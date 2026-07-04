Μουντιάλ 2026: Οργή στην Αγγλία για την υποδοχή των Μεξικανών και τη FIFA

Η αποστολή των «τριών λιονταριών» βρίσκεται στην Πόλη του Μεξικού εν όψει του αγώνα με το Μεξικό για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7, 03:00) αλλά ήδη υπάρχει έντονο παρασκήνιο για το συγκεκριμένο ματς