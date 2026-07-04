Μήνυση κατά Καρυστιανού από τον Φρονιμάκη, πρώην στέλεχος της Ελπίδας: Συκοφαντικά όσα είπε ότι την εκβίασα για το ακίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Μαρία Καρυστιανού Μήνυση Ελπίδα για τη Δημοκρατία

Μήνυση κατά Καρυστιανού από τον Φρονιμάκη, πρώην στέλεχος της Ελπίδας: Συκοφαντικά όσα είπε ότι την εκβίασα για το ακίνητο

H Δικαιοσύνη έχει τον λόγο και συνέχεια θα έχουν διάφοροι οι οποίοι με βρίζουν και με απειλούν μέσω Διαδικτύου, γράφει σε ανάρτησή του ο Ιωάννης Φρονιμάκης

Μήνυση κατά Καρυστιανού από τον Φρονιμάκη, πρώην στέλεχος της Ελπίδας: Συκοφαντικά όσα είπε ότι την εκβίασα για το ακίνητο
144 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ιωάννης Φρονιμάκης, πρώην στέλεχος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, κατέθεσε μήνυση σε βάρος της προέδρου του κόμματος με αφορμή όσα είπε την Παρασκευή σε τηλεοπτική της συνέντευξη.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, υπέβαλε τη μήνυση κατά της κυρίας Καρυστιανού «μετά τα όσα συκοφαντικά εναντίον μου περί εκβιασμού» στο OPEN.

«Τώρα πλέον η Δικαιοσύνη έχει τον λόγο. Συνέχεια θα έχουν διάφοροι οι οποίοι με βρίζουν, με απειλούν και με συκοφαντούν μέσω Διαδικτύου», λέει ο ίδιος.

Μήνυση κατά Καρυστιανού από τον Φρονιμάκη, πρώην στέλεχος της Ελπίδας: Συκοφαντικά όσα είπε ότι την εκβίασα για το ακίνητο


Η αντιπαράθεση αφορά ένα ακίνητο το οποίο περιήλθε στην κατοχή της Μαρίας Καρυστιανού έπειτα από πλειστηριασμό.

Στην τηλεοπτική της συνέντευξη η πρόεδρος του κόμματος είπε ότι, μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης της στα Τέμπη, δεν είχε καμία ψυχική διάθεση για τέτοια ζητήματα και πρόσθεσε ότι η επιχείρηση ουσιαστικά δεν λειτούργησε ποτέ.


Μ.Καρυστιανού: «Θεωρώ οτι υπήρξε πολιτική εκμετάλλευση στο τρομοκρατικό χτύπημα» . | Ethnos


Κλείσιμο
Η αδράνεια αυτή, σύμφωνα με την ίδια, αποδεικνύεται πλήρως από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, οι οποίοι καταγράφουν μηδενικά έσοδα, επιβεβαιώνοντας ότι το αρχικό πλάνο για ενοικιάσεις ακινήτων δεν προχώρησε.

Επιπλέον, κατήγγειλε ότι δέχθηκε ευθείες πιέσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα: «Τότε ήταν που δέχθηκα έναν απροκάλυπτο εκβιασμό: μου ζήτησαν επιτακτικά να κλείσω εσπευσμένα την εταιρεία, να σβήσω τα ίχνη της, να μην εμφανίζεται πουθενά και να το κρύψουμε. Όπως είδατε, εμείς δεν πειράξαμε απολύτως τίποτα, γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι να είναι όλα στο φως. Αυτή την προτροπή συγκάλυψης τη δέχθηκα προσωπικά από τον κύριο Φρονιμάκη και από ορισμένους άλλους».

Πρόσθεσε ότι η ενέργεια αυτή λειτούργησε εκβιαστικά στη λογική του «ή δέχεσαι τα αιτήματά μας ή βγάζουμε το θέμα», προκειμένου να αποσπαστούν συγκεκριμένα ανταλλάγματα που αφορούσαν την κομματική οργάνωση και τη δομή του κινήματος στην Κρήτη.

Ο κ. Φρονιμάκης είχε εκφράσει την έντονη αντίδρασή του προς τους δημοσιογράφους που πήραν τη συνέντευξη επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος να παρέμβει «για να αντικρούσει αυτή την αθλιότητα», όπως είπε.
144 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης