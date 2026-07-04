Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Μουντιάλ 2026: Οργή στην Αγγλία για την υποδοχή των Μεξικανών και τη FIFA
Η αποστολή των «τριών λιονταριών» βρίσκεται στην Πόλη του Μεξικού εν όψει του αγώνα με το Μεξικό για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7, 03:00) αλλά ήδη υπάρχει έντονο παρασκήνιο για το συγκεκριμένο ματς
Η αποστολή της Αγγλίας αποφάσισε να μην ταξιδέψει στην πόλη που θα διεξαχθεί ο κρίσιμος αγώνας, δύο ημέρες πριν από σέντρα (όπως έκανε τις προηγούμενες φορές) με τον Τόμας Τούχελ να ολοκληρώνει την προετοιμασία της ομάδας του στο Κάνσας Σίτι (εκεί είναι η βάση τους) φοβούμενος παρουσία κατασκόπων στην προπόνηση που θα έκανε στην Πόλη του Μεξικού, αλλά και τη φασαρία που θα έκαναν οι οπαδοί των γηπεδούχων!
Ως προς το πρώτο ποτέ δεν θα μάθουμε αν θα δικαιωνόταν, αλλά στο δεύτερο αποδείχθηκε ότι είχε 100% δίκιο.
Harry Kane, Jude Bellingham y todos los seleccionados ingleses llegaron a su hotel en Santa Fe; mañana entrenarán en Cantera y el domingo enfrentarán a México— REFORMA (@Reforma) July 4, 2026
NOTA: https://t.co/TpdN72STYl
📸 José Luis Ramírez pic.twitter.com/x8AxA61Qou
Άγνωστο πως διέρρευσε το ξενοδοχείο που είχε κλείσει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας και έτσι ο Τούχελ και οι παίκτες του έγιναν αποδέκτες θερμής υποδοχής με συνθήματα και ύβρεις...
Jude Bellingham, Harry Kane y demás seleccionados ingleses llegaron al hotel en Santa Fe entre abucheos de los aficionados mexicanos— REFORMA (@Reforma) July 4, 2026
📽️ Rodrigo Goyeneche pic.twitter.com/O51MKWGciM
✖️🏴 ¡NO LOS QUIEREN!— Milenio (@Milenio) July 4, 2026
Entre gritos y abucheos, así recibieron mexicanos a los ingleses dentro de su hotel de Santa Fe. ¡Los ánimos están caldeados!
📹 Especial pic.twitter.com/oBxeRC6OXz
Μάλιστα λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής είχε προκύψει και το ζήτημα με την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, καθώς τα μεξικανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν ότι η FIFA προσανατολίζεται να μεταφέρει την ώρα έναρξης του αγώνα στις 12:00 το μεσημέρι (τοπική) από τις 18:00 το απόγευμα γιατί τα μετεωρολογικά δελτία έδιναν μεγάλες πιθανότητες για καταιγίδες.
Με την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο, οι υπεύθυνοι της ομοσπονδίας πέτυχαν να δημιουργηθεί ένας... κλοιός αρκετών τετραγώνων γύρω από το ξενοδοχείο της ομάδας (γνωρίζοντας ότι η αποστολή του Εκουαδόρ είχε περάσει τα... πάνδεινα την παραμονή του αγώνα για τους 32) και παράλληλα ενημερώθηκαν ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί στην αρχική του ώρα.
NO SE MUEVE EL MÉXICO VS INGLATERRA 🇲🇽⏰🏴— Claro Sports (@ClaroSports) July 3, 2026
Después de largas reuniones y discusiones sobre un posible cambio de horario por tormenta eléctrica, finalmente se determinó que el partido entre México e Inglaterra se jugará como estaba programado.
El Tricolor mantiene día y hora… pic.twitter.com/6zxhbCP8Kv
Όσον αφορά το σημερινό βράδυ, οι Άγγλοι έχουν προμηθεύσει όλα τα μέλη της αποστολής με... ωτοασπίδες ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν αν κοιμηθούν πριν από το μεγάλο ματς...
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