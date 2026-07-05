Ο Σαμαράς άρχισε τα TikTok με συνομιλητή το γραφείο Τύπου του - Επίθεση στη Ντόρα, τι λέει για τον... Εδεσσαϊκό
Ο Σαμαράς άρχισε τα TikTok με συνομιλητή το γραφείο Τύπου του - Επίθεση στη Ντόρα, τι λέει για τον... Εδεσσαϊκό
Δύο βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο πρώην πρωθυπουργός, που΄φαίνεται να επιδιώκει ενεργή παρουσία στα social media - «Ντόρα σύνελθε...» γράφει στη λεζάντα του ενός βίντεο
Άνοιγμα στα νεότερα κοινά φαίνεται ότι επιδιώκει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο βίντεο πολιτικής επικαιρότητας.
Με σαφέστατη αισθητική TikTok, λευκό πουκάμισο και χωρίς σακάκι και γραβάτα, ο κ. Σαμαράς μιλά με τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του Νίκο Τσιούτσια και αφήνει αιχμές, τόσο για την κυβέρνηση, όσο και για την Ντόρα Μπακογιάννη.
Στο πρώτο βίντεο, ο κ. Τσιούτσιας ρώτησε τον πρώην πρωθυπουργό για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, αλλά και την κριτική που δέχεται ότι εάν δημιουργήσει νέο κόμμα, θα στερήσει από τη ΝΔ την προοπτική αυτοδυναμίας.
«Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν δέκα πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Και γι’ αυτό η ΝΔ από το 40% έφτασε στο 20%», απαντά ο κ. Σαμαράς, επικαλούμενος τον γάμο των ομοφύλων, την εξωτερική πολιτική, την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους και πρόσθεσε: «Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω;».
Ο πρώην πρωθυπουργός δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε τα σενάρια για την ίδρυση νέου κόμματος, ενώ ερωτηθείς για τις δηλώσεις κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι τυχόν ίδρυση κόμματος θα επιβεβαίωνε τη διαγραφή του από τη ΝΔ, απάντησε ειρωνικά: «Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει; Επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού».
Σε δεύτερο βίντεο, ο κ. Σαμαράς αφηνει αιχμές κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, που απέδωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της τη συμπεριφορά του σε «γινάτι».
«Τι είπε πάλι;», ρώτησε τον συνεργάτη του, για να προσθέσει: «Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα; 17, ακόμη να συνέλθει», είπε, αναφερόμενος στην εσωκομματική αναμέτρηση του 2009. «Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της», πρόσθεσε με νόημα.
Με σαφέστατη αισθητική TikTok, λευκό πουκάμισο και χωρίς σακάκι και γραβάτα, ο κ. Σαμαράς μιλά με τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του Νίκο Τσιούτσια και αφήνει αιχμές, τόσο για την κυβέρνηση, όσο και για την Ντόρα Μπακογιάννη.
«Τους έλεγα να κάνουν δέκα πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα»
Στο πρώτο βίντεο, ο κ. Τσιούτσιας ρώτησε τον πρώην πρωθυπουργό για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, αλλά και την κριτική που δέχεται ότι εάν δημιουργήσει νέο κόμμα, θα στερήσει από τη ΝΔ την προοπτική αυτοδυναμίας.
«Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν δέκα πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Και γι’ αυτό η ΝΔ από το 40% έφτασε στο 20%», απαντά ο κ. Σαμαράς, επικαλούμενος τον γάμο των ομοφύλων, την εξωτερική πολιτική, την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους και πρόσθεσε: «Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω;».
Ο πρώην πρωθυπουργός δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε τα σενάρια για την ίδρυση νέου κόμματος, ενώ ερωτηθείς για τις δηλώσεις κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι τυχόν ίδρυση κόμματος θα επιβεβαίωνε τη διαγραφή του από τη ΝΔ, απάντησε ειρωνικά: «Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει; Επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού».
«Ντόρα σύνελθε...»
Σε δεύτερο βίντεο, ο κ. Σαμαράς αφηνει αιχμές κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, που απέδωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της τη συμπεριφορά του σε «γινάτι».
«Τι είπε πάλι;», ρώτησε τον συνεργάτη του, για να προσθέσει: «Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα; 17, ακόμη να συνέλθει», είπε, αναφερόμενος στην εσωκομματική αναμέτρηση του 2009. «Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της», πρόσθεσε με νόημα.
Ντόρα σύνελθε... #AntonisSamaras #ND #mitsotakis pic.twitter.com/Fy5sS8XPeB— Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) July 5, 2026
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