Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Αυτό είναι το αυτοκίνητο του 76χρονου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, ομολόγησε ότι την προκάλεσε άθελά του
ΕΛΛΑΔΑ
Ωραιόκαστρο φωτιά στο Ωραιόκαστρο Αυτοκίνητο Πυρκαγιά Πυροσβεστική

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Αυτό είναι το αυτοκίνητο του 76χρονου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, ομολόγησε ότι την προκάλεσε άθελά του

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου - Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είχε εμφανείς ενδείξεις μέθης - Το όχημά του βρέθηκε καμένο στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Αυτό είναι το αυτοκίνητο του 76χρονου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, ομολόγησε ότι την προκάλεσε άθελά του
Στράτος Λούβαρης
83 ΣΧΟΛΙΑ
Ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης παραδέχτηκε, σύμφωνα με τις αρχές, ότι ήταν εκείνος που την προκάλεσε, υποστηρίζοντας πως έγινε άθελά του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε όταν ο άνδρας έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και στη συνέχεια ανάφλεξη.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στην περιοχή, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές, μεταξύ άλλων σε επιχειρήσεις και κτίρια. Το αυτοκίνητο του 76χρονου εντοπίστηκε ακινητοποιημένο στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Βίντεο και φωτογραφίες από το όχημα του 76χρονου
auto_oraiokastro2

auto_oraiokastro
auto_oraiokastro1
auto_oraiokastro3
auto_oraiokastro4


Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τη σύλληψη

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν άμεση, μετά την κινητοποίηση ειδικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο μετέβη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να συνδράμει στις έρευνες του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, αλλά και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος αρχικά είχε προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο άνδρας προκάλεσε τη φωτιά όταν επέδειξε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, δημιουργώντας σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Πάνω από 500 πρόστιμα για πυρκαγιές από την αρχή του έτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως τη 01:00 της 5ης Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ.

Κλείσιμο
Παράλληλα, έχουν γίνει 158 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 145 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ 13 σχετίζονται με εμπρησμούς από πρόθεση.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια και τονίζει την ανάγκη τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας, ιδιαίτερα την αντιπυρική περίοδο.
Στράτος Λούβαρης
83 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης