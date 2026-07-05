Καστελόριζο: Μήνυση ιδιοκτήτη ταβέρνας οδήγησε τον 33χρονο γιατρό στο Τμήμα, τι λέει ο δήμαρχος

Ο ιδιοκτήτης ταβέρνας έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στον γιατρό – Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση – «Δεν συνελήφθη ούτε του πέρασαν χειροπέδες», λέει ο δήμαρχος

Αστυνομικό Τμήμα Καστελόριζου φέρνει στο φως το protothema.gr, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι προηγήθηκε μήνυση από ιδιοκτήτη ταβέρνας του νησιού για συκοφαντική δυσφήμιση.



Όλα ξεκίνησαν όταν ο γιατρός, κατά τη διάρκεια διακομιδής ασθενούς, ενεπλάκη σε περιστατικό κατά το οποίο το ασθενοφόρο προσέκρουσε στην τέντα γνωστής ταβέρνας στο



ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ίδιου, ο γιατρός άρχισε να καταφέρεται δημόσια κατά της επιχείρησης, διατυπώνοντας σχόλια που θεωρήθηκαν δυσφημιστικά.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με την 70χρονη σύζυγο του καταστηματάρχη, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να προχωρήσει σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.



@77.5.404 Συνέλαβαν τον εφημερεύοντα αγροτικό ιατρό στο #Καστελλόριζο #καστελοριζο #γιατρος ♬ original sound - makaroni

Τι λέει ο δήμαρχος

Από εκεί και πέρα, ο δήμαρχος Μεγίστης, Νικόλας Ασβέστης, δίνει τη δική του εκδοχή για το πώς ο γιατρός βρέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, ξεκαθαρίζοντας ότι, όπως υποστηρίζει, δεν υπήρξε ποτέ σύλληψη.



Κλείσιμο περιπολικό για να τον μεταφέρει στο Τμήμα ώστε να καταθέσει, επικαλούμενος πρόβλημα υγείας και λέγοντας πως δεν μπορούσε να μετακινηθεί μόνος του.



Ο κ. Ασβέστης επιμένει ότι οι αστυνομικοί ουδέποτε του πέρασαν χειροπέδες, παρά τις εικόνες που κυκλοφόρησαν και δημιούργησαν διαφορετική εντύπωση. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται, ο 33χρονος φρόντισε να τοποθετήσει τα χέρια του με τέτοιο τρόπο κατά την επιβίβασή του στο περιπολικό, ώστε να φαίνεται προς τα έξω πως ήταν δεμένος, χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.



Κατά την ίδια εκδοχή, ο γιατρός μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα, έδωσε εξηγήσεις για το περιστατικό και αποχώρησε έπειτα από λίγα λεπτά, χωρίς να κρατηθεί ή να κινηθεί διαδικασία σύλληψης εις βάρος του.





Νέα στοιχεία για το περιστατικό που οδήγησε τον 33χρονο αγροτικό γιατρό στοφέρνει στο φως τομε πληροφορίες να αναφέρουν ότι προηγήθηκε μήνυση από ιδιοκτήτη ταβέρνας του νησιού γιαΌλα ξεκίνησαν όταν ο γιατρός, κατά τη διάρκεια, ενεπλάκη σε περιστατικό κατά το οποίο το ασθενοφόρο προσέκρουσε στην τέντα γνωστής ταβέρνας στο Καστελόριζο Από το περιστατικό προκλήθηκε ένταση με τοντηςενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ίδιου, ο γιατρός άρχισε να καταφέρεται δημόσια κατά της επιχείρησης, διατυπώνοντας σχόλια που θεωρήθηκαν δυσφημιστικά.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τηντου καταστηματάρχη, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να προχωρήσει σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.Από εκεί και πέρα, ο δήμαρχος Μεγίστης,, δίνει τη δική του εκδοχή για το πώς ο γιατρός βρέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, ξεκαθαρίζοντας ότι, όπως υποστηρίζει, δεν υπήρξε ποτέ σύλληψη.Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο ίδιος ο γιατρός ήταν εκείνος που κάλεσε τογια να τον μεταφέρει στο Τμήμα ώστε να καταθέσει, επικαλούμενος πρόβλημα υγείας και λέγοντας πως δεν μπορούσε να μετακινηθεί μόνος του.Ο κ.επιμένει ότι οι αστυνομικοί ουδέποτε του πέρασαν χειροπέδες, παρά τις εικόνες που κυκλοφόρησαν και δημιούργησαν διαφορετική εντύπωση. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται, ο 33χρονος φρόντισε να τοποθετήσει τα χέρια του με τέτοιο τρόπο κατά την επιβίβασή του στο περιπολικό, ώστε να φαίνεται προς τα έξω πως ήταν δεμένος, χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.Κατά την ίδια εκδοχή, ο γιατρός μετέβη στοέδωσε εξηγήσεις για το περιστατικό και αποχώρησε έπειτα από λίγα λεπτά, χωρίς να κρατηθεί ή να κινηθεί διαδικασία σύλληψης εις βάρος του.



Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχείρησε να περιγράψει το τι συμβαίνει στο νησί, λέγοντας ότι δύο αγροτικοί ιατροί που έχουν εμπλακεί έχουν ήδη παραιτηθεί -σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα- αφού «είχαν προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία». Μάλιστα οι παραιτήσεις τους έχουν γίνει ήδη γνωστές από τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ.



Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι η σύλληψη του ιατρού δεν έχει «καμμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και καλεί να «σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».



Πάντως, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η 2η ΥΠΕ έχει στείλει ήδη μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:



«Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο μέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό. Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μήν μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει. Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του Αγροτικού ιατρού δεν έχει καμμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του Αγροτικού Ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».



Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η 2η ΥΠΕ, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:



Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Καστελόριζο, η Διοίκηση της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου διευκρινίζει τα ακόλουθα: Οι δύο υπόχρεοι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Π.Π.Ι. Μεγίστης και δεν είχαν ακόμη συμπληρώσει έναν μήνα υπηρεσίας, υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης λήψης άδειας. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό, κατόπιν απόφασης του Διοικητή της 2ης Υ.Π.Ε.



Αμέσως μετά, οι δύο ιατροί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν τελικώς δεκτές μετά την έκδοση των σχετικών εγγράφων. Ως εκ τούτου, από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 03/07/2026, οι εν λόγω ιατροί έπαυσαν να φέρουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του υπόχρεου ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου και πλέον αποτελούν

ιδιώτες πολίτες.



Για την άμεση και απρόσκοπτη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του νησιού, η 2η Υ.Π.Ε. προχώρησε άμεσα στη μετακίνηση ειδικής Γενικής Ιατρού, καθώς και ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, στη δομή υγείας της Μεγίστης. Κατόπιν των ανωτέρω, η 2η Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιστατικό ή διένεξη έλαβε χώρα μεταγενέστερα μεταξύ των δύο ιδιωτών και των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων του νησιού.



Κύριο μέλημα και προτεραιότητα της Διοίκησης παραμένει η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας στους κατοίκους του νησιού. Διαβεβαιώνουμε, συνεπώς, τους κατοίκους της Μεγίστης ότι η εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου είναι πλήρως

εξασφαλισμένη, καθώς η δομή είναι επαρκώς στελεχωμένη από έμπειρη Γενική Ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου, βεβαίως υπάρχει αναλυτής τροπονίνης στο ιατρείο point of care high sensitivity και δέκα διαθέσιμα αντιδραστήρια.



Ο Διοικητής της 2ης Υ.Π.Ε Πειραιώς και Αιγαίου

Χρήστος Ροϊλός





