Σπάνιο θέαμα σε παραλία της Βοιωτίας με καρχαρία που βγήκε στα ρηχά, δείτε βίντεο
Οι εικόνες καταγράφηκαν στην παραλία Διστόμου
Μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα βρέθηκαν επισκέπτες και κάτοικοι στην παραλία Διστόμου της Βοιωτίας όταν είδαν στη θάλασσα έναν μικρό καρχαρία.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο καρχαρίας είχε βγει στα ρηχά νερά.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για νεαρής ηλικίας γαλάζιο καρχαρία.
Το είδος Prionace glauca είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα είδη καρχαρία στη Μεσόγειο Θάλασσα, αν και σπάνια πλησιάζει σε τόσο μικρή απόσταση από τις ακτές.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
