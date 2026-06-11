Μουντιάλ 2026: Πρώτο φαβορί η Ισπανία, ακολουθούν Γαλλία και Αγγλία, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta
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Μουντιάλ 2026: Πρώτο φαβορί η Ισπανία, ακολουθούν Γαλλία και Αγγλία, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta

Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,1% είναι στην 4η θέση και την πεντάδα συμπληρώνει η Πορτογαλία με 7,1% - Ακόμα πιο κάτω είναι η Βραζιλία με 6,6% και η Γερμανία με 5,9%

Μουντιάλ 2026: Πρώτο φαβορί η Ισπανία, ακολουθούν Γαλλία και Αγγλία, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta
Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ποιος θα το πάρει; 

Η δράση αρχίζει σε λίγες ώρες στο Μεξικό και θα συνεχιστεί στα γήπεδα του Καναδά και των ΗΠΑ έως τις 19 Ιουλίου 2026. Ποια ομάδα θα φτάσει στον τελικό και ποια θα είναι η πρωταθλήτρια κόσμου. 

Ο υπερυπολογιστής της OPTA έχει τις απαντήσεις. Με ποσοστό 16% δίνει φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου την Ισπανία, την ομάδα που κέρδισε το Euro 2024. 

Στη 2η θέση με 12,9% είναι η Γαλλία και στην 3η η Αγγλία με 10,8%. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,1% είναι στην 4η θέση και την πεντάδα συμπληρώνει η Πορτογαλία με 7,1%. 

Ακόμα πιο κάτω είναι η Βραζιλία με 6,6% και η Γερμανία με 5,9%.


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