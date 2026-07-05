Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ο Γιούργκεν Κλοπ συμφώνησε και αναλαμβάνει την εθνική Γερμανίας
Ο Γιούργκεν Κλοπ συμφώνησε και αναλαμβάνει την εθνική Γερμανίας
Μετά την παραίτηση του Νάγκελσμαν, που δεν κατάφερε να οδηγήσει τα Πάντσερ στους «16» του Μουντιάλ, ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ είναι αυτός που θα ηγηθεί του νέου πρότζεκτ των Γερμανών
Ο Γιούργκεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους!
Τις τελευταίες ημέρες το όνομά του έχει συνδεθεί έντονα με την εθνική Γερμανίας, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να μεταδίδει σήμερα πως ο θρυλικός κόουτς θα αναλάβει τελικά τα ηνία της Μάνσαφτ.
Μετά την παραίτηση του Νάγκελσμαν, που δεν κατάφερε να οδηγήσει τα Πάντσερ στους «16» του Μουντιάλ, ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ είναι αυτός που θα ηγηθεί του νέου πρότζεκτ των Γερμανών. Ο ίδιος αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τις απολαβές του και τις λεπτομέρειες του deal αυτού να είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση.
Παράλληλα σε συζήτηση έχει τεθεί και η αποχώρησή του από τη Red Bull καθώς διατηρεί συμβόλαιο και με εκείνη την πλευρά. Στο μεταξύ, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, η συγκεκριμένη εταιρεία σχεδίαζε να προσλάβει τον Όλιβερ Γκλάσνερ ως αντικαταστάτη του, όμως ο 51χρονος κόουτς τούς έχει χαλάσει τα σχέδια μιας και υπογράφει στη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Να θυμίσουμε ότι όταν ο Κλοπ ανέλαβε ρόλο στη Red Bull, είχε συμφωνήσει προφορικά για μια ειδική ρήτρα αποδέσμευσης. Αυτός ο όρος τού επιτρέπει να αποχωρήσει ελεύθερα μόνο αν τον καλέσει η εθνική ομάδα της πατρίδας του.
Τις τελευταίες ημέρες το όνομά του έχει συνδεθεί έντονα με την εθνική Γερμανίας, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να μεταδίδει σήμερα πως ο θρυλικός κόουτς θα αναλάβει τελικά τα ηνία της Μάνσαφτ.
Μετά την παραίτηση του Νάγκελσμαν, που δεν κατάφερε να οδηγήσει τα Πάντσερ στους «16» του Μουντιάλ, ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ είναι αυτός που θα ηγηθεί του νέου πρότζεκτ των Γερμανών. Ο ίδιος αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τις απολαβές του και τις λεπτομέρειες του deal αυτού να είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση.
🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.
RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx
Παράλληλα σε συζήτηση έχει τεθεί και η αποχώρησή του από τη Red Bull καθώς διατηρεί συμβόλαιο και με εκείνη την πλευρά. Στο μεταξύ, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, η συγκεκριμένη εταιρεία σχεδίαζε να προσλάβει τον Όλιβερ Γκλάσνερ ως αντικαταστάτη του, όμως ο 51χρονος κόουτς τούς έχει χαλάσει τα σχέδια μιας και υπογράφει στη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Να θυμίσουμε ότι όταν ο Κλοπ ανέλαβε ρόλο στη Red Bull, είχε συμφωνήσει προφορικά για μια ειδική ρήτρα αποδέσμευσης. Αυτός ο όρος τού επιτρέπει να αποχωρήσει ελεύθερα μόνο αν τον καλέσει η εθνική ομάδα της πατρίδας του.
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