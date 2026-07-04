Η εκδοχή του δημάρχου για το επεισόδιο με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο: Η φιλοξενία, οι καβγάδες και η παραίτηση, δείτε το διαμέρισμα που του είχε διατεθεί

«Δεν έμεινε ποτέ το νησί χωρίς ιατρική κάλυψη»

Ο δήμαρχος επιμένει ότι ουδέποτε υπήρξε επίσημη σύλληψη ή χρήση χειροπέδων, παρά τα όσα κυκλοφόρησαν σε βίντεο, σημειώνοντας πως ο ίδιος ο γιατρός ζήτησε να μεταφερθεί με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει για το περιστατικό.Την ίδια ώρα με επίσημη ανακοίνωση -μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου- ο Δήμος Μεγίστης τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των δύο αγροτικών ιατρών που υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, επιχειρώντας να βάλει τέλος – όπως αναφέρει – στην παραπληροφόρηση και να αποκαταστήσει την εικόνα του ακριτικού νησιού.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Δημοτικό Συμβούλιο υπογραμμίζει πως ήδη πριν από τα πρόσφατα γεγονότα υπηρετούσε στο νησί ιατρός Γενικής Ιατρικής, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.Ο Δήμος διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που διακινήθηκαν περί σύλληψης, επιβολής περιοριστικών μέτρων ή ακόμη και πλήρους απουσίας ιατρικής κάλυψης από το νησί, τονίζοντας ότι το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης συνέχισε να λειτουργεί κανονικά, χωρίς να διακοπεί ούτε η εξυπηρέτηση των πολιτών ούτε η συνταγογράφηση φαρμάκων.Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά που προκάλεσαν τις καταγγελίες, ο Δήμος διευκρινίζει ότι πρόκειται για ζητήματα που δεν σχετίζονται με τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, αλλά αφορούν συγκεκριμένες συμπεριφορές που έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών.Όπως αναφέρεται, η πρώτη καταγγελία αφορά απειλητική συμπεριφορά προς 70χρονη κάτοικο του νησιού, στην οποία φέρεται να ειπώθηκε ότι, εάν επισκεφθεί το ιατρείο, «θα την περιποιηθεί καταλλήλως».Το δεύτερο περιστατικό αφορά δημοτική υπάλληλο, η οποία κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε δημοτικό κατάλυμα, όπου πραγματοποιούνταν εργασίες αποκατάστασης, εγκλωβίστηκε σε κοινόχρηστο χώρο από τον συγκεκριμένο αγροτικό ιατρό, με αποτέλεσμα να υποστεί έντονη ψυχολογική αναστάτωση.Ο Δήμος επιμένει ότι τα περιστατικά αυτά αξιολογούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ξεκαθαρίζει πως ουδέποτε υπήρξε σύλληψη του γιατρού με χειροπέδες, αποδίδοντας τις σχετικές αναφορές σε ανακριβή πληροφόρηση.Παράλληλα, στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως ο Δήμος Μεγίστης δεν έχει θεσμική ή νομική υποχρέωση να παρέχει κατοικία στους αγροτικούς ιατρούς, καθώς για τον σκοπό αυτό προβλέπεται επίδομα στέγασης ύψους 400 ευρώ μηνιαίως μέσω του Ιδρύματος «Γαληνός» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, ο Δήμος διαχρονικά διαθέτει δημοτικά καταλύματα για τη στήριξη των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, παρότι δεν υποχρεούται να το πράξει. Η διαχείριση των συγκεκριμένων χώρων, σύμφωνα με τον Δήμο, γινόταν από το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, το οποίο είχε και την ευθύνη παράδοσης των κλειδιών.Μάλιστα, ο Δήμος αναφέρει ότι μέχρι και τις 30 Μαΐου δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση για προβλήματα συντήρησης στους χώρους αυτούς. Μετά την πρώτη σχετική ενημέρωση, οι υπηρεσίες κινήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση των ζημιών και την έναρξη εργασιών συντήρησης.Παράλληλα, όπως σημειώνεται, αναζητήθηκε άμεσα εναλλακτική λύση στέγασης για τον αγροτικό ιατρό, με τον Δήμο να βρίσκει διαθέσιμη κατοικία, την οποία θα μπορούσε να μισθώσει αξιοποιώντας το προβλεπόμενο επίδομα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ίδιος παρέμεινε εκεί για μόλις πέντε ημέρες, επιλέγοντας στη συνέχεια να αποχωρήσει.Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στα κίνητρα που δίνονται για την προσέλκυση μόνιμου ιατρικού προσωπικού στο νησί. Συγκεκριμένα, για τη θέση ιατρού Γενικής Ιατρικής παρέχεται οικονομικό κίνητρο 1.000 ευρώ μηνιαίως από τον Δήμο και δωρεάν στέγαση, ενώ μέσω του Ιδρύματος Χατζηιωάννου προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 1.500 ευρώ τον μήνα.Σύμφωνα με τον Δήμο, η πρόσφατη προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον τεσσάρων ιατρών Γενικής Ιατρικής, με την τοποθέτηση του νέου γιατρού να αναμένεται έως το τέλος του μήνα.Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να αναθέσει στον νομικό σύμβουλο του Δήμου, Στέλιος Αλεξανδρής, την εκπροσώπηση της δημοτικής αρχής στα μέσα ενημέρωσης και όπου αλλού απαιτηθεί, προκειμένου – όπως τονίζεται – να αποκατασταθεί η αλήθεια και να προστατευθεί το κύρος και η φήμη του Καστελόριζου.«Ο Δήμος Μεγίστης ενεργεί πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιοτικής ιατρικής περίθαλψης, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την εύρυθμη λειτουργία των δομών υγείας», καταλήγει η ανακοίνωση.Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από το διαμέρισμα όπου επρόκειτο να φιλοξενηθεί ο 33χρονος αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο.Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο από το εσωτερικό του διαμερίσματος είχε σταλεί στον γιατρό περίπου μία εβδομάδα πριν από την άφιξή του στο νησί από τη νοσοκόμα του Πολυδύναμου Ιατρείου, προκειμένου να γνωρίζει εκ των προτέρων σε ποιον χώρο θα διέμενε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τότε δεν είχε εκφράσει καμία αντίρρηση ή ενόχληση για την κατάσταση του καταλύματος.Ωστόσο, τα προβλήματα ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή της άφιξής του. Όταν επιχείρησε να μπει στο σπίτι, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχαν διαθέσιμα τα κλειδιά, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, να αναγκαστούν να σπάσουν την πόρτα, για ν' αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο.Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την εκδοχή του Δήμου, ο γιατρός εντόπισε μούχλα σε ντουλάπι του σπιτιού, γεγονός που αποτέλεσε τη δεύτερη αφορμή έντασης. Όπως έχει παραδεχθεί και ο δήμαρχος Νικόλας Ασβέστης, υπήρχαν προβλήματα υγρασίας σε συγκεκριμένα σημεία, για τα οποία δεσμεύτηκε προσωπικά ότι θα αποκατασταθούν άμεσα.Στο βίντεο το διαμέρισμα εμφανίζεται ως ένας λιτός, αλλά λειτουργικός χώρος. Διαθέτει βασική επίπλωση, δύο κρεβάτια, τραπεζαρία, μικρή κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη με ψυγείο, πλυντήριο και ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και μπάνιο σε κανονική κατάσταση.Μετά το πρώτο αυτό επεισόδιο, ο Δήμος αναφέρει πως αναζήτησε και εξασφάλισε εναλλακτική κατοικία, με ενοίκιο 600 ευρώ, ώστε να λυθεί άμεσα το ζήτημα στέγασης. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η ένταση δεν εκτονώθηκε. Ακολούθησαν αλλεπάλληλα επεισόδια. διαπληκτισμός με γιατρό του ΕΚΑΒ, ένταση με δημότη που επισκέφθηκε το ιατρείο για αντιπηκτική ένεση, σύγκρουση με εστιάτορα μετά από περιστατικό με ασθενοφόρο που προσέκρουσε σε τέντα καταστήματος, αλλά και καταγγελία 70χρονης κατοίκου για απειλητική συμπεριφορά.Το τελευταίο και πιο σοβαρό περιστατικό αφορά δημοτική υπάλληλο, η οποία κατήγγειλε ότι εγκλωβίστηκε σε κοινόχρηστο χώρο του ίδιου καταλύματος κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης, με αποτέλεσμα να υποστεί κρίση πανικού. Ο δήμαρχος υποστηρίζει επίσης ότι ο γιατρός ουδέποτε συνελήφθη, παρά τις εικόνες που κυκλοφόρησαν και δημιούργησαν αυτή την εντύπωση.Όπως αναφέρει, ο ίδιος ο 33χρονος κάλεσε το περιπολικό και στη συνέχεια φέρεται να φρόντισε να βιντεοσκοπηθεί την ώρα που επιβιβαζόταν σε αυτό, με τρόπο ώστε να μην φαίνονται τα χέρια του, αφήνοντας να εννοηθεί πως είχε προηγηθεί σύλληψη με χειροπέδες.Η αλληλουχία αυτών των γεγονότων οδήγησε τελικά στην παραίτηση των δύο αγροτικών γιατρών, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.