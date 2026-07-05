Το «θαύμα» του Μουντιάλ: Η Παραγουάη έδειρε τους Γάλλους, αλλά έβγαλε το ματς χωρίς κάρτα, σφοδρή κριτική στον Ουζμπέκο διαιτητή

Εμπαπέ: «Ξέρουμε κι εμείς να παίζουμε βρώμικο ποδόσφαιρο...»



Ιμπραΐμοβιτς: «Αν έπαιζα κόντρα στην Παραγουάη θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο»

Ποιος είναι ο διαιτητής Ιλγκίζ Ταντάσεφ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σχολίασε τον τρόπο που προσέγγισε η Παραγουάη το παιχνίδι, όντας έξαλλος με τα σκληρά φάουλ της αντιπάλου, αλλά τόνισε ότι η ομάδα του έχει μάθει να αγωνίζεται με κάθε τρόπο.«Ξέραμε πως θα έπαιζαν. Έχουμε δείξει ότι όπως μπορούμε να παίξουμε καλά, έτσι μπορούμε να παίξουμε και βρώμικα, όταν χρειαστεί. Νόμιζαν ότι θα έρθουμε με σμόκιν, αλλά εμείς έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε και σκληρά και να λερωθούμε αν χρειαστεί».«Χαλάστηκε» ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς από την εικόνα της Παραγουάης στον αγώνα απέναντι στη Γαλλία (0-1) για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Ο άλλοτε σπουδαίος στράικερ κλήθηκε να σχολιάσει το σκληρό παιχνίδι των Λατινοαμερικανών, λέγοντας πως ο ίδιος θα είχε αποβληθεί 4-5 φορές στο ματς καθώς οι Παραγουανοί προκαλούσαν.Τόνισε δε, πως αν είχε μια τέτοια αντιμετώπιση από αντιπάλους, λογικά θα είχε στείλει… κάποιον στο νοσοκομείο, θέλοντας να δείξει τον εκνευρισμό και την αντίθεσή του με την αγωνιστική συμπεριφορά της Παραγουάης. «Σήμερα, η Γαλλία είχε ψυχραιμία. Έπρεπε να μην αφήσουν τον εαυτό τους να προκληθεί και τα κατάφεραν.Αν είχα παίξει εγώ αυτόν τον αγώνα θα με είχαν αποβάλλει με τέσσερις κόκκινες κάρτες και θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο. Δεν μου αρέσουν, αλλά οι προκλήσεις αποτελούν μέρος του παιχνιδιού. Αλλά η Γαλλία έδειξε ψυχραιμία, παρέμειναν χαλαροί, τους χάρισαν ένα χαμόγελο. Και, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να απαντήσεις, χαμογέλα και μην πέφτεις στα παιχνίδια τους», ανέφερε με νόημα ο Ζλάταν.Οι οπαδοί έμειναν εξοργισμένοι από τις αποφάσεις του διαιτητή Ιλγκίζ Ταντάσεφ στη νίκη της Γαλλίας με 1-0 επί της Παραγουάης στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.Γεννημένος στη Μπουχάρα του Ουζμπεκιστάν στις 5 Απριλίου 1984, ο Ταντάσεφ ξεκίνησε την καριέρα του ως διαιτητής στη χώρα του το 2008. Απέκτησε την πιστοποίησή του ως διεθνής διαιτητής της FIFA το 2013 και έκτοτε έχει διαιτητεύσει σε πολλές διοργανώσεις του Κυπέλλου Ασίας της AFC, καθώς και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού του 2024.Ο 42χρονος είναι γνωστός για την αυστηρή του προσέγγιση και την τάση του να διατηρεί την ομαλή ροή του αγώνα με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που αποτελεί την πρώτη του συμμετοχή στο τουρνουά, διαιτήτευσε την ήττα της Σκωτίας με 1-0 από το Μαρόκο και την ισοπαλία της Αλγερίας με 3-3 με την Αυστρία κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων.Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο αγώνων, έδειξε συνολικά μόλις τρεις κίτρινες κάρτες. Στην αναμέτρηση Γαλλία-Παραγουάη, η οποία ήταν μια έντονη σωματική μάχη, έδειξε τρεις κίτρινες κάρτες σε παίκτες των «Les Bleus» και καμία στην ομάδα της Νότιας Αμερικής. Μετά το σφύριγμα της λήξης, δέχτηκε σφοδρή κριτική τόσο από τους οπαδούς όσο και από τους σχολιαστές για την αδυναμία του να προστατεύσει τους παίκτες.