Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε για τρία χρόνια από τον Άρη

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Παίκτης του Άρη Betsson θεωρείται με κάθε επισημότητα ο Κώστας Αντετοκούνμπο, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα τρία χρόνια.Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με τον Κώστα Αντετοκούνμπο για τα επόμενα τρία χρόνια.Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι γεννηθείς στις 20 Νοεμβρίου του 1997 στην Αθήνα, και με ύψος 2.10μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.Ο διεθνής αθλητής ήρθε στον ΑΡΗ στα μέσα της σεζόν 2025-26, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό και πλέον υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το 2029.Ο Κώστας Αντετοκούνμπο στέφθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ το 2020 με τους Los Angeles Lakers και το 2022 κατέκτησε το γαλλικό πρωτάθλημα με την ASVEL. Το 2024 ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, κατακτώντας παράλληλα και το ελληνικό πρωτάθλημα.Σε εθνικό επίπεδο, ο 29χρονος σέντερ κατέκτησε το 2016 το χάλκινο μετάλλιο με την U20 (Β’ κατηγορία) και πέρυσι συνετέλεσε στην κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου της Εθνικής Ανδρών μετά το 2009, στο Ευρωμπάσκετ του 2025, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε την 3η θέση.Τη σεζόν 2025-26, με τη φανέλα του ΑΡΗ Betsson, μέτρησε 6,7 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 3 κοψίματα κατά μέσο όρο, σε 9 αγώνες στη Stoiximan GBL.