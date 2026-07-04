Παρελθόν από τον πάγκο της Τυνησίας μετά από 19 μέρες ο Ερβέ Ρενάρ
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Τυνησία Ερβέ Ρενάρ Μουντιάλ 2026

Παρελθόν από τον πάγκο της Τυνησίας μετά από 19 μέρες ο Ερβέ Ρενάρ

Μετά την απόλυση του Λαμουσί στο πέρας της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ, ανέλαβε ο Γάλλος του οποίου η θητεία δεν κράτησε πολύ

Παρελθόν από τον πάγκο της Τυνησίας μετά από 19 μέρες ο Ερβέ Ρενάρ
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Πολύ σύντομη αποδείχτηκε η συνεργασία του Ερβέ Ρενάρ με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τυνησίας, με τον Γάλλο προπονητή να αποχωρεί μόλις 19 ημέρες μετά την πρόσληψή του!

Ο έμπειρος τεχνικός είχε κληθεί να αντικαταστήσει μεσούσης του Μουντιάλ τον Σαμπρί Λαμουσί αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει και πολλά, με τους Αετούς της Καρχηδόνας να χάνουν 4-0 από την Ιαπωνία και 3-1 από την Ολλανδία, ολοκληρώνοντας τη χειρότερη παρουσία της ιστορίας της στον θεσμό.

Ο Ρενάρ είχε προσληφθεί ως υπηρεσιακός για τη διοργάνωση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει διαπραγμάτευση για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, κάτι που ωστόσο δεν θα συμβεί.

«Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην FTF που μου επέτρεψε να συμμετάσχω στο Μουντιάλ, η περιπέτειά μου φτάνει στο τέλος της», ανέφερε ο 57χρονος κόουτς, που είναι πλέον ελεύθερος.
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