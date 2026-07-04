Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Παρελθόν από τον πάγκο της Τυνησίας μετά από 19 μέρες ο Ερβέ Ρενάρ
Παρελθόν από τον πάγκο της Τυνησίας μετά από 19 μέρες ο Ερβέ Ρενάρ
Μετά την απόλυση του Λαμουσί στο πέρας της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ, ανέλαβε ο Γάλλος του οποίου η θητεία δεν κράτησε πολύ
Πολύ σύντομη αποδείχτηκε η συνεργασία του Ερβέ Ρενάρ με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τυνησίας, με τον Γάλλο προπονητή να αποχωρεί μόλις 19 ημέρες μετά την πρόσληψή του!
Ο έμπειρος τεχνικός είχε κληθεί να αντικαταστήσει μεσούσης του Μουντιάλ τον Σαμπρί Λαμουσί αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει και πολλά, με τους Αετούς της Καρχηδόνας να χάνουν 4-0 από την Ιαπωνία και 3-1 από την Ολλανδία, ολοκληρώνοντας τη χειρότερη παρουσία της ιστορίας της στον θεσμό.
Ο Ρενάρ είχε προσληφθεί ως υπηρεσιακός για τη διοργάνωση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει διαπραγμάτευση για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, κάτι που ωστόσο δεν θα συμβεί.
«Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην FTF που μου επέτρεψε να συμμετάσχω στο Μουντιάλ, η περιπέτειά μου φτάνει στο τέλος της», ανέφερε ο 57χρονος κόουτς, που είναι πλέον ελεύθερος.
Ο έμπειρος τεχνικός είχε κληθεί να αντικαταστήσει μεσούσης του Μουντιάλ τον Σαμπρί Λαμουσί αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει και πολλά, με τους Αετούς της Καρχηδόνας να χάνουν 4-0 από την Ιαπωνία και 3-1 από την Ολλανδία, ολοκληρώνοντας τη χειρότερη παρουσία της ιστορίας της στον θεσμό.
Ο Ρενάρ είχε προσληφθεί ως υπηρεσιακός για τη διοργάνωση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει διαπραγμάτευση για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, κάτι που ωστόσο δεν θα συμβεί.
«Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην FTF που μου επέτρεψε να συμμετάσχω στο Μουντιάλ, η περιπέτειά μου φτάνει στο τέλος της», ανέφερε ο 57χρονος κόουτς, που είναι πλέον ελεύθερος.
🇹🇳 "Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la FTF pour m’avoir permis de participer à la Coupe du Monde 2026. Mon aventure prend fin"— RMC Sport (@RMCsport) July 4, 2026
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Hervé Renard a officialisé son départ à la tête de la sélection tunisienne. pic.twitter.com/DJSi4druc6
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