Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Μουζακίτης: Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στην πρόκριση
Μουζακίτης: Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στην πρόκριση
«Κάναμε πολύ καλό ματς, αφήσαμε πίσω την ατυχία, δεν σταθήκαμε σε κρύο και χορτάρι, πρέπει και μπορούμε να πάρουμε δύο νίκες στα επόμενα παιχνίδια» ανέφερε ο 18χρονος μέσος
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα, σε ένα ματς όπου έδειξε χαρακτήρα και απόλυτη προσήλωση στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι «ερυθρόλευκοι» έσπασαν επιτέλους την… κατάρα των προηγούμενων αγωνιστικών, όπου οι καλές εμφανίσεις δεν συνοδεύονταν από το ανάλογο αποτέλεσμα, και ξαναμπήκαν δυνατά στο κόλπο της πρόκρισης.
Κομβικός στην επικράτηση ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής Έλληνας χαφ ξεκίνησε βασικός και αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή, κερδίζοντας μονομαχίες, «καταπίνοντας» μέτρα στο γήπεδο και δίνοντας την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση.
Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη λήξη του αγώνα, ο 18χρονος άσος στάθηκε τόσο στην απόδοση της ομάδας όσο και στην πίστη που υπάρχει στα αποδυτήρια για την πρόκριση: «Νομίζω κάναμε ένα πολύ καλό ματς. Επιτέλους, είχαμε ατυχία πάνω μας στα προηγούμενα ματς και απόψε φύγαμε νικητές. Και στα προηγούμενα ματς ήμασταν καλοί, αλλά δεν πήραμε τη νίκη», τόνισε αρχικά.
Ο μέσος του Ολυμπιακού ρωτήθηκε και για τις ειδικές συνθήκες του αγώνα στο Καζακστάν: «Υπάρχει διαφορά στο χορτάρι, δεν στεκόμαστε σε αυτό, αν σκεφτόμαστε αυτά ή το κρύο δεν γίνεται να καταφέρουμε κάτι. Δεν το συζητήσαμε καν στα αποδυτήρια», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη νοοτροπία που επιχείρησε να περάσει και ο Μεντιλίμπαρ.
Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια στη League Phase, ο Μουζακίτης ήταν ξεκάθαρος: «Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στην πρόκριση. Υπάρχουν δύο ακόμη ματς, πρέπει να κάνουμε δύο νίκες και το πιστεύουμε», ανέφερε, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της κρίσιμης τελικής ευθείας.
Κομβικός στην επικράτηση ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής Έλληνας χαφ ξεκίνησε βασικός και αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή, κερδίζοντας μονομαχίες, «καταπίνοντας» μέτρα στο γήπεδο και δίνοντας την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση.
Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη λήξη του αγώνα, ο 18χρονος άσος στάθηκε τόσο στην απόδοση της ομάδας όσο και στην πίστη που υπάρχει στα αποδυτήρια για την πρόκριση: «Νομίζω κάναμε ένα πολύ καλό ματς. Επιτέλους, είχαμε ατυχία πάνω μας στα προηγούμενα ματς και απόψε φύγαμε νικητές. Και στα προηγούμενα ματς ήμασταν καλοί, αλλά δεν πήραμε τη νίκη», τόνισε αρχικά.
Ο μέσος του Ολυμπιακού ρωτήθηκε και για τις ειδικές συνθήκες του αγώνα στο Καζακστάν: «Υπάρχει διαφορά στο χορτάρι, δεν στεκόμαστε σε αυτό, αν σκεφτόμαστε αυτά ή το κρύο δεν γίνεται να καταφέρουμε κάτι. Δεν το συζητήσαμε καν στα αποδυτήρια», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη νοοτροπία που επιχείρησε να περάσει και ο Μεντιλίμπαρ.
Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια στη League Phase, ο Μουζακίτης ήταν ξεκάθαρος: «Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στην πρόκριση. Υπάρχουν δύο ακόμη ματς, πρέπει να κάνουμε δύο νίκες και το πιστεύουμε», ανέφερε, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της κρίσιμης τελικής ευθείας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα