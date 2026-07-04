Νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από το κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι ανέβασε ο Σταύρος Φλώρος, με την οικογένειά του στο πλευρό του
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Σταύρος Φλώρος Κέντρο Αποκατάστασης Μαϊάμι

Νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από το κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι ανέβασε ο Σταύρος Φλώρος, με την οικογένειά του στο πλευρό του

Ο νεαρός παίκτης του Survivor συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη με αισιοδοξία και χαμόγελο, μετά το ατύχημα που οδήγησε σε ακρωτηριασμό του ποδιού του

Νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από το κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι ανέβασε ο Σταύρος Φλώρος, με την οικογένειά του στο πλευρό του
26 ΣΧΟΛΙΑ
Στο κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι παραμένει ο Σταύρος Φλώρος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor που είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το ένα του πόδι.

Μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράστηκε στα social media, ο Σταύρος Φλώρος παραδίδει μαθήματα δύναμης και αισιοδοξίας, με το χαμόγελο να μην λείπει από το πρόσωπό του.

Δείτε βίντεο:

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Σημειώνεται ότι και ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου έφτασε στο Μαϊάμι το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του 22χρονου.

Νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από το κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι ανέβασε ο Σταύρος Φλώρος, με την οικογένειά του στο πλευρό του
Νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από το κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι ανέβασε ο Σταύρος Φλώρος, με την οικογένειά του στο πλευρό του
Νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από το κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι ανέβασε ο Σταύρος Φλώρος, με την οικογένειά του στο πλευρό του
Νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από το κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι ανέβασε ο Σταύρος Φλώρος, με την οικογένειά του στο πλευρό του
Νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από το κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι ανέβασε ο Σταύρος Φλώρος, με την οικογένειά του στο πλευρό του


«Έφτασα τη Δευτέρα το βράδυ στο Μαϊάμι. Συγκινήθηκε πάρα πολύ ο Σταύρος όταν με είδε, όπως κι εγώ. Έχει ξεκινήσει την αποκατάστασή του από χθες. Συνεχίζει να παίρνει παυσίπονα, αλλά λιγότερα από ό,τι έπαιρνε, και συνεχίζουμε. Βγαίνει έξω με το καρότσι σχεδόν κάθε μέρα και κάνει βόλτες. Στις εννέα του μήνα, θα του βγάλουν και κάποια βοηθητικά σίδερα που έχει, τα οποία στηρίζουν το δεξί πόδι, ώστε να παραμένει ακίνητο. Μετά από δύο εβδομάδες, θα κάνει μαθήματα κινησιολογίας και αν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Άρα σε περίπου τέσσερις εβδομάδες συνολικά, θα είναι και πάλι στο σπίτι του» είπε ο πατέρας στο Σταύρου Φλώρου μιλώντας στην εκπομπή Το Πρωινό.
26 ΣΧΟΛΙΑ

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