ΑΕΚ: Πρόβλημα για τον Γκατσίνοβιτς, θα κάνει την Πέμπτη επέμβαση στον μηνίσκο
SPORTS
Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

ΑΕΚ: Πρόβλημα για τον Γκατσίνοβιτς, θα κάνει την Πέμπτη επέμβαση στον μηνίσκο

Ο Σέρβος αποκόμισε πρόβλημα στο γόνατο στην προθέρμανση πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό και έμεινε εκτός αποστολής και από το σημερινό ματς με τον ΠΑΟΚ

ΑΕΚ: Πρόβλημα για τον Γκατσίνοβιτς, θα κάνει την Πέμπτη επέμβαση στον μηνίσκο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, όπως αποκάλυψε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το ισόπαλο 1-1 της ΑΕΚ στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ.

Ο Σέρβος τεχνικός, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, τόνισε πως ο παίκτης της Ένωσης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον μηνίσκο, το οποίο τον οδηγεί στο να κάνει επέμβαση για να το ξεπεράσει.

Σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα είναι ξανά διαθέσιμος σε 2-3 εβδομάδες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο τεχνικός της ΑΕΚ για τον ποδοσφαιριστή της Ένωσης:

«Έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Στην προπόνηση πριν τον Παναθηναϊκό είχε ένα θέμα με τον μηνίσκο.

Θα κάνει επέμβαση και θα είναι έτοιμος σε δύο με τρεις εβδομάδες. Αντιμετώπιζε και ένα θέμα με τη μύτη, οπότε θα μπορέσει να το ξεπεράσει και αυτό».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης