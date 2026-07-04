«Βρέθηκα να παλεύω για τη ζωή μου»: Στο νοσοκομείο ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας στην ξιφασκία, Άλντο Μοντάνο, έπειτα από αναφυλακτικό σοκ

Ο Ιταλός Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας, παρουσίασε σοβαρή αλλεργική αντίδραση έπειτα από γεύμα σε εστιατόριο στη Ρώμη - «Είχα ενημερώσει για την αλλεργία μου» τόνισε ο ίδιος

Άλντο Μοντάνο, ο Ιταλός Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας, χρυσός στην Αθήνα το 2004, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρή αλλεργική αντίδραση που παρουσίασε έπειτα από γεύμα σε εστιατόριο στη Ρώμη.



Ο πρώην αθλητής νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Santo Spirito της ιταλικής πρωτεύουσας, καθώς υπέστη αναφυλακτικό σοκ. Ο ίδιος αποκάλυψε την περιπέτεια της υγείας του μέσα από ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία του με μάσκα οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.







Ο Ολυμπιονίκης εξήγησε ότι είναι αλλεργικός στην καζεΐνη, μια πρωτεΐνη που υπάρχει στο γάλα και τα παράγωγά του, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να αποβεί μοιραία.



«Δεν είναι ιδιοτροπία, δεν είναι διατροφική μόδα, δεν είναι δυσανεξία. Είναι μια δυνητικά θανατηφόρα αλλεργία», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Δείτε την ανάρτησή του:



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aldo Montano (@aldomontano)

«Είχα ενημερώσει το εστιατόριο για την αλλεργία μου πριν από το γεύμα» Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο πρώην ξιφομάχος, πριν από το δείπνο είχε ενημερώσει ξεκάθαρα το προσωπικό του εστιατορίου για την αλλεργία του. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, κάτι δεν λειτούργησε σωστά, με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση και να χρειαστεί άμεση ιατρική βοήθεια.



Κλείσιμο να παλεύω για τη ζωή μου» έγραψε, υπογραμμίζοντας ότι ένα λάθος ή μια παράλειψη στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες.



Ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας το 2004 απηύθυνε έκκληση στους επαγγελματίες της εστίασης να αντιμετωπίζουν τις τροφικές αλλεργίες με τη σοβαρότητα που απαιτείται.



«Όταν ένας άνθρωπος ενημερώνει το προσωπικό ότι έχει αλλεργία, δεν ζητά χάρη. Παραδίδει τη ζωή του στα χέρια εκείνων που ετοιμάζουν και σερβίρουν το πιάτο του», σημείωσε.



«Ανάμεσα σε ένα δείπνο και μια τραγωδία υπάρχει μερικές φορές μόνο ένα λάθος» Ο Μοντάνο έκανε λόγο για περιστατικά επιπολαιότητας και έλλειψης προετοιμασίας, τονίζοντας ότι οι συνέπειες μπορούν να είναι εξαιρετικά σοβαρές.



Στιγμές αγωνίας έζησε ο, ο Ιταλός Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας, χρυσός στην Αθήνα το 2004, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρή αλλεργική αντίδραση που παρουσίασε έπειτα από γεύμα σε εστιατόριο στη Ρώμη.Ο πρώην αθλητής νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Santo Spirito της ιταλικής πρωτεύουσας, καθώς υπέστηΟ ίδιος αποκάλυψε την περιπέτεια της υγείας του μέσα από ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία του με μάσκα οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.«Άλλη μια διαδρομή προς το νοσοκομείο. Ξανά αδρεναλίνη, φόβος, φάρμακα. Για ακόμη μία φορά με τη ζωή να κρέμεται από μια κλωστή» έγραψε ο Μοντάνο, θέλοντας να αναδείξει τους κινδύνους που κρύβει η υποτίμηση των τροφικών αλλεργιών.Ο Ολυμπιονίκης εξήγησε ότι είναι αλλεργικός στηνμια πρωτεΐνη που υπάρχει στο γάλα και τα παράγωγά του, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να αποβεί μοιραία.«Δεν είναι ιδιοτροπία, δεν είναι διατροφική μόδα, δεν είναι δυσανεξία. Είναι μια δυνητικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο πρώην ξιφομάχος, πριν από το δείπνο είχε ενημερώσει ξεκάθαρα το προσωπικό του εστιατορίου για την αλλεργία του. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, κάτι δεν λειτούργησε σωστά, με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση και να χρειαστεί άμεση ιατρική βοήθεια.«Βρέθηκα» έγραψε, υπογραμμίζοντας ότι ένα λάθος ή μια παράλειψη στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες.Ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας το 2004 απηύθυνε έκκληση στους επαγγελματίες της εστίασης να αντιμετωπίζουν τις τροφικές αλλεργίες με τη σοβαρότητα που απαιτείται.«Όταν ένας άνθρωπος ενημερώνει το προσωπικό ότι έχει αλλεργία, δεν ζητά χάρη. Παραδίδει τη ζωή του στα χέρια εκείνων που ετοιμάζουν και σερβίρουν το πιάτο του», σημείωσε.Ο Μοντάνο έκανε λόγο για περιστατικά επιπολαιότητας και έλλειψης προετοιμασίας, τονίζοντας ότι οι συνέπειες μπορούν να είναι εξαιρετικά σοβαρές.

«Κάθε φορά που κάποιος υποτιμά το πρόβλημα ή δεν ακολουθεί τα πρωτόκολλα, θέτει σε κίνδυνο μια ανθρώπινη ζωή. Δεν υπάρχουν μικρές απροσεξίες όταν οι συνέπειες μπορεί να είναι ένα αναφυλακτικό σοκ», ανέφερε.



Ο πρώην αθλητής πρόσθεσε πως εκείνος κατάφερε αυτή τη φορά να φτάσει εγκαίρως στο νοσοκομείο, όμως άλλοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν την ίδια τύχη.



«Ανάμεσα σε ένα δείπνο και μια τραγωδία, μερικές φορές υπάρχει μόνο ένα λάθος», κατέληξε.



Στην ανάρτησή του ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που τον φρόντισε κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς του, καθώς και όσους τον βοήθησαν να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο.



Το μήνυμά του προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από φίλους, αθλητές και ακολούθους του, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση στην Ιταλία για την ανάγκη σωστής διαχείρισης των τροφικών αλλεργιών στους χώρους εστίασης.