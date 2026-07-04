Μήνυση κατά Καρυστιανού από τον Φρονιμάκη, πρώην στέλεχος της Ελπίδας: Συκοφαντικά όσα είπε ότι την εκβίασα για το ακίνητο
Μήνυση κατά Καρυστιανού από τον Φρονιμάκη, πρώην στέλεχος της Ελπίδας: Συκοφαντικά όσα είπε ότι την εκβίασα για το ακίνητο
H Δικαιοσύνη έχει τον λόγο και συνέχεια θα έχουν διάφοροι οι οποίοι με βρίζουν και με απειλούν μέσω Διαδικτύου, γράφει σε ανάρτησή του ο Ιωάννης Φρονιμάκης
Ο Ιωάννης Φρονιμάκης, πρώην στέλεχος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, κατέθεσε μήνυση σε βάρος της προέδρου του κόμματος με αφορμή όσα είπε την Παρασκευή σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
Όπως επισημαίνει ο ίδιος, υπέβαλε τη μήνυση κατά της κυρίας Καρυστιανού «μετά τα όσα συκοφαντικά εναντίον μου περί εκβιασμού» στο OPEN.
«Τώρα πλέον η Δικαιοσύνη έχει τον λόγο. Συνέχεια θα έχουν διάφοροι οι οποίοι με βρίζουν, με απειλούν και με συκοφαντούν μέσω Διαδικτύου», λέει ο ίδιος.
Η αντιπαράθεση αφορά ένα ακίνητο το οποίο περιήλθε στην κατοχή της Μαρίας Καρυστιανού έπειτα από πλειστηριασμό.
Στην τηλεοπτική της συνέντευξη η πρόεδρος του κόμματος είπε ότι, μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης της στα Τέμπη, δεν είχε καμία ψυχική διάθεση για τέτοια ζητήματα και πρόσθεσε ότι η επιχείρηση ουσιαστικά δεν λειτούργησε ποτέ.
Η αδράνεια αυτή, σύμφωνα με την ίδια, αποδεικνύεται πλήρως από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, οι οποίοι καταγράφουν μηδενικά έσοδα, επιβεβαιώνοντας ότι το αρχικό πλάνο για ενοικιάσεις ακινήτων δεν προχώρησε.
Επιπλέον, κατήγγειλε ότι δέχθηκε ευθείες πιέσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα: «Τότε ήταν που δέχθηκα έναν απροκάλυπτο εκβιασμό: μου ζήτησαν επιτακτικά να κλείσω εσπευσμένα την εταιρεία, να σβήσω τα ίχνη της, να μην εμφανίζεται πουθενά και να το κρύψουμε. Όπως είδατε, εμείς δεν πειράξαμε απολύτως τίποτα, γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι να είναι όλα στο φως. Αυτή την προτροπή συγκάλυψης τη δέχθηκα προσωπικά από τον κύριο Φρονιμάκη και από ορισμένους άλλους».
Πρόσθεσε ότι η ενέργεια αυτή λειτούργησε εκβιαστικά στη λογική του «ή δέχεσαι τα αιτήματά μας ή βγάζουμε το θέμα», προκειμένου να αποσπαστούν συγκεκριμένα ανταλλάγματα που αφορούσαν την κομματική οργάνωση και τη δομή του κινήματος στην Κρήτη.
Ο κ. Φρονιμάκης είχε εκφράσει την έντονη αντίδρασή του προς τους δημοσιογράφους που πήραν τη συνέντευξη επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος να παρέμβει «για να αντικρούσει αυτή την αθλιότητα», όπως είπε.
Όπως επισημαίνει ο ίδιος, υπέβαλε τη μήνυση κατά της κυρίας Καρυστιανού «μετά τα όσα συκοφαντικά εναντίον μου περί εκβιασμού» στο OPEN.
«Τώρα πλέον η Δικαιοσύνη έχει τον λόγο. Συνέχεια θα έχουν διάφοροι οι οποίοι με βρίζουν, με απειλούν και με συκοφαντούν μέσω Διαδικτύου», λέει ο ίδιος.
Η αντιπαράθεση αφορά ένα ακίνητο το οποίο περιήλθε στην κατοχή της Μαρίας Καρυστιανού έπειτα από πλειστηριασμό.
Στην τηλεοπτική της συνέντευξη η πρόεδρος του κόμματος είπε ότι, μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης της στα Τέμπη, δεν είχε καμία ψυχική διάθεση για τέτοια ζητήματα και πρόσθεσε ότι η επιχείρηση ουσιαστικά δεν λειτούργησε ποτέ.
Η αδράνεια αυτή, σύμφωνα με την ίδια, αποδεικνύεται πλήρως από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, οι οποίοι καταγράφουν μηδενικά έσοδα, επιβεβαιώνοντας ότι το αρχικό πλάνο για ενοικιάσεις ακινήτων δεν προχώρησε.
Επιπλέον, κατήγγειλε ότι δέχθηκε ευθείες πιέσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα: «Τότε ήταν που δέχθηκα έναν απροκάλυπτο εκβιασμό: μου ζήτησαν επιτακτικά να κλείσω εσπευσμένα την εταιρεία, να σβήσω τα ίχνη της, να μην εμφανίζεται πουθενά και να το κρύψουμε. Όπως είδατε, εμείς δεν πειράξαμε απολύτως τίποτα, γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι να είναι όλα στο φως. Αυτή την προτροπή συγκάλυψης τη δέχθηκα προσωπικά από τον κύριο Φρονιμάκη και από ορισμένους άλλους».
Πρόσθεσε ότι η ενέργεια αυτή λειτούργησε εκβιαστικά στη λογική του «ή δέχεσαι τα αιτήματά μας ή βγάζουμε το θέμα», προκειμένου να αποσπαστούν συγκεκριμένα ανταλλάγματα που αφορούσαν την κομματική οργάνωση και τη δομή του κινήματος στην Κρήτη.
Ο κ. Φρονιμάκης είχε εκφράσει την έντονη αντίδρασή του προς τους δημοσιογράφους που πήραν τη συνέντευξη επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος να παρέμβει «για να αντικρούσει αυτή την αθλιότητα», όπως είπε.
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