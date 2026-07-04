Μουντιάλ 2026: Οργή στην Αγγλία για την υποδοχή των Μεξικανών και τη FIFA
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Μουντιάλ 2026: Οργή στην Αγγλία για την υποδοχή των Μεξικανών και τη FIFA

Η αποστολή των «τριών λιονταριών» βρίσκεται στην Πόλη του Μεξικού εν όψει του αγώνα με το Μεξικό για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου  που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7, 03:00) αλλά ήδη υπάρχει έντονο παρασκήνιο για το συγκεκριμένο ματς

Μουντιάλ 2026: Οργή στην Αγγλία για την υποδοχή των Μεξικανών και τη FIFA
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Κάτι παραπάνω από... έκκρυθμη είναι η κατάσταση στην πρωτεύουσα του Μεξικού, περίπου 30 ώρες πριν από το μεγάλο ματς Μεξικό - Αγγλία για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αποστολή της Αγγλίας αποφάσισε να μην ταξιδέψει στην πόλη που θα διεξαχθεί ο κρίσιμος αγώνας, δύο ημέρες πριν από σέντρα (όπως έκανε τις προηγούμενες φορές) με τον Τόμας Τούχελ να ολοκληρώνει την προετοιμασία της ομάδας του στο Κάνσας Σίτι (εκεί είναι η βάση τους) φοβούμενος παρουσία κατασκόπων στην προπόνηση που θα έκανε στην Πόλη του Μεξικού, αλλά και τη φασαρία που θα έκαναν οι οπαδοί των γηπεδούχων!

Ως προς το πρώτο ποτέ δεν θα μάθουμε αν θα δικαιωνόταν, αλλά στο δεύτερο αποδείχθηκε ότι είχε 100% δίκιο.



Άγνωστο πως διέρρευσε το ξενοδοχείο που είχε κλείσει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας και έτσι ο Τούχελ και οι παίκτες του έγιναν αποδέκτες θερμής υποδοχής με συνθήματα και ύβρεις...


Κλείσιμο


Μάλιστα λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής είχε προκύψει και το ζήτημα με την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, καθώς τα μεξικανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν ότι η FIFA προσανατολίζεται να μεταφέρει την ώρα έναρξης του αγώνα στις 12:00 το μεσημέρι (τοπική) από τις 18:00 το απόγευμα γιατί τα μετεωρολογικά δελτία έδιναν μεγάλες πιθανότητες για καταιγίδες.

Με την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο, οι υπεύθυνοι της ομοσπονδίας πέτυχαν να δημιουργηθεί ένας... κλοιός αρκετών τετραγώνων γύρω από το ξενοδοχείο της ομάδας (γνωρίζοντας ότι η αποστολή του Εκουαδόρ είχε περάσει τα... πάνδεινα την παραμονή του αγώνα για τους 32) και παράλληλα ενημερώθηκαν ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί στην αρχική του ώρα.



Όσον αφορά το σημερινό βράδυ, οι Άγγλοι έχουν προμηθεύσει όλα τα μέλη της αποστολής με... ωτοασπίδες ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν αν κοιμηθούν πριν από το μεγάλο ματς...
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