ΑΕΚ: Πρόβλημα για τον Γκατσίνοβιτς, θα κάνει την Πέμπτη επέμβαση στον μηνίσκο
Ο Σέρβος αποκόμισε πρόβλημα στο γόνατο στην προθέρμανση πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό και έμεινε εκτός αποστολής και από το σημερινό ματς με τον ΠΑΟΚ
Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, όπως αποκάλυψε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το ισόπαλο 1-1 της ΑΕΚ στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ.
Ο Σέρβος τεχνικός, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, τόνισε πως ο παίκτης της Ένωσης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον μηνίσκο, το οποίο τον οδηγεί στο να κάνει επέμβαση για να το ξεπεράσει.
Σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα είναι ξανά διαθέσιμος σε 2-3 εβδομάδες.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο τεχνικός της ΑΕΚ για τον ποδοσφαιριστή της Ένωσης:
«Έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Στην προπόνηση πριν τον Παναθηναϊκό είχε ένα θέμα με τον μηνίσκο.
Θα κάνει επέμβαση και θα είναι έτοιμος σε δύο με τρεις εβδομάδες. Αντιμετώπιζε και ένα θέμα με τη μύτη, οπότε θα μπορέσει να το ξεπεράσει και αυτό».
