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Ούγκο Μπρος: Ο πρώην προπονητής του Πανσερραϊκού κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ στον πάγκο της Νότιας Αφρικής, βίντεο
Ούγκο Μπρος: Ο πρώην προπονητής του Πανσερραϊκού κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ στον πάγκο της Νότιας Αφρικής, βίντεο
Ο Βέλγος τεχνικός ανέλαβε τους Σερραίους τον Δεκέμβρη του 2008, έκανε εξαιρετική πορεία στο Κύπελλο Ελλάδας αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά μέσα στο ΟΑΚΑ, με το ταξίδι του να σταματάει στα ημιτελικά και την ΑΕΚ, ενώ δεν μπόρεσε στο τέλος της σεζόν 2008-9 να αποφύγει τον υποβιβασμό
Ο 74χρονος τεχνικός της Νότιας Αφρικής, Ούγκο Μπρος θα καθίσει στον πάγκο στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στο Μεξικό, στο θρυλικό «Αζτέκα», επιστρέφοντας στο ίδιο ακριβώς γήπεδο όπου είχε βρεθεί ως ποδοσφαιριστής το 1986, φορώντας τη φανέλα του Βελγίου.
Τότε όπως και τώρα, ήταν η πρεμιέρα του Μουντιάλ του Μεξικού και οι Βέλγοι αντιμετώπισαν τους οικοδεσπότες στο ίδιο στάδιο μπροστά σε περίπου 110.000 θεατές, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1.
Ο Μπρος βρισκόταν στη βασική ενδεκάδα και, τέσσερις δεκαετίες αργότερα, επιστρέφει στον ίδιο χώρο, αυτή τη φορά ως προπονητής.
«Ήταν μία φανταστική εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τότε κατάλαβα πόσο ξεχωριστό είναι το Μουντιάλ. Και τώρα, 40 χρόνια μετά, επιστρέφω εδώ. Είναι απίστευτο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Μπρος, έκανε μεγάλη καριέρα ως αμυντικός στην Άντερλεχτ, όπου εκτός των άλλων κατέκτησε δύο Κύπελλα Κυπελλούχων, ένα Κύπελλο UEFA και 2 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε και στην Μπριζ, κατακτώντας νταμπλ στο Βέλγιο.
Με την Εθνική αγωνίστηκε 24 φορές από το 1974 έως το 1986.
Το 1988 ξεκίνησε καριέρα προπονητή, από Μόλενμπεϊκ, Κλαμπ Μπριζ, Εξέλσιορ Μουσκρόν, Άντερλεχτ και Γκενκ, πριν από την πρώτη του εμπειρία στο εξωτερικό, που ήταν στην Ελλάδα!
Ο Βέλγος έγινε προπονητής του Πανσερραϊκού τη σεζόν 2008-09 και παρότι η παρουσία του στις Σέρρες ήταν σύντομη, άφησε το αποτύπωμά του, κυρίως μέσω της εντυπωσιακής πορείας στο Κύπελλο Ελλάδας.
Τότε όπως και τώρα, ήταν η πρεμιέρα του Μουντιάλ του Μεξικού και οι Βέλγοι αντιμετώπισαν τους οικοδεσπότες στο ίδιο στάδιο μπροστά σε περίπου 110.000 θεατές, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1.
Ο Μπρος βρισκόταν στη βασική ενδεκάδα και, τέσσερις δεκαετίες αργότερα, επιστρέφει στον ίδιο χώρο, αυτή τη φορά ως προπονητής.
South Africa boss Hugo Broos is set to return to the World Cup 40 years later. The veteran Belgian defender 🇧🇪 from 1986 turns 74 today. pic.twitter.com/KR6tadjJX5— Mexico86HQ 🇲🇽🌵⚽ (@Mexico86HQ) April 10, 2026
«Ήταν μία φανταστική εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τότε κατάλαβα πόσο ξεχωριστό είναι το Μουντιάλ. Και τώρα, 40 χρόνια μετά, επιστρέφω εδώ. Είναι απίστευτο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Μπρος, έκανε μεγάλη καριέρα ως αμυντικός στην Άντερλεχτ, όπου εκτός των άλλων κατέκτησε δύο Κύπελλα Κυπελλούχων, ένα Κύπελλο UEFA και 2 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε και στην Μπριζ, κατακτώντας νταμπλ στο Βέλγιο.
Με την Εθνική αγωνίστηκε 24 φορές από το 1974 έως το 1986.
Το 1988 ξεκίνησε καριέρα προπονητή, από Μόλενμπεϊκ, Κλαμπ Μπριζ, Εξέλσιορ Μουσκρόν, Άντερλεχτ και Γκενκ, πριν από την πρώτη του εμπειρία στο εξωτερικό, που ήταν στην Ελλάδα!
Ο Βέλγος έγινε προπονητής του Πανσερραϊκού τη σεζόν 2008-09 και παρότι η παρουσία του στις Σέρρες ήταν σύντομη, άφησε το αποτύπωμά του, κυρίως μέσω της εντυπωσιακής πορείας στο Κύπελλο Ελλάδας.
Ο Πανσερραϊκός του Μπρος κατάφερε να πετύχει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις εκείνης της χρονιάς, αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά, πριν λυγίσει απέναντι στην ΑΕΚ στα ημιτελικά, φτάνοντας μία ανάσα από τον τελικό.
Παρά την αξιόλογη πορεία στο Κύπελλο, η σεζόν δεν είχε ανάλογη κατάληξη στο πρωτάθλημα, με τον Πανσερραϊκό να μην αποφεύγει τον υποβιβασμό.
Ο Μπρος αποχώρησε το καλοκαίρι του 2009 για την Τράμπζονσπορ, για να ακολουθήσει μία περιπλάνηση σε Βέλγιο (Βάρεχεμ, Οστάνδη), Αλγερία (JS Kabylie, Hussein Dey) και Εθνική Καμερούν, πριν αναλάβει τη Ν. Αφρική το 2021.
Πλέον, είναι στο τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας του και την ημέρα του αγώνα με το Μεξικό, στα 74, θα γίνει ο γηραιότερος τεχνικός στην Ιστορία των Μουντιάλ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Ότο Ρεχάγκελ από το 2010.
Όμως στη συνέχεια θα του …πάρουν το ρεκόρ διαδοχικά ο κατά λίγους μήνες γηραιότερος Μίροσλαβ Κούμπεκ της Τσεχίας και ο 78χρονος Ολλανδός Ντικ Αντφοκάατ του Κουρασάο.
Μάλιστα, ο Μπρος έχει ήδη προαναγγείλει την απόσυρσή του μετά το Μουντιάλ και δεν κρύβει ότι η απόφαση αυτή έχει ωριμάσει εδώ και καιρό.
Hugo #Broos (74 anni e 62 giorni), ct del Sudafrica, oggi diventerà l'allenatore più anziano nella storia dei #Mondiali. Il suo record sarà battuto domani dal ceco Miroslav #Koubek (74 anni e 283 giorni). Poi passerà a Dick #Advocaat (78 anni e 260 giorni) ct del Curaçao [FOTO] pic.twitter.com/zelkAQ2rCd— Adriano Stabile (@AdrianoStabile) June 11, 2026
«Τα τελευταία χρόνια έχω σκεφτεί πολλές φορές να σταματήσω. Δεν θέλω πια να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο κάθε μέρα», παραδέχθηκε.
Ο ίδιος μίλησε ανοιχτά και για την κόπωση που αισθάνεται πλέον:
«Δεν έχω πια την ενέργεια», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ορισμένες φορές δυσκολεύεται ακόμη και να μελετήσει τους αντιπάλους του.
«Κάποιες μέρες πρέπει σχεδόν να σύρω τον εαυτό μου μέχρι τον υπολογιστή μόνο και μόνο για να δω ξανά έναν αγώνα», πρόσθεσε.
Έχοντας υποσχεθεί στη σύζυγό του πως μετά το τέλος της διοργάνωσης θα αποσυρθεί, ο πολύπειρος Βέλγος δείχνει έτοιμος να κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του.
Και τι πιο συμβολικό από το να συμβεί εκεί όπου όλα ξεκίνησαν στο Μουντιάλ: πρεμιέρα, απέναντι στο Μεξικό, στο «Αζτέκα».
Μόνο που αυτή τη φορά, θέλει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
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