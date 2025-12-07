F1: Σήμερα κρίνεται ο Πρωταθλητής με τον Φερστάπεν να προσπαθεί να «κλέψει» τον τίτλο από χέρια του Νόρις σε μια απίθανη ανατροπή

Στο Αμπού Ντάμπι σήμερα (14:45) ξεκινά το τελευταίο Γκραν Πρι της χρονιάς με τον Ολλανδό της Red Bull να έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει μια ανατροπή που μόνο ως «θαύμα» φάνταζε πριν μερικές εβδομάδες - Ο Βρετανός της McLaren έχει στριμωχτεί, αλλά συνεχίζει να είναι σε θέση ισχύος





Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής της











Η νίκη δεν είναι αρκετή Για τον Μαξ Φερστάπεν που στα τελευταία Γκραν Πρι έχει «μυριστεί αίμα» και κατασπαράζει τους αντιπάλους του, μια απλή νίκη δεν είναι αρκετή. Τις τελευταίες εβδομάδες υποστήριζε ότι δεν έχει τίποτα να χάσει, δεδομένου του πόσο πίσω βρισκόταν κάποτε στην κούρσα για τον τίτλο, με διαφορά 104 πόντων από τον Πιάστρι πριν από οκτώ αγώνες. Για αυτόν, ακόμη και το να βρίσκεται στη συζήτηση είναι ένα μπόνους για μια χρονιά που είχε ήδη πετάξει στα σκουπίδια.



Ο Νόρις και ο Πιάστρι θα νιώσουν σήμερα την πίεση πολύ διαφορετικά. Ως ο πρώτος στη βαθμολογία, με 12 πόντους διαφορά από τον Ολλανδό, ο Νόρις έχει τα περισσότερα να χάσει. Αν το αποτέλεσμα των χθεσινών κατατακτήριων επαναληφθεί σήμερα (Φερστάπεν-Νόρις-Πιάστρι) θα ήταν αρκετό για να του δώσει τον τίτλο με πέντε πόντους.



Αν θέλει να κατακτήσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο με θριαμβευτικό τρόπο και να κερδίσει στο Αμπού Ντάμπι, ο Νόρις μπορεί να αντιμετωπίσει την πιο σκληρή δοκιμασία μέχρι τώρα. Μια μάχη τροχού με τροχό εναντίον του Φερστάπεν με το παγκόσμιο πρωτάθλημα να κρέμεται από μια κλωστή. Έχουν ξανασυγκρουστεί στο παρελθόν, αλλά αυτή θα είναι η πιο κρίσιμη στιγμή.



Θεωρητικά ο Νόρις θα θέλει να μείνει μακριά από προβλήματα στην εκκίνηση και να αφήσει τον Φερστάπεν να εξαφανιστεί στο βάθος. Όταν ρωτήθηκε πώς θα ισορροπήσει τη λήψη ρίσκων με την πρωτιά στο πρωτάθλημα, ο Βρετανός απάντησε: «Θα αποφασίσω όταν πρέπει» Αυτή η στιγμή θα έρθει αναπόφευκτα σήμερα και ο Φερστάπεν δεν θα το κάνει εύκολο. Είναι ο χειρότερος δυνατός αντίπαλος που θα ήθελε κάθε οδηγός σε αυτή τη θέση.



Η καλύτερη λύση για τον Φερστάπεν θα είναι να... κόψει ταχύτητα Η στρατηγική μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το σημείο, αλλά αν ο Φερστάπεν είναι ο οδηγός στην πρώτη θέση, το να πάει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορεί ίσως να μην είναι η σωστή προσέγγιση. Το να οδηγήσει πιο αργά και να μικρύνει τις αποστάσεις μεταξύ των αυτοκινήτων που βρίσκονται πίσω του για να προκαλέσει κάποιο χάος, θα μπορούσε να είναι η καλύτερη δυνατή λύση για τον ίδιο.



Ήταν μια τακτική που δοκίμασε ο Χάμιλτον στον τελικό του 2016 στο Αμπού Ντάμπι. Ήταν πρώτος στον αγώνα, μπροστά από τον συμπαίκτη του στη Mercedes, Νίκο Ρόσμπεργκ, ο οποίος χρειαζόταν μόνο να τερματίσει δεύτερος για να κατακτήσει τον τίτλο. Το δίδυμο είχε μερικά δευτερόλεπτα προβάδισμα από τους διώκτες τους, αλλά δεν βρισκόταν υπό σοβαρή πίεση μέχρι που ο Χάμιλτον αποφάσισε να μειώσει σκόπιμα την ταχύτητά του. Επέτρεψε έτσι στους Σεμπάστιαν Βέττελ και Ντάνιελ Ρικιάρντο, που βρισκόντουσαν στην τρίτη και τέταρτη θέση, να πλησιάσουν τον Ρόσμπεργκ και να απειλήσουν με προσπέραση (ή ατύχημα) που θα μπορούσε να στερήσει από τον Ρόσμπεργκ το πρωτάθλημα.



Παρά τις εκκλήσεις της Mercedes μέσω ασυρμάτου προς τον Χάμιλτον να επιταχύνει, αυτός αρνήθηκε, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούσε να είναι στην πρώτη θέση και δεν κινδύνευε να χάσει το πρωτάθλημα. Δεν προχώρησε σε δοκιμή φρένων ούτε προσπάθησε να τρομάξει τον συμπαίκτη του, με τον Ρόσμπεργκ να τερματίζει δεύτερος και να εξασφαλίζει τον πρώτο του τίτλο. Πέντε ημέρες αργότερα αποσύρθηκε από τη Formula 1.



Αυτή ακριβώς η τακτική του Χάμιλτον τέθηκε στον Φερστάπεν στην συνέντευξη τύπου μετά τους προκριματικούς. Ωστόσο, ο Ολλανδός επισήμανε μερικές βασικές διαφορές, όπως η διαρρύθμιση της πίστας και η γενιά των αυτοκινήτων που έκανε ευκολότερο να προκαλέσει υπερθέρμανση των ελαστικών των άλλων.



Ανεξάρτητα από το αν πρέπει να γίνει δημιουργικός στην πρώτη θέση του αγώνα και ανεξάρτητα από το πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει αυτόν τον αγώνα για τον τίτλο ως ένα ευχάριστο μπόνους, το σίγουρο είναι ότι ο Φερστάπεν δεν θα υποκύψει χωρίς μια τελική, πανίσχυρη μάχη. «Όλα ή τίποτα», είπε ο Ολλανδός συνοψίζοντας την προσέγγισή του.



«Δεν έχω τίποτα να χάσω. Για μένα, φυσικά, θα προσπαθήσω να κερδίσω τον αγώνα. Θα υπερασπιστώ τη θέση μου. Αν χρειαστεί να επιτεθώ, θα επιτεθώ. Γιατί τι μπορεί να συμβεί; Μπορείς να τερματίσεις δεύτερος ή τρίτος. Ή μπορείς να κερδίσεις. Αυτό θα ήταν φανταστικό».