοσίευσης των Έργων του Χαμενεΐ, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση και προώθηση των ομιλιών του πρώην Ανώτατου Ηγέτη.
Σύμφωνα με το φιλομεταρρυθμιστικό μέσο IranWire, ο Μασούντ ελέγχει έναν μεγάλο μηχανισμό προπαγάνδας με διασυνδέσεις σε πολλά μέσα ενημέρωσης.
Ο Μεϊσάμ Χαμενεΐ, 48 ετών, είναι ο μικρότερος από τους γιους του και διατηρεί χαμηλότερο δημόσιο προφίλ σε σχέση με τα αδέλφια του. Έχει επίσης εργαστεί στο Γραφείο Διατήρησης και Δημοσίευσης των Έργων του Ανώτατου Ηγέτη.
Στην τελετή εμφανίστηκαν ακόμη ο πεθερός του Μοτζταμπά, Γκολάμ Αλί Χαντάντ Αντέλ, καθώς και ο γαμπρός του Χαμενεΐ, Μοχαμάντ Μοχαμαντί Γκολπαϊγκανί. Η 4χρονη κόρη του τελευταίου, Ζάχρα, ήταν ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας που κηδεύτηκαν.
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