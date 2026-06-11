Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Μουντιάλ 2026: Πρώτο φαβορί η Ισπανία, ακολουθούν Γαλλία και Αγγλία, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta
Μουντιάλ 2026: Πρώτο φαβορί η Ισπανία, ακολουθούν Γαλλία και Αγγλία, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta
Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,1% είναι στην 4η θέση και την πεντάδα συμπληρώνει η Πορτογαλία με 7,1% - Ακόμα πιο κάτω είναι η Βραζιλία με 6,6% και η Γερμανία με 5,9%
Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ποιος θα το πάρει;
Η δράση αρχίζει σε λίγες ώρες στο Μεξικό και θα συνεχιστεί στα γήπεδα του Καναδά και των ΗΠΑ έως τις 19 Ιουλίου 2026. Ποια ομάδα θα φτάσει στον τελικό και ποια θα είναι η πρωταθλήτρια κόσμου.
Ο υπερυπολογιστής της OPTA έχει τις απαντήσεις. Με ποσοστό 16% δίνει φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου την Ισπανία, την ομάδα που κέρδισε το Euro 2024.
Στη 2η θέση με 12,9% είναι η Γαλλία και στην 3η η Αγγλία με 10,8%. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,1% είναι στην 4η θέση και την πεντάδα συμπληρώνει η Πορτογαλία με 7,1%.
Ακόμα πιο κάτω είναι η Βραζιλία με 6,6% και η Γερμανία με 5,9%.
Η δράση αρχίζει σε λίγες ώρες στο Μεξικό και θα συνεχιστεί στα γήπεδα του Καναδά και των ΗΠΑ έως τις 19 Ιουλίου 2026. Ποια ομάδα θα φτάσει στον τελικό και ποια θα είναι η πρωταθλήτρια κόσμου.
Ο υπερυπολογιστής της OPTA έχει τις απαντήσεις. Με ποσοστό 16% δίνει φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου την Ισπανία, την ομάδα που κέρδισε το Euro 2024.
Στη 2η θέση με 12,9% είναι η Γαλλία και στην 3η η Αγγλία με 10,8%. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,1% είναι στην 4η θέση και την πεντάδα συμπληρώνει η Πορτογαλία με 7,1%.
Ακόμα πιο κάτω είναι η Βραζιλία με 6,6% και η Γερμανία με 5,9%.
With just one day to go until the 2026 FIFA World Cup begins, here are the latest Opta supercomputer projections. pic.twitter.com/ZFkssN0L5l— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 10, 2026
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