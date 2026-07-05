H AEK συμφώνησε με την Ιντερ για τον Ελληνα στόπερ, Χρήστο Αλεξίου
SPORTS
ΑΕΚ Χρήστος Αλεξίου μεταγραφή

H AEK συμφώνησε με την Ιντερ για τον Ελληνα στόπερ, Χρήστο Αλεξίου

Η Ένωση είναι μια ανάσα πριν «σφραγίσει» τη μεταγραφή του Έλληνα διεθνούς μιας και το μόνο που εκκρεμεί είναι το να περάσει ο παίκτης τα ιατρικά

H AEK συμφώνησε με την Ιντερ για τον Ελληνα στόπερ, Χρήστο Αλεξίου
Η ΑΕΚ προχωρά σε μια προσθήκη για τα μετόπισθεν, εντάσσοντας στο δυναμικό της τον 21χρονο Χρήστο Αλεξίου. Ο νεαρός στόπερ διατηρεί συμβόλαιο με την Ίντερ μέχρι το 2029, ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» θα τον κάνουν δικό τους μιας και τα έχουν βρει σε όλα με τους Νερατζούρι.

Η Ένωση είναι μια ανάσα πριν «σφραγίσει» τη μεταγραφή του Έλληνα διεθνούς μιας και το μόνο που εκκρεμεί είναι το να περάσει ο παίκτης τα ιατρικά και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Αλεξίου βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό της διαδικασίας και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο 21χρονος αμυντικός αποτελούσε διακαή πόθο της Ίντερ όταν ήταν μόλις 15 ετών, με τους Ιταλούς να είναι διατεθειμένοι τότε να επενδύσουν έως και 1 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από τον Ατρόμητο. Πήγε στο Μιλάνο στα 16, τελικά τον αγόρασαν στα 17 του και αποζημίωσαν με 80.000 τους Περιστεριώτες επειδή τον είχαν «δανειστεί» επί 10 μήνες.

Πηγή: gazzetta.gr

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