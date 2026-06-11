Μουντιάλ 2026: Πρώτο φαβορί η Ισπανία, ακολουθούν Γαλλία και Αγγλία, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta

Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,1% είναι στην 4η θέση και την πεντάδα συμπληρώνει η Πορτογαλία με 7,1% - Ακόμα πιο κάτω είναι η Βραζιλία με 6,6% και η Γερμανία με 5,9%