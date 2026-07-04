Νίστρουπ: «Θετικά τα συμπεράσματά μου μέχρι στιγμής, να διατηρούμε την ίδια απόδοση για 90 λεπτά», βίντεο
SPORTS
Τζέικομπ Νίστρουπ Παναθηναϊκός Άγιαξ Ολλανδία

Νίστρουπ: «Θετικά τα συμπεράσματά μου μέχρι στιγμής, να διατηρούμε την ίδια απόδοση για 90 λεπτά», βίντεο

Όσα δήλωσε ο Δανός τεχνικός μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο φιλικό με τον Άγιαξ

Νίστρουπ: «Θετικά τα συμπεράσματά μου μέχρι στιγμής, να διατηρούμε την ίδια απόδοση για 90 λεπτά», βίντεο
Ο Παναθηναϊκός πήρε καλό βαθμό στο φιλικό με τον Άγιαξ και πήρε τη νίκη με 3-1.

Ο νέος προπονητής του Τριφυλλιού, Γιάκομπ Νίστρουπ στις δηλώσεις του στους απεσταλμένους του Τύπου μετά το ματς στάθηκε στάθηκε στα κομμάτια που του άρεσαν αλλά και στο αρνητικό τελευταίο 10λεπτο.

Οι δηλώσεις του Νίστρουπ

Για τα συμπεράσματα του από το παιχνίδι:

«Τα συμπεράσματα είναι θετικά, εκτός από τα τελευταία 10-12 λεπτά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν και δεν κάναμε σωστά τα πράγματα που έχουμε δουλέψει με ή χωρίς τη μπάλα.

Αρκετοί παίκτες βγήκαν μπροστά, ο Γιάγκουσιτς, ο Τεττέη, οι παίκτες στη μεσαία γραμμή, ανεξαρτήτως του ποιος έπαιξε, ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Τσέριν, αλλά και τα εξτρέμ μας ήταν όλοι τους θετικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».

Για τον Καλάμπρια:

«Ο Καλάμπρια ένιωσε ένα πόνο στο στομάχι, τίποτα παραπάνω, δεν έχει τραυματιστεί και αυτό είναι το σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια, να μην έχεις επιπόλαιους τραυματισμούς».

Για την πρόοδο της ομάδας κι ότι έπαιξε για μεγαλύτερο διάστημα καλά από ότι στο προηγούμενο φιλικό:

«Όταν παίζεις απέναντι στον Άγιαξ δεν γίνεται να είσαι και τα 90λεπτά καλύτερος, το σημαντικό είναι να ελέγχεις το παιχνίδι όσο μπορείς, αλλά και την πίεση που σου ασκούν.

Ο λόγος που χάσαμε κάποια στιγμή τον έλεγχο είναι επειδή γίναμε αδύναμοι με τη μπάλα στα πόδια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, αλλά γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας.

Είμαι ικανοποιημένος κι από τις συνθήκες του φιλικού, ήταν σαν επίσημο παιχνίδι».

Κλείσιμο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης