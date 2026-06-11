Ούγκο Μπρος: Ο πρώην προπονητής του Πανσερραϊκού κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ στον πάγκο της Νότιας Αφρικής, βίντεο

Hugo #Broos (74 anni e 62 giorni), ct del Sudafrica, oggi diventerà l'allenatore più anziano nella storia dei #Mondiali. Il suo record sarà battuto domani dal ceco Miroslav #Koubek (74 anni e 283 giorni). Poi passerà a Dick #Advocaat (78 anni e 260 giorni) ct del Curaçao [FOTO] pic.twitter.com/zelkAQ2rCd — Adriano Stabile (@AdrianoStabile) June 11, 2026

Ο Πανσερραϊκός του Μπρος κατάφερε να πετύχει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις εκείνης της χρονιάς, αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά, πριν λυγίσει απέναντι στην ΑΕΚ στα ημιτελικά, φτάνοντας μία ανάσα από τον τελικό.Παρά την αξιόλογη πορεία στο Κύπελλο, η σεζόν δεν είχε ανάλογη κατάληξη στο πρωτάθλημα, με τον Πανσερραϊκό να μην αποφεύγει τον υποβιβασμό.Ο Μπρος αποχώρησε το καλοκαίρι του 2009 για την Τράμπζονσπορ, για να ακολουθήσει μία περιπλάνηση σε Βέλγιο (Βάρεχεμ, Οστάνδη), Αλγερία (JS Kabylie, Hussein Dey) και Εθνική Καμερούν, πριν αναλάβει τη Ν. Αφρική το 2021.Πλέον, είναι στο τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας του και την ημέρα του αγώνα με το Μεξικό, στα 74, θα γίνει ο γηραιότερος τεχνικός στην Ιστορία των Μουντιάλ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Ότο Ρεχάγκελ από το 2010.Όμως στη συνέχεια θα του …πάρουν το ρεκόρ διαδοχικά ο κατά λίγους μήνες γηραιότερος Μίροσλαβ Κούμπεκ της Τσεχίας και ο 78χρονος Ολλανδός Ντικ Αντφοκάατ του Κουρασάο.Μάλιστα, ο Μπρος έχει ήδη προαναγγείλει την απόσυρσή του μετά το Μουντιάλ και δεν κρύβει ότι η απόφαση αυτή έχει ωριμάσει εδώ και καιρό.«Τα τελευταία χρόνια έχω σκεφτεί πολλές φορές να σταματήσω. Δεν θέλω πια να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο κάθε μέρα», παραδέχθηκε.Ο ίδιος μίλησε ανοιχτά και για την κόπωση που αισθάνεται πλέον:«Δεν έχω πια την ενέργεια», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ορισμένες φορές δυσκολεύεται ακόμη και να μελετήσει τους αντιπάλους του.«Κάποιες μέρες πρέπει σχεδόν να σύρω τον εαυτό μου μέχρι τον υπολογιστή μόνο και μόνο για να δω ξανά έναν αγώνα», πρόσθεσε.Έχοντας υποσχεθεί στη σύζυγό του πως μετά το τέλος της διοργάνωσης θα αποσυρθεί, ο πολύπειρος Βέλγος δείχνει έτοιμος να κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του.Και τι πιο συμβολικό από το να συμβεί εκεί όπου όλα ξεκίνησαν στο Μουντιάλ: πρεμιέρα, απέναντι στο Μεξικό, στο «Αζτέκα».Μόνο που αυτή τη φορά, θέλει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.