Τραπεζικές μετοχές 40 δισ. ευρώ στα χαρτοφυλάκια ξένων επενδυτών
Ξένοι θεσμικοί επενδυτές ελέγχουν πλέον έως και το 90% του μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, με περίπου 40 δισ. ευρώ τραπεζικών μετοχών να βρίσκονται σε διεθνή χαρτοφυλάκια, καθώς οι υψηλές διανομές, οι αναβαθμίσεις της ελληνικής αγοράς και η βελτίωση των τραπεζικών μεγεθών ενισχύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον
Σε ποσοστό 85%-90% διεθνείς επενδυτές κατέχουν το μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών.
Η πολυεπένδυση στα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα αποδίδεται:
• στα υψηλά κέρδη και τις μεγάλες διανομές στις οποίες προβαίνουν οι ελληνικές τράπεζες και οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τα προσεχή έτη
• στην αναβάθμιση που έδωσε μεγάλες υπεραξίες στις μετοχές των τραπεζών και που καθιστά πολύ εύκολη την αλλαγή φρουράς των χαρτοφυλακίων από κάποιους επενδυτές σε κάποιους άλλους
Αξίζει να σημειωθεί πως η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών είναι περί τα 45 δισ. ευρώ και κοντά στα 40 δισ. ευρώ μετοχές βρίσκονται σε χαρτοφυλάκια ξένων επενδυτών.
