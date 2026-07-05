Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Αυτό είναι το αυτοκίνητο του 76χρονου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, ομολόγησε ότι την προκάλεσε άθελά του

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τη σύλληψη

Πάνω από 500 πρόστιμα για πυρκαγιές από την αρχή του έτους

Κλείσιμο

Ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης παραδέχτηκε, σύμφωνα με τις αρχές, ότι ήταν εκείνος που την προκάλεσε, υποστηρίζοντας πως έγινε άθελά του.Όπως προέκυψε από την έρευνα, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε όταν ο άνδρας έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και στη συνέχεια ανάφλεξη.Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στην περιοχή, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές, μεταξύ άλλων σε επιχειρήσεις και κτίρια. Το αυτοκίνητο του 76χρονου εντοπίστηκε ακινητοποιημένο στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν άμεση, μετά την κινητοποίηση ειδικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο μετέβη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να συνδράμει στις έρευνες του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.Έπειτα από τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, αλλά και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος αρχικά είχε προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο άνδρας προκάλεσε τη φωτιά όταν επέδειξε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, δημιουργώντας σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως τη 01:00 της 5ης Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ.Παράλληλα, έχουν γίνει 158 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 145 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ 13 σχετίζονται με εμπρησμούς από πρόθεση.Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια και τονίζει την ανάγκη τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας, ιδιαίτερα την αντιπυρική περίοδο.