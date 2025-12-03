Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Μείωσε τη διαφορά από την Καλαμάτα ο Πανιώνιος, 4-1 τον Ολυμπιακό Β'
Εύκολο απόγευμα για τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη που είναι στο -2 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα στο Νότιο όμιλο της Super League 2
Την ήττα με 4-1 από τον Πανιώνιο γνώρισε η Κ23 του Ολυμπιακού για την εξ αναβολής 10η αγωνιστική της Super League 2.
Έτσι μετά τη νίκη στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος μείωσε τη διαφορά στο -2 από την πρωτοπόρο του Νοτίου Ομίλου Καλαμάτα.
Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν προβάδισμα στο σκορ στο 44′, όταν ο Τουφάκης πέρασε δύο παίκτες από αριστερά, πάτησε περιοχή και με πλασέ στην απέναντι γωνία έκανε το 0-1 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος ο Πανιώνιος μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 47′ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κολοβού, μετά από χέρι του Ζουγλή.
Στο 58′ ο Πανιώνιος πήρε κεφάλι στο σκορ, όταν ο Γιάκοβλεβ έκανε σέντρα από δεξιά και ο Κολοβός με κεφαλιά νίκησε τον Έξαρχο για το 2-1.
Οι γηπεδούχοι πέτυχαν και τρίτο τέρμα στο 85′ με τον Παπαγεωργίου να μετατρέπει σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Κρητικός για το 3-1, ενώ το τελικό 4-1 για την ομάδα του Πανιωνίου διαμόρφωσε ο Κρητικός με διαγώνιο σουτ στο 88′.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Π. Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος (90′ Σαρακασίδης), Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Βενάρδος, Μπελμόντ, Στούπης, Κολοβός (73′ Παπαγεωργίου), Μόρσεϊ (63′ Κρητικός), Φαν Ντερ Βάτερ (46′ Γιάκοβλεβ), Μωραΐτης (73′ Βοΐλης).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Σίμος): Έξαρχος, Τανούλης, Κουτσίδης, Κουτσογούλας, Αλαφάκης (76′ Μαρτίνης), Λιατσικούρας, Λιάτσος (57′ Πλειώνης), Ζουγλής (57′ Αργυρίου), Τουφάκης (76′ Σίλκοτ), Πνευμονίδης, Μπιλάλ.
