Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο - Έχει παραιτηθεί, το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο, λέει ο Γεωργιάδης, δείτε βίντεο

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι η σύλληψη του ιατρού δεν έχει «καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» - Τι λέει ο δήμαρχος για τα περιστατικά στο νησί και το αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου





Όπως γνωστοποιεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δύο αγροτικοί ιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί -σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα- αφού «είχαν προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία». Μάλιστα οι παραιτήσεις τους έχουν γίνει ήδη γνωστές από τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ.



Δείτε το βίντεο με τη σύλληψη του γιατρού που κυκλοφόρησε στα social media:



#καστελοριζο #γιατρος ♬ original sound - makaroni @77.5.404 Συνέλαβαν τον εφημερεύοντα αγροτικό ιατρό στο #Καστελλόριζο Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι η σύλληψη του ιατρού δεν έχει «καμμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και καλεί να «σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».



Όπως πληροφορείται το protothema.gr ένας από τους λόγους για τους οποίους οι αγροτικοί ιατροί είχαν διαφωνίες με τον δήμο ήταν το διαμέρισμα το οποίο τους είχε παραχωρήσει η δημοτική αρχή μετά από εργασίες ανακαίνισης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο λόγος της σύλληψης του αγροτικού γιατρού έχει να κάνει με επεισόδιο που είχε με γραμματέα του δήμου, που έλαβε χώρα στο συγκεκριμένο ακίνητο.



Ο διοικητής της 2ας ΥΠΕ, όπως σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, προσπάθησε προκειμένου να βρεθεί μία λύση και να κατευναστούν τα πνεύματα, μεταβαίνοντας ο ίδιος στο Καστελόριζο, κάτι που τελικά δεν επετεύχθη.







Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:



«Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο μέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό. Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μήν μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει. Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του Αγροτικού ιατρού δεν έχει καμμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του Αγροτικού Ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».



Η εκδοχή του δημάρχου για το επεισόδιο με τον γιατρό στο Καστελόριζο: Από τη φιλοξενία στους καβγάδες και την παραίτηση



Τη δική του απάντηση για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της παραίτησης του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών από το Καστελόριζο δίνει, μέσω του protothema.gr, ο δήμαρχος του νησιού, Νικόλας Ασβέστης, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει το παρασκήνιο πίσω από το περιστατικό που οδήγησε ακόμη και στην εμπλοκή της Αστυνομίας.



Κλείσιμο



Ο 33χρονος γιατρός, σύμφωνα πάντα με τον δήμαρχο, έφτασε στο νησί και τον υποδέχθηκαν ο αντιδήμαρχος και η νοσηλεύτρια που είχε και την ευθύνη των κλειδιών. Ωστόσο, καθώς αυτά δεν εντοπίστηκαν, χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο όπου θα έμενε. Μάλιστα, ο κ. Ασβέστης αναφέρει πως τέσσερις με πέντε ημέρες πριν από την άφιξή του, είχε σταλεί στον γιατρό βίντεο με την κατάσταση του καταλύματος, ώστε να γνωρίζει επακριβώς τις συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά, όταν μπήκε στον χώρο, εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για υγρασίες, μούχλα και φθορές, με αποτέλεσμα να προκληθεί λεκτική ένταση.



Όπως λέει ο δήμαρχος, ο ίδιος δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει άμεσα τον χώρο με συνεργείο για βάψιμο, ενώ παράλληλα κινήθηκε για την εξεύρεση νέου καταλύματος. Τελικά, βρέθηκε σπίτι με μηνιαίο ενοίκιο 600 ευρώ.Η ένταση όμως δεν σταμάτησε εκεί.



Σύμφωνα με τον δήμαρχο, πέντε ημέρες αργότερα ο γιατρός δήλωσε πως δεν επιθυμούσε να καταβάλει το ενοίκιο, παρότι – όπως σημειώνει -λάμβανε στεγαστική ενίσχυση 400 ευρώ τον μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του ιδρύματος «Γαληνός».



Στην σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία.Όπως γνωστοποιεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δύο αγροτικοί ιατροί έχουν ήδη παραιτηθείαφού «είχαν προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία». Μάλιστα οι παραιτήσεις τους έχουν γίνει ήδη γνωστές από τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ.Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι η σύλληψη του ιατρού δεν έχει «καμμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και καλεί να «σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».ένας από τους λόγους για τους οποίους οι αγροτικοί ιατροί είχαν διαφωνίες με τον δήμο ήταν το διαμέρισμα το οποίο τους είχε παραχωρήσει η δημοτική αρχή μετά από εργασίες ανακαίνισης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο λόγος της σύλληψης του αγροτικού γιατρού έχει να κάνει με επεισόδιο που είχε με γραμματέα του δήμου, που έλαβε χώρα στο συγκεκριμένο ακίνητο.Ο διοικητής της 2ας ΥΠΕ, όπως σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, προσπάθησε προκειμένου να βρεθεί μία λύση και να κατευναστούν τα πνεύματα, μεταβαίνοντας ο ίδιος στο Καστελόριζο, κάτι που τελικά δεν επετεύχθη.Πάντως, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η 2η ΥΠΕ έχει στείλει ήδη μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά.«Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο μέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό. Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μήν μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει. Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του Αγροτικού ιατρού δεν έχει καμμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του Αγροτικού Ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».Τη δική του απάντηση για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της παραίτησης του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών από το Καστελόριζο δίνει, μέσω του protothema.gr, ο δήμαρχος του νησιού, Νικόλας Ασβέστης, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει το παρασκήνιο πίσω από το περιστατικό που οδήγησε ακόμη και στην εμπλοκή της Αστυνομίας.Όπως υποστηρίζει, ο Δήμος, έχοντας επίγνωση της μεγάλης δυσκολίας εύρεσης κατοικίας στο ακριτικό νησί, έχει διαθέσει τρεις ξενώνες πάνω από την οικονομική υπηρεσία, ώστε να εξυπηρετούνται γιατροί και άλλοι επαγγελματίες που μετακινούνται στο Καστελόριζο. Τα κλειδιά των συγκεκριμένων χώρων, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται στην ευθύνη του Πολυδύναμου Ιατρείου και όχι του Δήμου.Ο 33χρονος γιατρός, σύμφωνα πάντα με τον δήμαρχο, έφτασε στο νησί και τον υποδέχθηκαν ο αντιδήμαρχος και η νοσηλεύτρια που είχε και την ευθύνη των κλειδιών. Ωστόσο, καθώς αυτά δεν εντοπίστηκαν, χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο όπου θα έμενε. Μάλιστα, ο κ. Ασβέστης αναφέρει πως τέσσερις με πέντε ημέρες πριν από την άφιξή του, είχε σταλεί στον γιατρό βίντεο με την κατάσταση του καταλύματος, ώστε να γνωρίζει επακριβώς τις συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά, όταν μπήκε στον χώρο, εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για υγρασίες, μούχλα και φθορές, με αποτέλεσμα να προκληθεί λεκτική ένταση.Όπως λέει ο δήμαρχος, ο ίδιος δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει άμεσα τον χώρο με συνεργείο για βάψιμο, ενώ παράλληλα κινήθηκε για την εξεύρεση νέου καταλύματος. Τελικά, βρέθηκε σπίτι με μηνιαίο ενοίκιο 600 ευρώ.Η ένταση όμως δεν σταμάτησε εκεί.Σύμφωνα με τον δήμαρχο, πέντε ημέρες αργότερα ο γιατρός δήλωσε πως δεν επιθυμούσε να καταβάλει το ενοίκιο, παρότι – όπως σημειώνει -λάμβανε στεγαστική ενίσχυση 400 ευρώ τον μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του ιδρύματος «Γαληνός».

Ο κ. Ασβέστης περιγράφει ακόμη μια σειρά διαδοχικών επεισοδίων που, όπως λέει, σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών: αρχικά ένταση με γιατρό του ΕΚΑΒ, στη συνέχεια διαπληκτισμό με δημότη που χρειάστηκε αντιπηκτική ένεση και αργότερα νέο περιστατικό κατά τη διάρκεια διακομιδής, όταν το ασθενοφόρο προσέκρουσε σε τέντα καταστήματος.



Το περιστατικό, όπως υποστηρίζει, δεν έληξε εκεί, καθώς το ίδιο βράδυ ο γιατρός φέρεται να επέστρεψε στο εστιατόριο και να προχώρησε σε προσβλητικά σχόλια για την επιχείρηση, προκαλώντας νέο κύκλο έντασης με θαμώνες, αλλά και με την 70χρονη μητέρα του ιδιοκτήτη.



Απάντηση του Δήμου Μεγίστης για την υπόθεση των αγροτικών γιατρών: «Δεν έμεινε ποτέ το νησί χωρίς ιατρική κάλυψη»



Με επίσημη ανακοίνωση μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Μεγίστης τοποθετείται για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των δύο αγροτικών ιατρών που υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, επιχειρώντας να βάλει τέλος – όπως αναφέρει – στην παραπληροφόρηση και να αποκαταστήσει την εικόνα του ακριτικού νησιού.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Δημοτικό Συμβούλιο υπογραμμίζει πως ήδη πριν από τα πρόσφατα γεγονότα υπηρετούσε στο νησί ιατρός Γενικής Ιατρικής, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.



Ο Δήμος διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που διακινήθηκαν περί σύλληψης, επιβολής περιοριστικών μέτρων ή ακόμη και πλήρους απουσίας ιατρικής κάλυψης από το νησί, τονίζοντας ότι το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης συνέχισε να λειτουργεί κανονικά, χωρίς να διακοπεί ούτε η εξυπηρέτηση των πολιτών ούτε η συνταγογράφηση φαρμάκων.



Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά που προκάλεσαν τις καταγγελίες, ο Δήμος διευκρινίζει ότι πρόκειται για ζητήματα που δεν σχετίζονται με τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, αλλά αφορούν συγκεκριμένες συμπεριφορές που έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών.



Όπως αναφέρεται, η πρώτη καταγγελία αφορά απειλητική συμπεριφορά προς 70χρονη κάτοικο του νησιού, στην οποία φέρεται να ειπώθηκε ότι, εάν επισκεφθεί το ιατρείο, «θα την περιποιηθεί καταλλήλως».



Το δεύτερο περιστατικό αφορά δημοτική υπάλληλο, η οποία κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε δημοτικό κατάλυμα, όπου πραγματοποιούνταν εργασίες αποκατάστασης, εγκλωβίστηκε σε κοινόχρηστο χώρο από τον συγκεκριμένο αγροτικό ιατρό, με αποτέλεσμα να υποστεί έντονη ψυχολογική αναστάτωση.



Ο Δήμος επιμένει ότι τα περιστατικά αυτά αξιολογούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ξεκαθαρίζει πως ουδέποτε υπήρξε σύλληψη του γιατρού με χειροπέδες, αποδίδοντας τις σχετικές αναφορές σε ανακριβή πληροφόρηση.



Παράλληλα, στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως ο Δήμος Μεγίστης δεν έχει θεσμική ή νομική υποχρέωση να παρέχει κατοικία στους αγροτικούς ιατρούς, καθώς για τον σκοπό αυτό προβλέπεται επίδομα στέγασης ύψους 400 ευρώ μηνιαίως μέσω του Ιδρύματος «Γαληνός» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.



Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, ο Δήμος διαχρονικά διαθέτει δημοτικά καταλύματα για τη στήριξη των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, παρότι δεν υποχρεούται να το πράξει. Η διαχείριση των συγκεκριμένων χώρων, σύμφωνα με τον Δήμο, γινόταν από το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, το οποίο είχε και την ευθύνη παράδοσης των κλειδιών.



Μάλιστα, ο Δήμος αναφέρει ότι μέχρι και τις 30 Μαΐου δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση για προβλήματα συντήρησης στους χώρους αυτούς. Μετά την πρώτη σχετική ενημέρωση, οι υπηρεσίες κινήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση των ζημιών και την έναρξη εργασιών συντήρησης.



Παράλληλα, όπως σημειώνεται, αναζητήθηκε άμεσα εναλλακτική λύση στέγασης για τον αγροτικό ιατρό, με τον Δήμο να βρίσκει διαθέσιμη κατοικία, την οποία θα μπορούσε να μισθώσει αξιοποιώντας το προβλεπόμενο επίδομα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ίδιος παρέμεινε εκεί για μόλις πέντε ημέρες, επιλέγοντας στη συνέχεια να αποχωρήσει.



Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στα κίνητρα που δίνονται για την προσέλκυση μόνιμου ιατρικού προσωπικού στο νησί. Συγκεκριμένα, για τη θέση ιατρού Γενικής Ιατρικής παρέχεται οικονομικό κίνητρο 1.000 ευρώ μηνιαίως από τον Δήμο και δωρεάν στέγαση, ενώ μέσω του Ιδρύματος Χατζηιωάννου προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 1.500 ευρώ τον μήνα.



Σύμφωνα με τον Δήμο, η πρόσφατη προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον τεσσάρων ιατρών Γενικής Ιατρικής, με την τοποθέτηση του νέου γιατρού να αναμένεται έως το τέλος του μήνα.



Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να αναθέσει στον νομικό σύμβουλο του Δήμου, Στέλιος Αλεξανδρής, την εκπροσώπηση της δημοτικής αρχής στα μέσα ενημέρωσης και όπου αλλού απαιτηθεί, προκειμένου – όπως τονίζεται – να αποκατασταθεί η αλήθεια και να προστατευθεί το κύρος και η φήμη του Καστελλόριζου.



«Ο Δήμος Μεγίστης ενεργεί πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιοτικής ιατρικής περίθαλψης, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την εύρυθμη λειτουργία των δομών υγείας» καταλήγει η ανακοίνωση.