Μια ανάσα από τον Ισαάκ Μπόνγκα ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με το Basketnews
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Ίσαακ Μπόνγκα Γερμανία Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Μια ανάσα από τον Ισαάκ Μπόνγκα ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με το Basketnews

Ο Γερμανός φαίνεται ότι θα έρθει να βρει ξανά τον αγαπημένο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Μια ανάσα από τον Ισαάκ Μπόνγκα ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με το Basketnews
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Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή, στο να κλείσει τον Ισαάκ Μπόνγκα από την Παρτίζαν ώστε να γεμίσει την θέση «3».

Ο διεθνής Γερμανός θα έρθει στον Παναθηναϊκό για να συναντήσει ξανά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον οποίο συνεργάστηκαν για 1,5 χρόνο στην Παρτίζαν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ντονάτας Ουρμπόνας από το Basketnews, οι πράσινοι φαίνεται ότι κερδίζουν την κούρσα για την απόκτηση του Πρωταθλητή Ευρώπης και κόσμου με τη Γερμανία. 

Ο Μπόνγκα ήταν ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της αγοράς, με αρκετούς διεκδικητές να κινούνται για την περίπτωσή του μετά την αποχώρησή του από την Παρτιζάν.

Οι Σέρβοι είχαν ανακοινώσει πως ο παίκτης ενεργοποίησε τη ρήτρα εξόδου ύψους 700.000 ευρώ, ώστε να συνεχίσει σε άλλη ομάδα της EuroLeague.

Το προηγούμενο διάστημα η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιαζόταν να έχει μπει δυνατά στην υπόθεση, με ισπανικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμη και για πρόταση τριετούς διάρκειας.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έκανε την καθοριστική κίνηση και βγαίνει νικητής από μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική μεταγραφική μάχη.

Θυμίζουμε ότι όταν στην Παρτίζαν επικρατούσε χάος με τους παίκτες να είναι κατά του Ομπράντοβιτς και να θέλουν να τον... φάνε, ο Μπόνγκα ήταν ο μόνος που ήθελε την παραμονή του.


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Μια ανάσα από τον Ισαάκ Μπόνγκα ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με το Basketnews
23 ΣΧΟΛΙΑ

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