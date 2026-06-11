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Μουντιάλ 2026, Δώνης: «Νιώθω σχεδόν Σαουδάραβας, είναι σαν το δεύτερο DNA μου», βίντεο
Μουντιάλ 2026, Δώνης: «Νιώθω σχεδόν Σαουδάραβας, είναι σαν το δεύτερο DNA μου», βίντεο
Ο Γιώργος Δώνης θα είναι στον πάγκο της εθνικής Σαουδικής Αραβίας στο Μουντιάλ 2026
Έτοιμος για το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ 2026 είναι ο Γιώργος Δώνης.
Ο Έλληνας προπονητής θα καθίσει στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας στα γήπεδα των ΗΠΑ και θα έχει απέναντι την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.
Ο Γιώργος Δώνης μιλώντας για αυτή τη νέα πρόκληση της καριέρας του τόνισε πως νιώθει πλέον Σαουδάραβας.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Δώνη
«Είμαστε ενθουσιασμένοι. Ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Θα προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Νιώθω περήφανος που είμαι μέλος του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και της κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια. Πήγα στο Ριάντ πριν από 11 χρόνια. Νιώθω σχεδόν Σαουδάραβας, είναι σαν το δεύτερο DNA μου!».
Ο Έλληνας προπονητής θα καθίσει στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας στα γήπεδα των ΗΠΑ και θα έχει απέναντι την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.
Ο Γιώργος Δώνης μιλώντας για αυτή τη νέα πρόκληση της καριέρας του τόνισε πως νιώθει πλέον Σαουδάραβας.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Δώνη
«Είμαστε ενθουσιασμένοι. Ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Θα προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Νιώθω περήφανος που είμαι μέλος του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και της κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια. Πήγα στο Ριάντ πριν από 11 χρόνια. Νιώθω σχεδόν Σαουδάραβας, είναι σαν το δεύτερο DNA μου!».
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